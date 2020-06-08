كوبنهاغن.. إحباط هروب شينغ إير العملاق من أنثاه

على عكس الصورة الشائعة عن بطء دببة الباندا، إلا أن محاولة الهرب التي قام ذكر باندا من قفصه في حديقة حيوان العاصمة الدنماركية كوبنهاغن تظهر غير ذلك.

وبدأت مغامرة ذكر الباندا شينغ إير في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين (الثامن من يونيو/ حزيران 2020) هارباً من الحظيرة التي يعيش فيها إلى جانب أنثاه العملاقة ماو صن. غير أن تنبه الحراس إلى هربه مكنهم من إعادته من دون أن يُصاب بجروح.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن إدارة حديقة الحيوان الدنماركية أن شينغ إير تمكن من الفرار عابراً حاجز الحظيرة، ما أدى إلى انطلاق وحدة الإنذار. واضطر الحراس إلى إطلاق حقنة مهدئة للسيطرة على الدب الهارب وإعادته إلى مكانه بجوار رفيقته في الحظيرة من جديد.

وكانت الحديقة قد جلبت شينغ إير وأنثاه ماو صن إلى الدنمارك من الصين في أبريل/ نيسان 2019 على سبيل الإعارة من الصين لمدة 15 عاماً بتكلفة تقدر بمليون دولار سنوياً.

حديقة حيوان كوبنهاغن أكدت أن دب الباندا لم يُصب خلال عملية إعادته إلى حظيرته.

وفي هذا السياق قال بينغت هولست المتحدث باسم حديقة الحيوان إن لقطات كاميرا الأمن أظهرت أن الباندا تسلق دعامة معدنية وزحف من أسفل سياج كهربائي في عملية هروب دراماتيكية. وأضاف المتحدث أنه سوف يتم التحقيق في الحادث و"ضمان عدم تكراره مستقبلا".

في إطار ما يُسمى بـ "دبلوماسية الباندا" تتيح الصين إعارة بعض دببة الباندا العملاقة المعروفة بلونيها الأبيض والأسود لدول أخرى. يُذكر أن حديقة الحيوان في العاصمة الألمانية برلين تستضيف هي الأخرى بعض حيوانات الباندا.

ع.غ/ أ.ح (د ب أ)