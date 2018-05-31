كوتينيو الخاسر الأكبر في الجولة الأولى من كلاسيكو الأرض

في مباراة كانت حافلة بالإثارة والتشويق، انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على وقع التعادل 1-1 برسم ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، فيما ينتظر أن تحدد موقعة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" هوية المتأهل إلى النهائي.

وشهدت مباراة الأمس الخميس (السادس من فبراير/شباط 2019) تألق عدة لاعبين فوق المستطيل الأخضر، بيد أن أداء نجم برشلونة فيليبي كوتينيو كان علامة الاستفهام الكبيرة، بسبب مستواه المتذبذب في مباريات هذا الموسم مع "البلوغرانا".

وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار" إلى أن جماهير برشلونة، تشعر بالإحباط من مستوى فيليبي كوتينيو، وأضاف الموقع البريطاني أن جماهير النادي الكتالوني فقدت ثقتها في النجم البرازيلي، الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع برشلونة.

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن الكثير من مشجعي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن خيبة أملهم من مستوى فيليبي كوتينيو مع برشلونة، فقد كتب شخص على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"لقد نفذ صبري على كوتينيو"، فيما تساءل آخر "بكل صراحة، ما هو الشيء الذي يجيده كوتينيو؟".

وعلق مشجع آخر على مستوى فيليبي كوتينيو مع برشلونة "لا داعي للحديث عن فيليبي كوتينيو، لأن الأمر محرج. مبلغ 160 مليون يورو (ثمن صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة سنة 2018) شيء محرج".

في المقابل، ذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن فريق تشيلسي مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو، إذ يتوقع أن يضع النادي اللندني مبلغ 100 مليون يورو على طاولة برشلونة بهدف التعاقد مع النجم البرازيلي كوتينيو.

الجدير ذكره أن فيليبي كوتينيو (26 عاماً) يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد الى صيف 2023. وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي حالياً تقريباً 140 مليون يورو، حسب موقع ترانسفر ماركت".