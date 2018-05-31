كوتينيو الخاسر الأكبر في الجولة الأولى من كلاسيكو الأرض

في مباراة كانت حافلة بالإثارة والتشويق، انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على وقع التعادل 1-1 برسم ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، فيما ينتظر أن تحدد موقعة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" هوية المتأهل إلى النهائي.
وشهدت مباراة الأمس الخميس (السادس من فبراير/شباط 2019) تألق عدة لاعبين فوق المستطيل الأخضر، بيد أن أداء نجم برشلونة فيليبي كوتينيو كان علامة الاستفهام الكبيرة، بسبب مستواه المتذبذب في مباريات هذا الموسم مع "البلوغرانا".
وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار" إلى أن جماهير برشلونة، تشعر بالإحباط من مستوى فيليبي كوتينيو، وأضاف الموقع البريطاني أن جماهير النادي الكتالوني فقدت ثقتها في النجم البرازيلي، الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع برشلونة.
وأوضح موقع "ديلي ستار" أن الكثير من مشجعي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن خيبة أملهم من مستوى فيليبي كوتينيو مع برشلونة، فقد كتب شخص على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"لقد نفذ صبري على كوتينيو"، فيما تساءل آخر "بكل صراحة، ما هو الشيء الذي يجيده كوتينيو؟".
وعلق مشجع آخر على مستوى فيليبي كوتينيو مع برشلونة "لا داعي للحديث عن فيليبي كوتينيو، لأن الأمر محرج. مبلغ 160 مليون يورو (ثمن صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة سنة 2018) شيء محرج".
في المقابل، ذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن فريق تشيلسي مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو، إذ يتوقع أن يضع النادي اللندني مبلغ 100 مليون يورو على طاولة برشلونة بهدف التعاقد مع النجم البرازيلي كوتينيو.
الجدير ذكره أن فيليبي كوتينيو (26 عاماً) يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد الى صيف 2023. وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي حالياً تقريباً 140 مليون يورو، حسب موقع ترانسفر ماركت".
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
-
لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري