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كوب 27

تنعقد النسخة السابعة العشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ/ كوب 27 في شرم الشيخ المصرية. ويناقش المؤتمر قضايا التغيرات المناخية وعلى رأسها الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري والتكيف مع الآثار الخطيرات لهذه التغيرات.

يحظر كوب 27 في شرم الشيخ ممثلون عن مختلف دول العالم. وتعود بدايات انعقاد المؤتمر إلى تسعينات القرن الماضي عندما انعقدت قمة الأرض في ريو دي جانيرو البرازيلية. ولعل ما يميز مؤتمر شرم الشيخ للمناخ هو إدراج مسألة قيام الدول الغنية بدفع تعويضات للدول الفقيرة الأكثر تضررا من تبعات تغيرات المناخ.

الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا

الفصل الذهبي.. خريف دافئ في أوروبا 08.11.2022

ليس هناك فصل آخر يزخر بتنوع الألوان مثل الخريف، نقدم لكم في هذه الجولة المصورة أجمل الصور من جميع أنحاء العالم. وخريف هذا العام يتميز بحلته الخلابة بسبب درجات الحرارة العالية نسبيا بالنسبة لهذا الفصل الجميل.
كوب 27.. من يتحمل تكلفة خسائر وأضرار تغير المناخ؟

كوب 27.. من يتحمل تكلفة "خسائر وأضرار" تغير المناخ؟ 08.11.2022

يؤدي الاحتباس الحراري إلى مزيد من ظواهر الطقس المتطرفة وما ينجم عن ذلك من خسائر وأضرار كبيرة. بلدان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، تطالب الدول الغنية في النصف الشمالي بدفع تعويضات عن الأضرار المناخية التي تسببت فيها.
قمة عالمية في شرم الشيخ.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27

قمة عالمية في شرم الشيخ.. مصر تتسلم رئاسة مؤتمر المناخ كوب 27 06.11.2022

تسلمت مصر رسميا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب 27. وسيشهد منتجع شرم الشيخ قمة لزعماء العالم سيشارك فيها المستشار الألماني شولتس والرئيس الأمريكي بايدن وآخرون. قضية الناشط علاء عبد الفتاح تلقي بظلالها على القمة.
دراسة: غوغل متواطئ مع شركات النفط في نشر إعلانات مضللة

دراسة: غوغل "متواطئ" مع شركات النفط في نشر إعلانات مضللة 06.11.2022

ربح عملاق البحث غوغل (جوجل) ملايين الدولارات من شركات النفط مقابل وضع إعلاناتها على الصفحة الأولى، رغم تعارض محتواها مع الحقائق العلمية عن التغير المناخي.
مؤتمر المناخ في مصر.. أشياء خفية يمنع الحديث عنها!

مؤتمر المناخ في مصر.. أشياء خفية يمنع الحديث عنها! 06.11.2022

قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
الخسائر والأضرار.. ما هي أولويات قمة المناخ بشرم الشيخ؟

"الخسائر والأضرار".. ما هي أولويات قمة المناخ بشرم الشيخ؟ 05.11.2022

تستعد مدينة شرم الشيخ المصرية لاستضافة قمة المناخ المعروفة اختصارا بـ "كوب 27" والتي توصف بـ "كوب أفريقيا". وإزاء ذلك، تساؤلات حيال أبرز الملفات التي ستتطرق إليها القمة خاصة مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
كايرو بايك.. القاهرة تطلق أول مشروع للدراجات لتقليل التلوث

"كايرو بايك".. القاهرة تطلق أول مشروع للدراجات لتقليل التلوث 04.11.2022

مع قرب انعقاد قمة المناخ "كوب 27" التي تستضيفها مصر، تكثف الحكومة المصرية مبادراتها البيئية لتخفيف حدة التلوث وتقليل الانبعاثات في القاهرة المصنفة ضمن المدن الأكثر تلوثا، آخرها أول مشروع "كايرو بايك" لركوب الدراجات.
شتاينماير يحذر من التراخي في حماية المناخ واليونيسكو: أنهار جليدية ستختفي

شتاينماير يحذر من التراخي في حماية المناخ واليونيسكو: أنهار جليدية ستختفي 03.11.2022

من مدينة كيوتو اليابانية التي ارتبط اسمها بأول التزام دولي للحد من الانبعاثات الغازية، شدد الرئيس الألماني شتاينماير على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتغير المناخ كاشفا عما ينتظره من قمة كوب 27 في شرم الشيخ بمصر.

