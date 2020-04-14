كوتينيو يغيب عن بايرن لأسابيع بسبب عملية جراحية

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة (24 أبريل/ نيسان 2020) أن لاعب خط وسطه البرازيلي فيليبي كوتينيو خضع لعملية جراحية في الكاحل الأيمن. وذكر بايرن على موقعه في "تويتر" أن العملية أجريت للاعب بنجاح وأنه سيبدأ في تنفيذ برنامج تأهيلي خلال أسبوعين.
ويمكن للاعب البرازيلي البالغ عمره 27 عاما والمعار من برشلونة لمدة موسم واحد أن يكون جاهزا لإكمال موسم الدوري الألماني المتوقف منذ منتصف مارس/ آذار بسبب جائحة فيروس كورونا.
وأخفق كوتينيو في الظهور بأداء مقنع في ألمانيا وتشير تقارير صحفية إلى أنه بات هدفا لعدة أندية بالدوري الانجليزي الممتاز.
ومن المتوقع عودة الدوري الألماني خلال الشهر المقبل مع إقامة المباريات بدون جماهير وعلى الأرجح سيتحدد الموعد النهائي لعودة المنافسات خلال اجتماع حكومي الأسبوع المقبل.
ويتصدر بايرن جدول المسابقة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه، بوروسيا دورتموند، ويبدو في طريقه لتمديد رقمه القياسي بالتتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي.
ص.ش/م.م (د ب أ، رويترز)
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
نوير يغيب من جديد
خلال استعداده لمباراة بايرن ميونيخ مع شالكه بالدوري الألماني أصيب الحارس الكبير، مانويل نوير، من جديد في مشط قدمه اليسرى. وخضع نوير الثلاثاء (19 سبتمبر/ أيلول) لجراحة ناجحة. وتعد هذه هي إصابته الثالثة في نفس القدم خلال الشهور الخمس الأخيرة. نوير هنا في الصورة في مايو/ أيار خلال الاحتفال بدرع الدوري. وأعلن بايرن أن قائده سيغيب عن المباريات هذه المرة حتى يناير/ كانون الثاني 2018.
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
قائد آخر يغيب
إصابات في الأنف والفك وكدمات في الرأس تعرض لها قائد شتوتغارت، كريستيان غنتنر، إثر تداخله مع حارس مرمى فريق فولفسبورج كوين كاستلز، أثناء مباراة الفريقين بالجولة الرابعة من الدوري. ركبة الحارس صدمت بقوة وجه القائد وسببت له كسوراً بجوار العين ومنطقة الأنف والفك الأعلى. وقد لقي سلوك حارس المرمى استهجانا كبيرا من قبل مشجعي شتوتغارت.
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
عودة إلى الحياة
كان الجميع يخاف على كريستيان غينتر (31 سنة)، الذي سقط على الأرض مدرجا في دمائه، لكنه طمأن جمهوره عبر فيسبوك قائلاً "حالي جيد جدا". القائد، الذي كاد يبتلع لسانه لولا التدخل الطبي الفوري قبل 4 دقائق من نهاية اللقاء، عاد إلى الحياة لكنه سيغيب عن الدوري الألماني حتى وقت شفائه.
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
صفقة خاسرة؟
انضم عثمان ديمبلي (20 سنة) إلى قائمة المصابين في الدوريات الأوربية خلال الأسبوع المنصرم. النجم الفرنسي أصيب بتمزق في عضلات فخذه الخلفية في مباراة خيتافي، مما أرغمه على غياب سيدوم من ثلاثة حتى أربعة أشهر عن الملاعب. وقد خضع لجراحة ناجحة في فلنلندا الثلاثاء (19/9/2017). إصابة الوافد الجديد تضيع على فريق برشلونة فرصة الإستفادة من اللاعب صاحب أغلى صفقة في تاريخ النادي الكاتالوني.
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
إصابة توقظ جراح المونديال
كريستوف كرامر، قطعت شفته ونزفت كثيرا خلال مباراة فريقه مونشنغلادباخ ضد لايبزيغ السبت (16/9/2017). الدولي الألماني أبى إلا أن يكمل المباراة، رغم الإصابة التي جعلت الحكم يشهر مباشرة البطاقة الحمراء في وجه الغيني نبي كيتا، الذي أوقف فيما بعد ثلاث مباريات. إصابة كرامر هذه المرة ذكرته بنهائي كأس العالم حينما اصطدم بوجهه مع كتف مدافع أرجنتيني ليسقط أرضا وينسى أنه يخوض المباراة النهائية.
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
كسر الكتف أهون من كسر القدم؟
سيغيب ماكس كروزه، مهاجم فيردر بريمن، لأسابيع عن الملاعب بعد أصابته السبت (16/9/2017) أيضا في مباراة فريقه مع شالكه. حيث تدخل معه بعنف مدافع شالكه ثيلو كيرر، ليسقطه أرضا، ويتم نقله سريعا للمستشفى ويخضع لجراحة ناجحة، حسب بريمن. التدخل العنيف تسبب لكروزه في كسر على مستوى الترقوة، ويعتقد البعض أن الأمر كان سيصبح أشد خطورة لو تعلق بكسر على مستوى القدم.
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موجة إصابات تبعد نجوم أوروبا عن الملاعب لشهور
غياب لأجل غير مسمى
وفي اليوم التالي (الأحد) تعرض نجم أرسنال داني ويلبك (26 عاما) إلى إصابة على مستوى العضلة الضامة، وهو ما سيجعله يغيب عن المباريات لفترة غير معلومة. اللاعب الإنجليزي ذو الأصول الغانية خرج متأثرا بإصابته أثناء مباراة ديربي العاصمة البريطانية بين فريقه أرسنال وفريق تشيلسي في الدقيقة 73 من المباراة. وقال آرسين فنغر، مدرب أرسنال: "لا أعرف مدى خطورتها ولكن يبدو أنها ليست إصابة سهلة." (اعداد: مريم مرغيش)