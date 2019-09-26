كوتينيو سعيد بارتدائه الملابس البافارية في مهرجان أكتوبر فيست

يبدو أن الوافد الجديد على فريق بايرن ميونيخ، فيليبي كوتينيو، سعيد في ناديه الجديد، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه أيضا. فبمناسبة احتفالات مهرجان "أكتوبر فيست" التي تشهدها ميونيخ انتقل كوتينيو مع زملائه في النادي إلى مكان الاحتفالات، مرتديا مثلهم الملابس التقليدية البافارية.

وعبر كوتينيو عن سعادته بارتداء السروال الجلدي البافاري. وقال في حوار مع موقع بوندسليغا: "أحببته، أعتقد أنه ناسبني بشكل جيد"، ويضيف الدولي البرازيلي "كان الجو رائعا وحتى زوجتي أعجبها ذلك"، مشيرا إلى أن احتفالات "أكتوبر فيست" نشاط تقليدي وسعيد بالمشاركة فيه.

كوتينيو أكد من جديد على أن الأجواء داخل بايرن ميونيخ تروقه جيدا، موضحا ذلك بالقول "حظينا بترحيب كبير من الجميع، المسؤولين والجمهور واللاعبين وكل الطاقم. أشعر وكأننا عائلة واحدة".

وفي تعليقه على الدوري الألماني، قال كوتينيو في حوار مع موقع بوندسليغا، إن طريقة اللعب في ألمانيا تشبه طريق لعب الدوري الإنجليزي الممتاز. "فكل فريق يقاتل من أجل كل كرة حتى النهاية". ويضيف الدولي البرازيلي المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ "ليس هناك مجال كبير للتفكير أو للتردد في الكرة". بخلاف إسبانيا، حيث أن الكثير من الخصوم يلجؤون للدفاع خلال مواجهته لفريق برشلونة.

هـ.د/ ع.ج