مبادرات بيئية عديدة في مصر.. فهل تحد من آثار التغير المناخي؟

مبادرات بيئية عديدة في مصر.. فهل تحد من آثار التغير المناخي؟ 02.11.2022

أعلنت الحكومة المصرية عن مبادرات عديدة لحماية البيئة خلال السنوات الماضية وازدادت وتيرتها مع اقتراب موعد COP 27 في شرم الشيخ. لكن منظمات حقوقية وبيئية تقول إن مصر تستغل الحدث لتبييض سجلها السيء في مجال حقوق الإنسان.
تحمل البرد لخفض تكاليف التدفئة!

تحمل البرد لخفض تكاليف التدفئة! 01.11.2022

في وقت تشهد فيه أسعار الغاز زيادة كبيرة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، تزداد محاولات إيجاد طرق فعالة ومنخفضة التكلفة لمواجهة برد الشتاء القادم. فكيف يمكن تعزيز قدرة الجسم على تحمل البرد؟
نشطاء: توقفوا عن إنجاب الأطفال حفاظاً على البيئة!

نشطاء: توقفوا عن إنجاب الأطفال حفاظاً على البيئة! 31.10.2022

يحاول كثير من نشطاء حماية البيئة وحماية المناخ تغيير نمط حياتهم، من خلال الاستغناء عن السيارات والسفر جوا أوتناول اللحوم. لكن مجموعة النشطاء ذهبت أبعد من ذلك بالدعوة إلى عدم إنجاب أطفال حفاظا على البيئة!
مصر.. كيف يمكن أن تتحول مشروعات قومية إلى كوارث بيئية؟

مصر.. كيف يمكن أن تتحول "مشروعات قومية" إلى "كوارث بيئية"؟ 29.10.2022

تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوى .. قصة تقديم وتأخير الساعة

التوقيت الصيفي والتوقيت الشتوى .. قصة تقديم وتأخير الساعة 27.10.2022

فكرة التوقيت الصيفي فكرة أمريكية لكن من بدأ بتنفيذها هم الألمان. ومرارا وتكرارا كان يلغي التوقيت الصيفي بعد العمل به، كما يجري نقاش سنوي حول إلغائه. الأحد ينتهي التوقيت الصيفي هذا العام. نظرة على تاريخ تغيير الوقت.
هل أدت موجة الحرّ لنفوق جماعي لأسماك نهر الراين؟

هل أدت موجة الحرّ لنفوق جماعي لأسماك نهر الراين؟ 24.10.2022

موجة الحر التي ضربت ألمانيا وباقي أوروبا لا تزال موضع دراسة وبحث من قبل خبراء ومسؤولين ألمان للوقوف على تداعياتها وآثارها. فماذا عن الثروة السمكية النهرية؟
باتاغور باسكا..إنقاذ سلحفاة نادرة من الإنقراض!

" باتاغور باسكا"..إنقاذ سلحفاة نادرة من الإنقراض! 22.10.2022

بمناسبة "يوم التوعية بالزواحف"، أعلنت حديقة الحيوانات "شونبرون" عن نجاح أول عملية محافظة نسل سلحفاة "باتاغور باسكا" أو السلحفاة الشمالية في العالم.وتعتبر هذه السلحفاة واحدة من أندر ثلاثة أنواع من السلاحف في العالم.
معهد ألماني: 4500 شخص توفوا هذا الصيف بسبب الحرارة

معهد ألماني: 4500 شخص توفوا هذا الصيف بسبب الحرارة 21.10.2022

ذكر معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض أن حوالي 4500 شخص في ألمانيا توفوا هذا الصيف نتيجة للحرارة الشديدة. وفي سياق منفصل، ذكر المعهد أن ألمانيا سجلت اليوم الجمعة تراجعا في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا.
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