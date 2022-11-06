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كوب 23

مؤتمر أممي سنوي لمناقشة برامج وخطط تنفيذ مقررات قمة المناخ في باريس ووضع دليل عمل القمة المقبلة في عام 2018. وقد ألقى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خروج بلاده من اتفاق باريس حول المناخ بظلاله على المؤتمر.

عُقد مؤتمر المناخ/ كوب23 خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 في مدينة بون الألمانية بحضور نحو 200 وفد مثلوا مختلف دول العالم. وركزت أهدافه على مناقشة وتحديد آليات الحد من التغيرات المناخية. ويأتي على رأس الأهداف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفض درجة حرارة كوكبنا التي تزاد بشكل يهدد بذوبان المناطق القطبية وإغراق سواحل وجزر وتدمير مناطق تهدد مصادر حياة البشر.

مؤتمر المناخ في مصر.. أشياء خفية يمنع الحديث عنها!

مؤتمر المناخ في مصر.. أشياء خفية يمنع الحديث عنها! 06.11.2022

قمع المجتمع المدني والأهداف المناخية "المخيبة للآمال" وأشياء خرى لا يتم الحديث عنها علنا في مصر التي تستضيف المؤتمر العالمي للمناخ. لكن رغم ذلك يطالب النقاد بحرية التعبير والتحول بشكل أسرع إلى مصادر الطاقة المتجددة.
مصر.. كيف يمكن أن تتحول مشروعات قومية إلى كوارث بيئية؟

مصر.. كيف يمكن أن تتحول "مشروعات قومية" إلى "كوارث بيئية"؟ 29.10.2022

تسعى مصر، كغيرها من الدول، إلى الالتزام بالحفاظ على البيئة خصوصاً في المشروعات التنموية الكبرى. لكن في ظل غياب الرقابة والمحاسبة وعدم الاهتمام بالآراء المخالفة كانت النتائج، أو ما يُتوقع أن تكون عليه الأمور، كارثية.
مصر: إطلاق سراح معتقلين وسط حملة جديدة من القمع!

مصر: إطلاق سراح معتقلين وسط حملة جديدة من القمع! 28.10.2022

مع الإفراج عن سجناء سياسيين كان آخرهم زياد العليمي، تسعى السلطات المصرية إلى تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان قبل استضافة مؤتمر المناخ/ كوب27. غير أن محللين حذروا من أن خطوة كهذه لا تعني سوى تغيير ضئيل على أرض الواقع.
طاقة المستقبل النظيفة ـ مصر مصدر واعد لـالهيدروجين الأخضر

طاقة المستقبل النظيفة ـ مصر مصدر واعد لـ"الهيدروجين الأخضر" 20.10.2022

من المقرر أن تعرض مصر رؤيتها الجديدة بشأن مشروعات الهيدروجين الأخضر خلال مؤتمر المناخ الذي يُعقد في منتجع شرم الشيخ في نوفمبر / تشرين الثاني. ويقول الخبراء إن هذه المشروعات من شأنها أن تعزز مكانة مصر الجيوسياسية.
ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة!

ميركل حصريا لـDW: سيعتاد الناس على أني لم أعد مستشارة! 07.11.2021

في مقابلة حصرية مع DW تحدثت المستشارة أنغيلا ميركل عن أهم التحديات التي واجهتها في منصبها، وكذلك عن موجة اللجوء إلى بلادها، وجائحة كورونا وتحديات المناخ. وكشفت عن شعورها بعد ترك منصبها وماذا ستفعل بعد ذلك.
قمة غلاسكو- هل سيصل العالم إلى اتفاق بشأن مشاريع حماية المناخ؟

قمة غلاسكو- هل سيصل العالم إلى اتفاق بشأن مشاريع حماية المناخ؟ 31.10.2021

التعاون الدولي ضروري لحماية المناخ، بيد أن الخلافات ما زالت مستمرة حول توزيع العمل وحصد النتائج في المشاريع المناخية العالمية، وهذا الخلاف سيشكل قضية ساخنة للنقاش في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في غلاسكو (كوب 26).
2020 سيكون حاسما بالنسبة إلى حماية البيئة

2020 سيكون حاسما بالنسبة إلى حماية البيئة 25.12.2019

يتم باستمرار تأجيل قرارات هامة في حماية المناخ الدولية. وفي 2020 لم يعد هذا ممكنا، فاتفاقية باريس ستصبح سارية المفعول.
ألمانيا- نتائج مؤتمر المناخ ودور المشاركة العربية

ألمانيا- نتائج مؤتمر المناخ ودور المشاركة العربية 18.11.2017

"إنها روح باريس"، في إشارة إلى اتفاقية باريس 2015، تقول وزير البيئة الألمانية باربرا هندريكس، ممتدحة مؤتمر المناخ في بون وترى أنه حقق المتوقع منه. ولكن هل حقق المؤتمر ذلك فعلا؟ وكيف كانت المشاركة العربية في المفاوضات؟

مؤتمر المناخ في بون يدخل مراحله الحاسمة بحضور ميركل وماكرون 15.11.2017

حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال مشاركتهما في كوب 23 كل دول العالم لبذل جهود أكثر من أجل مكافحة تغير المناخ والمساعدة في الحد من تأثير انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية عالمية.
هل العالم مستعد لاستقبال اللاجئين المناخيين؟

هل العالم مستعد لاستقبال اللاجئين المناخيين؟ 09.11.2017

كشف خبراء عسكريون أميركيون أن تأثيرات التغير المناخي قد تتسبب بنزوح حوالي عشرين مليون إنسان على مدى السنوات العشرين القادمة. كيف يمكن الحيلولة دون وقوع ذلك؟ وما الفرص المتاحة في "مؤتمر المناخ العالمي" في بون الألمانية؟
مؤتمركوب 23 .. تحديات كبيرة وأهداف طموحة

مؤتمر"كوب 23 ".. تحديات كبيرة وأهداف طموحة 05.11.2017

يوشك مؤتمر المناخ "كوب 23" في مدينة بون على الانطلاق. وعلى الرغم من عدم استضافتها للمؤتمر، فقد اختيرت جزرفيجي لرئاسته باعتبارها أكثر دول الجزر المتضررة من تغير المناخ. فما هي تحديات وأهداف مؤتمر المناخ؟

مدينة بون تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 23

مدينة بون تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 23" 01.11.2017

تستعد مدينة بون لاستضافة مؤتمر المناخ "كوب 23". التحضيرات للمؤتمر تجري على قدم وسابق، قبل أسبوع من الانطلاقة. وفي ما يلي جولة مصورة عن أهم هذه الاستعدادات، جزء منها التقط من نافذة مؤسسة DW.
مؤتمر المناخ كوب 23 في بون.. خطوات ملموسة نحو حماية المناخ

مؤتمر المناخ "كوب 23" في بون.. خطوات ملموسة نحو حماية المناخ 01.11.2017

تتجه أنظار العالم نحو مدينة بون الألمانية، حيث ستعقد الأمم المتحدة مؤتمراً دولياً لحماية المناخ "كوب 23"، والذي يفتح أيضاً الباب أمام البلديات والقطاع الصناعي للمساهمة وإبداء الرأي، فما هي الاستعدادات لإنجاح المؤتمر؟
حصاد الضبابـ مشروع بدعم ألماني يُغيّر حياة قرى نائية بالمغرب

"حصاد الضباب"ـ مشروع بدعم ألماني يُغيّر حياة قرى نائية بالمغرب 17.11.2016

حصل مشروع "حصاد الضباب" على جائزة تشجيعية من الأمم المتحدة خلال مؤتمر المناخ في مراكش. وساهم هذا المشروع الذي يعتمد على استخراج الماء من الضباب في توفير مياه الشرب لقرى بجنوب المغرب، كانت تعاني من أزمة المياه.
Umweltprojekt-Trinkwasser aus Nebel in Marokko (Darsihmad Assiciation)

"حصاد الضباب" مشروع رائد في جنوب المغرب لحل مشكلة المياه 16.11.2016

بفضل مشروع رائد يعتمد على استخراج المياه من الضباب تمكنت جمعية مغربية بدعم ألماني من إيصال المياه الصالحة للشرب إلى مئات العائلات بقرى نائية جنوب المغرب. المشروع تم تتويجه في مؤتمر المناخ بمراكش. (إعداد محمد أكينو/ ه.د)
حذر وتظاهرات وصلوات تواكب محادثات مؤتمر المناخ

حذر وتظاهرات وصلوات تواكب محادثات مؤتمر المناخ 13.12.2009

الأمين العام للأمم المتحدة يعبر عن تفاؤل حذر بشأن محادثات المناخ في وقت يحاول فيه وزراء بيئة الدول الغنية والفقيرة التوصل إلى اتفاق لمواجهة الاحتباس الحراري، ووزير البيئة الهندي يدعو إلى التحلي بالشجاعة من أجل تحقيق ذلك
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