 كوبا ـ الثورة المتلاشية | تقارير جديدة | DW | 15.09.2022

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تقارير جديدة

كوبا ـ الثورة المتلاشية

الثورة الاشتراكية الكوبية التي قادها البطل الشعبي السابق فيدل كاسترو باتت مهدّدة بالفشل التام. فالدولة الجزيرة تغرق أكثر في الأزمات. الحياة اليومية لكثير من المواطنين تتسم بنقص الكهرباء والمواد الغذائية والأدوية.

Dokumentation Kuba - Die verblassende Revolution

Dokumentation Kuba - Die verblassende Revolution


جميع محاولات الإصلاح التي تمت في العقود الماضية لم تعد قادرة على إخفاء حقيقة أن البلد الذي يرزح منذ عقود تحت وطأة العقوبات والعزلة يعيش بشكل متزايد في عزلة وتبعية اقتصادية. حتى الإصلاح النقدي الذي بدأ تطبيقه في عام 2021 يسبب مشاكل أكبر.
 

Dokumentation Kuba - Die verblassende Revolution


تعاني البلاد من تضخم جامح يؤدي إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار. المواد الغذائية شحيحة، والطوابير أمام المتاجر الحكومية القليلة تزداد طولا. معدلات الفقر تتزايد، وبراعة الكوبيين في التعامل مع الأزمات اليومية، والتي يُضرب بها المثل، وصلت إلى حدودها. صور ثوّار الأمس يتلاشى بريقها في شوارع العاصمة هافانا وفي كل مكان في البلد.
النظام الحاكم ما زال يواصل نشر إيديولوجيته، بيد أن الناس العاديين يفقدون الأمل في تحسّن الأوضاع.


مواعيد البث

DW  عربية

الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 03:00 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 07:00 UTC
الإثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 13:00 UTC
الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 09:00 UTC
الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 01:00 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 11:00 UTC
الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – 15:00 UTC
السبت 29 أكتوبر/تشرين الأول 2022 - 05:00 UTC

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 

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