 كوتينيو سعيد بارتدائه الملابس البافارية في مهرجان أكتوبر فيست | عالم الرياضة | DW | 27.09.2019

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عالم الرياضة

كوتينيو سعيد بارتدائه الملابس البافارية في مهرجان أكتوبر فيست

عبر الدولي البرازيلي فيلبي كوتينيو عن سعادته بالتواجد مع فريق بايرن ميونيخ، الذي انتقل إليه هذا الموسم من فريق برشلونة. كوتينيو سعيد أيضا بارتداء الملابس التقليدية البافارية في احتفالات مهرجان "أوكتوبر فيست".

FC Bayern Muenchen-Paulaner Foto Shooting (picture-alliance/SvenSimon)

يبدو أن الوافد الجديد على فريق بايرن ميونيخ، فيليبي كوتينيو، سعيد في ناديه الجديد، ليس فقط داخل الملعب بل خارجه أيضا. فبمناسبة  احتفالات مهرجان "أكتوبر فيست" التي تشهدها ميونيخ انتقل كوتينيو مع زملائه في النادي إلى مكان الاحتفالات، مرتديا مثلهم الملابس التقليدية البافارية.

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وعبر كوتينيو عن سعادته بارتداء السروال الجلدي البافاري. وقال في حوار مع موقع بوندسليغا: "أحببته، أعتقد أنه ناسبني بشكل جيد"، ويضيف الدولي البرازيلي "كان الجو رائعا وحتى زوجتي أعجبها ذلك"، مشيرا إلى أن احتفالات "أكتوبر فيست" نشاط تقليدي وسعيد بالمشاركة فيه.

كوتينيو أكد من جديد على أن الأجواء داخل بايرن ميونيخ تروقه جيدا، موضحا ذلك بالقول "حظينا بترحيب كبير من الجميع، المسؤولين والجمهور واللاعبين وكل الطاقم. أشعر وكأننا عائلة واحدة".

وفي تعليقه على الدوري الألماني، قال كوتينيو في حوار مع موقع بوندسليغا، إن طريقة اللعب في ألمانيا تشبه طريق لعب الدوري الإنجليزي الممتاز. "فكل فريق يقاتل من أجل كل كرة حتى النهاية". ويضيف الدولي البرازيلي المعار من برشلونة إلى بايرن ميونيخ "ليس هناك مجال كبير للتفكير أو للتردد في الكرة". بخلاف إسبانيا، حيث أن الكثير من الخصوم يلجؤون للدفاع خلال مواجهته لفريق برشلونة.

هـ.د/ ع.ج

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    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    أكتوبر فيست

    فساتين العصور الوسطى وسراويل الجلد حاضرة بشكل خاص في مهرجان "أكتوبر فيست". أكبر المهرجانات الشعبية في العالم، مع خيام البيرة وموسيقى الروك. يعود أصل هذا الاحتفال إلى أكثر من 200 عام وقد حاول البعض تقليده في أنحاء متفرقة من العالم، إلا أن الاحتفال الأصلي يعود إلى مدينة ميونيخ وحدها، حيث يتوافد حوالي ستة ملايين زائر كل عام للحضور في مهرجان أكتوبر " أكتوبر فيست".

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    قرع الأجراس في مارين بلاتس

    سماع قرع الأجراس في مركز مدينة ميونيخ لا ينبغي تفويته على أية حال، لا سيما في برج البلدية في مارين بلاتس، والذي يتكرر عرضه من مرتين إلى ثلاث مرات يوميا. حيث تتراقص اللعب وعددها 32 لعبة مختلفة أمام المتجمهرين هناك.

  • Hofbräuhaus München

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    فندق Hofbräuhaus am Platzl

    يقع فندق Hofbräuhaus am Platzl على بعد بضع دقائق من ميدان Marienplatz، ويبلغ عمره حوالي 400 عام. تم بناءه من قبل دوق بافاريا كمصنع لبيرة القمح - ومن هنا جاء الاسم Hofbräuhaus. اليوم، وضمن غرفه الرائعة تقع واحدة من أشهر حانات البيرة في العالم.

  • Bildergalerie beliebteste Städte München

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    الحديقة الإنجليزية

    الحديقة الإنجليزية هي الرئة الخضراء للمدينة، بمساحة تناهز الـ 400 هكتار، وتعد واحدة من أكبر الحدائق في العالم. في الصيف يرتاد المصطافون جنبات الحديقة حيث يتمتعون بالمأكولات البافارية الشهية والدجاج المشوي داخل حديقة البيرة الواقعة بالقرب من البرج الصيني، كما أنهم يمارسون الرياضة على ضفاف البحيرات والجداول.

  • Souvenirs aus Deutschland (Bildergalerie)

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    جدول أمواج الثلج

    حصل هذا الجدول الواقع في بداية الحديقة الإنجليزية في نهر "آيسباخ" على اسمه بجدارة وذلك لأن مياهه تكون بارة كالثلج حتى في فصول الصيف الحارة. ولا يخيف أسمه المغامرين بل أنهم يستمتعون بركوب الأمواج هناك فور بداية الموسم في نهاية شهر مايو/ أيار وقد يكون من المناظر المميزة الذي تمتاز به الحديقة هو ركوب الأمواج بفستان Dirndl الذي يمتاز به مهرجان "أكتوبر فيست"

  • Residenz München Antiquarium

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    حضارة المدينة

    بطبيعة الحال، لا يمكن أن تفوت وأنت في ميونيخ التمتع بإثاراتها وخاصة القصور والممتلكات التي خلفها ملوك بافاريا. منذ عام 1920 يمكن للراغبين بزيارة الأماكن الأثرية الرائعة مثل Antiquarium الخاص بالدوق ألبريخت بقاعة Renaissance التي تم بناؤها في القرن السادس عشر وتحتوي على مجموعة من التماثيل الأثرية.

  • Bildergalerie Happy Birthday Ludwig Schloss Nymphenburg

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    قلعة نيمفينبورغ (Schloss Nymphenburg )

    قصر آخر في غرب ميونيخ ينضم أيضا إلى أفضل مناطق الجذب في المدينة. في عام 1664، تم بناء قلعة نيمفينبورغ على يد الأمير فرديناند ماريا كهدية لزوجته. ولفترة طويلة كان بمثابة منزل صيفي. يزور هذا القصر والمتنزهات المحيطة به حوالي 300 ألف زائر كل عام.

  • Mit dem Kinderwagen ins Museum

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    نماذج فنية

    في وسط المدينة هناك ثلاثة متاحف تقابل بعضها البعض تحتفظ بمتعلقات فنية، وهي متحف البيناكوتيك القديم، والجديد والمعاصر. في القديم يمكن مشاهدة والتيلوحات تعود إلى القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع عشر وتحمل تواقيع مشاهير الفنانين.

  • Trachten

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    عادات وتقاليد

    أهل ميونيخ مغرمون بالتقاليد والعادات الخاصة بمدينتهم. في كل مناسبة، في الحياة اليومية أو في مناسبات خاصة، يرتدون سراويل الجلد، كما ترتدي النساء أيضا فستان Dirndl الشبيه بأزياء العصور الوسطى. وهناك أندية خاصة تحاول الحفاظ على هذا الزي ليكون زيا يحتفي به البافاريون.

  • Oktoberfest Lebkuchenherz I mog Di

    عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

    سحر المدينة الخاص

    بعض الأشياء لا يمكن التقاطها في الصور. كذلك، المشاعر، فهناك سحر خاص للمدينة البافارية يجعلها فريدة من نوعها، نمط حياة خاص سحر قلوب الناس، وهو ما يجعل هذه العبارة متداولة بين ألسن العديدين من الزوار" ميونخ أنا احبك". الزابيث فون فارتينبيرغ/ علاء جمعة


مختارات

عشرة أسباب تجعلك تعشق مدينة ميونيخ

ميونيخ أبرز مدن ألمانيا ووسط أوروبا، مدينة عريقة بثقافة بافارية خالصة. فيها أكبر مهرجان شعبي في العالم وتحمل أسرار ثقافة مملكة بافاريا التي أمتدت لمئات السنين، وفيها أشهر أنواع البيرة وأقدم حاناتها في العالم. (02.09.2018)  

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