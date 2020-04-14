كوتينيو يغيب عن بايرن لأسابيع بسبب عملية جراحية

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة (24 أبريل/ نيسان 2020) أن لاعب خط وسطه البرازيلي فيليبي كوتينيو خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن. وذكر بايرن على موقعه في "تويتر" أن العملية أجريت للاعب بنجاح وأنه سيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين.

ويمكن للاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما والمعار من برشلونة لمدة موسم واحد أن يكون جاهزا لإكمال موسم الدوري الألماني المتوقف منذ منتصف مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأخفق كوتينيو في الظهور بأداء مقنع في ألمانيا وتشير تقارير صحفية إلى أنه بات هدفا لعدة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز.

ومن المتوقع عودة الدوري الألماني خلال الشهر المقبل مع إقامة المباريات بدون جماهير وعلى الأرجح سيتحدد الموعد النهائي لعودة المنافسات خلال اجتماع حكومي الأسبوع المقبل.

ويتصدر بايرن جدول المسابقة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، بوروسيا دورتموند، ويبدو في طريقه لتمديد رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي.

ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز)