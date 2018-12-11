كوتينيو يعود إلى بيته القديم ليفربول

ذكر موقع صحيفة "ديلي ميل" أن لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو، عاد أمس الأربعاء ( 12 كانون الأول/ديسمبر 2018) إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، وأضاف الموقع البريطاني أن النجم البرازيلي، احتفل بعيد ميلاد لاريسا بيريرا، زوجة صديقه المقرب روبرتو فيرمينو.

وأوضح الموقع البريطاني أن كوتينيو، قضى أوقات طيبة في حفل ميلاد زوجة فيرمينو، إذ ظهر اللاعب البرازيلي سعيداً للغاية في فيديوهات قصيرة، تم نشرها على الحساب الخاص، لبعض نجوم ليفربول في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام".

ونشر لاعب ليفربول ألبيرتو مورينو، الذي كان حاضراً بدوره في حفلة عيد ميلاد زوجة فيرمينو، صورة له مع فيليبي كوتينيو، وعلق عيها قائلاً :"لقد اشتقت إليك كثيراً يا أخي"، فيما نشر مهاجم ليفربول روبرتو فيرمينو صورة له برفقة زوجته على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، وتمنى لها عيد ميلاد سعيد.

هذا وكان فيليبي كوتينيو من الأعمدة الأساسية لـ"ليفربول"، إذ استطاع النجم البرازيلي أن يقدم مستويات أكثر من رائعة مع "الريدز" وينال إعجاب جماهير النادي الإنجليزي، التي ظلت تهتف باسمه في أكثر من مباراة.

ورحل كوتينيو (26 عاماً) عن ليفربول مطلع السنة الماضية إلى فريق برشلونة في صفقة مالية كبيرة، حيث رفض الموهوب البرازيلي البقاء مع "الريدز"، وأكد آنذاك أنه يحلم بحمل قميص النادي الكتالوني العملاق.

يشار إلى أن فيليبي كوتينيو، عانى كثيراً من تذبذب مستواه مع برشلونة، فقد عاند الحظ في أكثر من مرة اللاعب البرازيلي، فضلاً عن تعرضه للإصابة، بيد أن صانع الألعاب الموهوب استعاد هذا الموسم تألقه المعهود، حيث سجل خمسة أهداف في 20 مباراة مع "البلوغرانا" في كل المنافسات هذا الموسم.