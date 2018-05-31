 كوتينيو الخاسر الأكبر في الجولة الأولى من كلاسيكو الأرض | عالم الرياضة | DW | 07.02.2019

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عالم الرياضة

كوتينيو الخاسر الأكبر في الجولة الأولى من كلاسيكو الأرض

بعدما استبشرت جماهير برشلونة كثيراً بالحصول على خدمات واحد من أحسن اللاعبين في العالم في مركزه، ذكرت تقارير صحفية أن جماهير النادي الكتالوني تشعر بخيبة أمل كبيرة من مستوى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو.

FC Barcelona vs. Boca Juniors | Philippe Coutinho (picture-alliance/NurPhoto/X. Bonilla)

صورة من الأرشيف.

في مباراة كانت حافلة بالإثارة والتشويق، انتهى كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد على وقع التعادل 1-1  برسم ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، فيما ينتظر أن تحدد موقعة الإياب على ملعب "سانتياغو برنابيو" هوية المتأهل إلى النهائي.

وشهدت مباراة الأمس الخميس (السادس من فبراير/شباط 2019) تألق عدة لاعبين فوق المستطيل الأخضر، بيد أن أداء نجم برشلونة فيليبي كوتينيو كان علامة الاستفهام الكبيرة، بسبب مستواه المتذبذب في مباريات هذا الموسم مع "البلوغرانا".

وأشار موقع صحيفة "ديلي ستار" إلى أن جماهير برشلونة، تشعر بالإحباط من مستوى فيليبي كوتينيو، وأضاف الموقع البريطاني أن جماهير النادي الكتالوني فقدت ثقتها في النجم البرازيلي، الذي لازال يكافح من أجل نشر سحره الكروي مع برشلونة.

مختارات

يبدو أن حبال الود بين لاعب برشلونة فيليبي كوتينيو ونجوم فريقه السابق ليفربول لم تنقطع. النجم البرازيلي سافر إلى ليفربول في مهمة بعيدة عن عالم الساحرة المستديرة. فماهي، وكيف تفاعل نجوم "الريدز" مع زيارة كوتينيو؟ (13.12.2018)

رغم تأكيد المدير الرياضي لنادي برشلونة أن البرازيلي فيليبي كوتينيو ما زال لديه الكثير ليقدمه للنادي خلال السنوات القادمة، إلا أن الأرقام على أرض الواقع تشير إلى تحطم حلم الأخير للعب في صفوف البلوغرانا. (09.01.2019)

وأوضح موقع "ديلي ستار" أن الكثير من مشجعي برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي، عبروا عن خيبة أملهم من مستوى فيليبي كوتينيو مع برشلونة، فقد كتب شخص على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلاً :"لقد نفذ صبري على كوتينيو"، فيما تساءل آخر "بكل صراحة، ما هو الشيء الذي يجيده كوتينيو؟".

وعلق مشجع آخر على مستوى فيليبي كوتينيو مع برشلونة "لا داعي للحديث عن فيليبي كوتينيو، لأن الأمر محرج. مبلغ 160 مليون يورو (ثمن صفقة انتقال كوتينيو من ليفربول إلى برشلونة سنة 2018) شيء محرج".

في المقابل، ذكرت صحيفة "الإندبندت" البريطانية أن فريق تشيلسي مستعد لفتح خزائنه من أجل الحصول على خدمات فيليبي كوتينيو، إذ يتوقع أن يضع النادي اللندني مبلغ 100 مليون يورو على طاولة برشلونة بهدف التعاقد مع النجم البرازيلي كوتينيو.

الجدير ذكره أن فيليبي كوتينيو (26 عاماً) يرتبط بعقد مع برشلونة يمتد الى صيف 2023. وتبلغ القيمة السوقية للنجم البرازيلي حالياً تقريباً 140 مليون يورو، حسب موقع ترانسفر ماركت".

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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