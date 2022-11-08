تنعقد النسخة السابعة العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ/ كوب 27 في شرم الشيخ المصرية. ويناقش المؤتمر قضايا التغيرات المناخية وعلى رأسها الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار الخطيرات لهذه التغيرات.

يحظر كوب 27 في شرم الشيخ ممثلون عن مختلف دول العالم. وتعود بدايات انعقاد المؤتمر إلى تسعينات القرن الماضي عندما انعقدت قمة الأرض في ريو دي جانيرو البرازيلية. ولعل ما يميز مؤتمر شرم الشيخ للمناخ هو إدراج مسألة قيام الدول الغنية بدفع تعويضات للدول الفقيرة الأكثر تضررا من تبعات تغيرات المناخ.