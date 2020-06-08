كوبنهاغن.. إحباط هروب شينغ إير العملاق من أنثاه

على عكس الصورة الشائعة عن بطء دببة الباندا، إلا أن محاولة الهرب التي قام ذكر باندا من قفصه في حديقة حيوان العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تظهر غير ذلك.
وبدأت مغامرة ذكر الباندا شينغ إير في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (الثامن من يونيو/ حزيران 2020) هارباً من الحظيرة التي يعيش فيها إلى جانب أنثاه العملاقة ماو صن. غير أن تنبه الحراس إلى هربه مكنهم من إعادته من دون أن يُصاب بجروح.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إدارة حديقة الحيوان الدنماركية أن شينغ إير تمكن من الفرار عابراً حاجز الحظيرة، ما أدى إلى انطلاق وحدة الإنذار. واضطر الحراس إلى إطلاق حقنة مهدئة للسيطرة على الدب الهارب وإعادته إلى مكانه بجوار رفيقته في الحظيرة من جديد.
وكانت الحديقة قد جلبت شينغ إير وأنثاه ماو صن إلى الدنمارك من الصين في أبريل/ نيسان 2019 على سبيل الإعارة من الصين لمدة 15 عاماً بتكلفة تقدر بمليون دولار سنوياً.
حديقة حيوان كوبنهاغن أكدت أن دب الباندا لم يُصب خلال عملية إعادته إلى حظيرته.
وفي هذا السياق قال بينغت هولست المتحدث باسم حديقة الحيوان إن لقطات كاميرا الأمن أظهرت أن الباندا تسلق دعامة معدنية وزحف من أسفل سياج كهربائي في عملية هروب دراماتيكية. وأضاف المتحدث أنه سوف يتم التحقيق في الحادث و"ضمان عدم تكراره مستقبلا".
في إطار ما يُسمى بـ "دبلوماسية الباندا" تتيح الصين إعارة بعض دببة الباندا العملاقة المعروفة بلونيها الأبيض والأسود لدول أخرى. يُذكر أن حديقة الحيوان في العاصمة الألمانية برلين تستضيف هي الأخرى بعض حيوانات الباندا.
ع.غ/ أ.ح (د ب أ)
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
تراجع بحوالي النصف
ينتمي حيوان الأوكابي لفصيلة الزرافات ويعيش في الكونغو. ولا تستطيع المنظمة العالمية لحماية الطبيعة تحديد العدد الدقيق لحيوانات الأوكابي المتواجدة حالياً في العالم، غير أن تقديرات تشير إلى تراجع عددها بحوالي النصف. فبينما كان عدد الأوكابي في التسعينيات يبلغ 4400، أصبح هذا العدد لا يتعدى 2500 بعد مرور عشر سنوات. وقد أثرت الصراعات الدائرة في الكونغو بشكل سلبي على تكاثر الأوكابي.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
على حافة الانقراض
تعتبر النمور من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض. ومن بين أنواع النمور التي كانت موجودة قبل 200 عام وانقرضت حالياً، هناك نمر تزمانيا ونمر بالي.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
200 نوع من الطيور مهدد بالانقراض
يوجد أكثر من 200 نوع من الطيور على قائمة الحيوانات المهددة بشكل كبير بالانقراض وعلى رأسها النسر الهندي أبيض الظهر. وحسب خبراء المنظمة العالمية لحماية الطبيعة، فإن هذا النوع من الطيور قد انقرض فعلاً في الصين وماليزيا.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
تراجع في عدد الأفيال الآسيوية
يقدر عدد الأفيال الآسيوية بحوالي 40 إلى 50 ألف فيل وهي بدورها مهددة بالانقراض، حسب المنظمة العالمية لحماية الطبيعة، التي تشير إلى تراجع عدد الفيلة الآسيوية إلى النصف خلال ثلاثة أجيال. وينتشر الفيل الآسيوي بكثرة في بنغلادش وبوتان والهند والصين وأندونيسيا.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
الصيد وتجارة العاج تهددان الفيل الإفريقي
الفيل الإفريقي مهدد بدوره بالانقراض بسبب تدمير بيئته الطبيعية التي يعيش فيها وبسبب الإقبال المتزايد على صيده بطريقة غير قانونية. وتطرقت "قمة الفيل الإفريقي" المنعقدة في بوتسوانا بين الثاني والرابع من ديسمبر الجاري إلى مشكلة التجارة في العاج بطريقة غير مشروعة وسبل مكافحتها.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
الخنازير البحرية تفنى في الشباك
الخطر الأساسي الذي يواجه خنازير البحر هو اصطيادها بشكل غير مقصود، إذ تعلق بشباك الصيد وتموت فيها. غير أن خنزير البحر المعروف (الذي يظهر في الصورة) غير مهدد بالانقراض، بخلاف دلفين كاليفورنيا، إذ تشير التقديرات إلى وجود حوالي 500 إلى 600 منه في العالم فقط.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
تحسن حال بعض الحيوانات
تعتبر السلاحف الجلدية من بين الحيوانات التي لم تعد مهددة بالانقراض بشكل كبير كما كانت قبل عشر سنوات. ويعد هذا النوع من السلاحف الأضخم على الإطلاق، إذ يمكن أن يصل طول الواحدة منها إلى مترين ووزنها إلى نصف طن. غير أن الصيد وتلوث البحار ما يزالان يشكلان تهديداً لها.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
زيادة في عدد طيور القطرس
سجلت المنظمة العالمية لحماية الطبيعة تزايداً في عدد طيور القطرس البني الأسود. وقد اعتبرت المديرة العامة لبرنامج التنوع الحيوي في المنظمة، جين سمارت، ذلك نجاحاً رائعاً لجهود منظمتها في الحفاظ على الأنواع المختلفة من الحيوانات. لكن في المقابل، ارتفع في الوقت الراهن عدد أنواع الحيوانات المهددة بالانقراض إلى أكثر من 21 ألف نوع.
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بالصور..حيوانات مهددة بالإنقراض
آخر حيوانات الباندا ووحيد القرن والوشق
من بين الحيوانات المهددة بالإنقراض أيضاً الباندا العملاقة، التي يوجد منها حاليا ما بين ألف وألفين فقط. أما وحيد القرن السومطري، فيقدر عدده بحوالي 220. كما لم يتبق من حيوان الوشق الأيبيري سوى ما بين 80 و150 حيوان فقط في العالم.
الكاتب: جنيفر فراتسيك/ هشام الدريوش