كوتينيو يعود إلى بيته القديم ليفربول

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو، عاد أمس الأربعاء ( 12 كانون الأول/ديسمبر 2018) إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، وأضاف الموقع البريطاني أن النجم البرازيلي، احتفل بعيد ميلاد لاريسا بيريرا، زوجة صديقه المقرب روبرتو فيرمينو.
وأوضح الموقع البريطاني أن كوتينيو، قضى أوقات طيبة في حفل ميلاد زوجة فيرمينو، إذ ظهر اللاعب البرازيلي سعيداً للغاية في فيديوهات قصيرة، تم نشرها على الحساب الخاص، لبعض نجوم ليفربول في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".
ونشر لاعب ليفربول ألبيرتو مورينو، الذي كان حاضراً بدوره في حفلة عيد ميلاد زوجة فيرمينو، صورة له مع فيليبي كوتينيو، وعلق عيها قائلاً :"لقد اشتقت إليك كثيراً يا أخي"، فيما نشر مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو صورة له برفقة زوجته على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتمنى لها عيد ميلاد سعيد.
هذا وكان فيليبي كوتينيو من الأعمدة الأساسية لـ"ليفربول"، إذ استطاع النجم البرازيلي أن يقدم مستويات أكثر من رائعة مع "الريدز" وينال إعجاب جماهير النادي الإنجليزي، التي ظلت تهتف باسمه في أكثر من مباراة.
ورحل كوتينيو (26 عاماً) عن ليفربول مطلع السنة الماضية إلى فريق برشلونة في صفقة مالية كبيرة، حيث رفض الموهوب البرازيلي البقاء مع "الريدز"، وأكد آنذاك أنه يحلم بحمل قميص النادي الكتالوني العملاق.
يشار إلى أن فيليبي كوتينيو، عانى كثيراً من تذبذب مستواه مع برشلونة، فقد عاند الحظ في أكثر من مرة اللاعب البرازيلي، فضلاً عن تعرضه للإصابة، بيد أن صانع الألعاب الموهوب استعاد هذا الموسم تألقه المعهود، حيث سجل خمسة أهداف في 20 مباراة مع "البلوغرانا" في كل المنافسات هذا الموسم.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري