 كوبا الأقدم وإيران الأبرز .. هل يوجد تأثير حقيقي للعقوبات الدولية؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 21.08.2022

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سياسة واقتصاد

كوبا الأقدم وإيران الأبرز .. هل يوجد تأثير حقيقي للعقوبات الدولية؟

إيران، ليبيا، كوبا، فنزويلا، روسيا، قائمة طويلة لدول ترزح تحت عقوبات أممية، أو غربية، بيد أن القائمة الأمريكية أطول من غيرها. ما هي العقوبات؟ هل كانت ناجعة؟ تقرير من المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية يجيب.

أكثر من يعاني من عقوبات واشنطن على هافانا هو الشعب الكوبي

كوبا ترزح منذ عام 1962 تحت عقوبات تجارية أمريكية، لم تؤدي إلى سقوط نظام كاسترو

حظر على بيع الأسلحة، منع السفر، حصار تجاري، عقوبات نسمع عنها وتتسارع ضد دول مختلفة. آخرها خطوة  الصين بمنع التصدير إلى تايوان، والعقوبات الغربية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وبينما تطبق الأمم المتحدة عقوبات على 14 دولة، تضم قائمة الاتحاد الأوروبي 35 دولة، وتبلغ قائمة الولايات المتحدة 38 دولة ومنظمة. لكن هل تنجح هذه العقوبات، التي تعد بديلا للنزاعات المسلحة؟ وهل تتجاوز كونها إشارة سياسية؟

مختارات

تدل زيارة الرئيس الروسي لطهران على تنامي العلاقات بين روسيا وإيران، خاصة بعد حرب أوكرانيا. وصحيح أن مواجهة العقوبات الغربية وكراهية أمريكا تجمع البلدين، إلا أن هناك ما يكبح جماح هذا التقارب، ويؤجج المنافسة بينهما.

 في آخر تقرير له كشف المعهد الألماني للدراسات الدولية والإقليمية (Giga) نتائج مختلفة.

يظهر التقرير "أن أقل من نصف العقوبات تنتهي بتنازلات من قبل الأطراف الخاضعة للعقوبات".  ما يعني أن "العقوبات أداة صناعة سلام متناقضة ومثلها مثل التدخلات العسكرية، يجب أن تدمج في استراتيجية سياسية، دبلوماسية واقتصادية شاملة".

وبحسب معهد (Giga)، كانت هناك "نجاحات واضحة". مثل إنهاء برنامج الأسلحة النووية الليبي (عقوبات 1978-2006)، وإجراءات مكافحة الفساد ضد بلغاريا (2007-2009) وعقوبات الأمم المتحدة على الحرب الأهلية في ساحل العاج (2003-2016). كما تعتبر العقوبات المفروضة على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في التسعينيات ناجحة أيضا.

من القائمة الطويلة للبلدان الخاضعة للعقوبات، ومعظمها يقع في جنوب الكرة الأرضية، اختارت DW ست دول لإلقاء نظرة على تأثير العقوبات المعنية على تلك الدول.

تركيا

منذ 14 تشرين الثاني/ أكتوبر 2019 ، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة، بسبب  التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ​​قبالة سواحل قبرص. وتشمل الإجراءات حظر السفر وتجميد أصول الأفراد والشركات العاملة في إنتاج الغاز.

كما فرضت الولايات المتحدة أيضا عقوبات على شريكتها في الناتو منذ كانون الأول / ديسمبر 2020. والسبب هو شراء أنقرة لمعدات عسكرية من شركة روسوبورون إكسبورت الحكومية الروسية لتصدير الأسلحة. وبذلك يعتبر أن أنقرة خرقت العقوبات الأمريكية الثانوية التي تحظر التعامل مع دول، تفرض عليها واشنطن عقوبات مثل روسيا. وأدت العقوبات إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في تركيا، لكنها لم تؤد بعد إلى تراجع الرئيس أردوغان.

في اجتماعهما نهاية تموز/ يوليو العام الحالي، ناقش فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان العقوبات المفروضة على بلديهما.

في اجتماعهما نهاية تموز/ يوليو العام الحالي، ناقش فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان العقوبات المفروضة على بلديهما.

فنزويلا

دول عديدة فرضت إجراءات عقابية ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك وبنما وسويسرا.

عقوبات الولايات المتحدة على الحكومة في كاراكاس واسعة النطاق منذ عام 2015 وضد شركة النفط "PDVSA" المملوكة للدولة، وقد فرضت منذ عام 2019. لكن على ضوء أزمة الطاقة الحالية، تم تخفيف بعض القيود. ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 ، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا تدابير تقييدية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أدت العقوبات إلى عزل فنزويلا سياسيا وجعلها أكثر اعتمادا على الصين وروسيا. والنتيجة لم يتحقق تغيير النظام المطلوب.

كوبا

أطول حظر تجاري على دولة في العالم، هو الحظر المفروض من الولايات المتحدة على كوبا منذ عام 1962، الذي فرضه الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي. وكان هدف العقوبات آنذاك هو الإطاحة بنظام الرئيس فيديل كاسترو والنظام الشيوعي في كوبا.

ومنذ عام 1992 تقدم كوبا اقتراحا كل عام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانة وإلغاء الحظر التجاري الأمريكي. وتؤيد الغالبية العظمى من الدول الآن وضع حد للإجراءات العقابية، خاصة دول أمريكا اللاتينية. كما رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته عن كوبا في عام 2008.

خلال فترة الرئيس أوباما خففت واشنطن العقوبات، وعادت إليها خلال فترة ترامب، ويرغب الرئيس الحالي جو بايدن تخفيف العقوبات على كوبا من جديد

ترامب عاد وشدد العقوبات على كوبا بعدما خففها أوباما

وخلال حقبة الرئيس باراك أوباما خففت واشنطن العقوبات، وعادت إليها خلال فترة ترامب، ويرغب الرئيس الحالي جو بايدن في تخفيف العقوبات عن كوبا من جديد. والغريب أن العقوبات الأمريكية زادت من قوة النظام في هافانا، الذي كان يلوم الولايات المتحدة على كل الأزمات التي تمر بها البلاد.

مالي

تعرضت مالي الواقعة في غرب إفريقيا إلى عقوبات متعددة: من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عام 2017 ومن قبل الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" وكذلك من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

وبسبب "الانتهاكات المتكررة لاتفاقية وقف إطلاق النار ومعاهدة السلام لعام 2015 والأنشطة الإرهابية والهجمات ضد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام "مينوسما"، قررت الولايات المتحدة في 26 تموز/ يوليو 2019 فرض عقوبات إضافية على مالي.

تم تدمير مركبة عسكرية في هجوم بالقنابل على بعثة الأمم المتحدة في مالي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

تم تدمير مركبة عسكرية في هجوم بالقنابل على بعثة الأمم المتحدة في مالي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021

وكانت مجموعة إيكواس الاقتصادية بغرب إفريقيا، التي فرضت أيضًا عقوبات على مالي بعد الانقلاب العسكري في آب/ أغسطس 2020، قد رفعتها في 7 تموز/ يوليو من العام الجاري. والسبب هو أنه مع الإعلان عن إقامة انتخابات برلمانية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 وانتخابات رئاسية في عام 2024، تم استيفاء أساس رفع العقوبات.

ليبيا

قائمة العقوبات المفروضة على ليبيا طويلة جدا. فقد فرض مجلس الأمن الدولي سلسلة من القيود لأول مرة في عام 1993 بعد سقوط طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي بإسكتلندا. وقد تم رفعها في عام 2003 بعد أن أقر الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي بالذنب وجرى تعويض 270 من عائلات الضحايا.

وخلال الحرب الأهلية التي بدأت عام 2011، أقر مجلس الأمن مجموعة من العقوبات، بما في ذلك منطقة حظر طيران. كما جرى تمديد حظر تصدير النفط إلى 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بعدما كان من المفترض رفعه في 30 حزيران/ يوليو 2022. وفي 21 أيلول/ سبتمبر 2020، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات إضافية على انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات حظر الأسلحة. وكانت الإجراءات ناجحة جزئيا، وبالخصوص منطقة حظر الطيران.

قائمة العقوبات على إيران طويلة

تأثير العقوبات الغربية على طهران بسبب البرنامج النووي والتجاوزات على حقوق الإنسان بانت على الشعب الإيراني أولا

إيران

إيران هي أكثر بلد يرزح تحت نظام عقوبات، والسبب يعود إلى البرنامج النووي الإيراني وانتهاكات حقوق الإنسان وتهم تتعلق بدعم الإرهاب.

ورفعت عقوبات الأمم المتحدة عن  إيران  على خطوتين. في 16 كانون الثاني/ يناير 2016 بعد التوصل إلى اتفاق حول البرنامج النووي  مع دول خمسة زائد واحد، التي تضم الولايات المتحدة وقوى دولية أخرى، وفي  تشرين الأول/ أكتوبر 2020 رفع الحظر المفروض على الأسلحة من قبل الأمم المتحدة. العقوبات على إيران تعتبر أيضا ناجعة.

لكن سلسلة العقوبات لم تنتهِ، فالاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة تفرضان عقوبات على إيران بسبب خروقات لحقوق الإنسان. ورغم تخفيفها للعقوبات نوعا ما، تفرض واشنطن نظام عقوبات معقد على طهران.

وللعقوبات تبعات اقتصادية ضخمة في إيران. وبعد زيارة لإيران في أيار/ مايو من هذا العام، أبدت مبعوثة الأمم المتحدة ألينا دوهان "قلقها الشديد" بشأن المشكلات الإنسانية في البلد.

أستريد بلانغا دي أوليفيرا/ ع.خ

  • Fidel Castro mit Zigarre kurz vor dem Einzug in Havanna

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    الثورة تنتصر ـ 1959

    فيدل كاسترو والثوار الملتفون حوله يصلون إلى السلطة بعدما فر الدكتاتور فولجينسيو باتيستا في يناير. والولايات المتحدة الأمريكية تعترف أولا بالحكومة الجديدة، لكن سرعان ما انتابها القلق من قوانين الإصلاح الزراعي "الثوري". والرئيس الأمريكي أيزنهاور يوافق على مخطط لوكالة الاستخبارات الأمريكية من أجل الإطاحة بكاسترو في غضون سنة وتعويضه بزمرة عسكرية مساندة للولايات المتحدة الأمريكية.

  • Fidel Castro bei der Beerdigung der Opfer der La Coubre-Explosion

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    عمليات تأميم وتقارب مع الاتحاد السوفياتي -1960

    أيزنهاور يحظر جميع الصادرات الى كوبا (عدا المواد الغذائية والطبية) ويوقف استيراد السكر منها. وكوبا أممت على إثرها الممتلكات الأمريكية وبحثت عن التقارب من الاتحاد السوفياتي. هنا يظهر فيدل كاسترو (يسارا) ورفاقه خلال دفن ضحايا انفجار سفينة النقل La coubre التي حمّلت كوبا مسؤوليتها بوكالة الاستخبارات الأمريكية.

  • Fidel Castro während der Invasion in der Schweinebucht im Süden Kubas.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    "غزو" خليج الخنازير ـ 1961

    التوترات بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا ازدادت. واشنطن علقت في الـثالث من كانون الثاني/ يناير 1961 العلاقات الدبلوماسية مع هافانا. وفي نيسان/ أبريل من نفس العام وصلت بعثة من كوبيي المهجر مدعومين من وكالة الاستخبارات الأمريكية إلى خليج الخنازير للإطاحة بنظام فيدل كاسترو. هذه المحاولةالانقلابية المخطط لها فشلت في غضون ثلاثة أيام.

  • Fidel Castro und Nikita Chruschtschow

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    إحدى نقاط الذروة في الحرب الباردة ـ 1962

    رئيس الحكومة السابق للاتحاد السوفياتي نيكيتا خروتشوف قال:" لا أعرف هل فيدل شيوعي، ولكنني من أتباع فيدل". الاتحاد السوفياتي رفع من قوة الدعم وقرر نشر صواريخ متوسطة المدى في كوبا. وهذا أدى إلى ما يسمى "أزمة كوبا". والأزمة انتهت بعد 13 يوما بإبرام حل وسط سري بين موسكو وواشنطن.

  • Fidel Castro und Salvador Allende

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل كاسترو في تشيلي ـ 1971

    أزمة خليج الخنازير وأزمة كوبا قوت الطابع الماركسي اللينيني للثورة الكوبية. كوبا قوبلت بعزل متزايد في أمريكا اللاتينية، وتطورت في الوقت نفسه إلى نموذج للحركات اليسارية الثورية في كافة أرجاء القارة. في 1971 استُقبل كاسترو من الرئيس الاشتراكي في تشيلي سالفادور ألييندي (يمين).

  • Fidel Castro und Michail Gorbatschow 1989 in Kuba.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    ساعة البيريسترويكا ـ 1989

    تولي السلطة من قبل ميخائيل غورباتشوف كأمين عام للحزب الشيوعي السوفياتي كان بداية الغلاسنوست والبيريسترويكا. والستار الحديدي بدأ ينهار والامبراطورية السوفياتية تلاشت. وكوبا خسرت أهم شريك وانزلقت في أزمة خانقة. آلاف الكوبيين حاولوا الهرب على متن قوارب متهالكة إلى ميامي. والكثيرون تنبأوا بنهاية نظام كاسترو

  • Fidel Castro und Papst Johannes Paul II in Kuba

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    أول زيارة لبابا ـ 1998

    إبتداء من البابا بيوس الثاني عشر في 1941 حظر على جميع الكاثوليك دعم الأنظمة الشيوعية. وعلى هذا الأساس فُرض الحرمان الكنسي على فيدل كاسترو في 1962. لكن العقود مرت وبعد نهاية الحرب الباردة جاءت لحظة التقارب. وفي 1996 زار كاسترو البابا يوحنا بولوس الثاني الذي رد الزيارة بعد عامين. وهذه خطوة تم تصنيفها بالتاريخية.

  • Fidel Castro und Jimmy Carter spielen Baseball.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل كاسترو وجيمي كارتر يلعبان البيسبول ـ 2002

    منذ أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية حصارها التجاري، لم توجد إلا لحظات قليلة من الانفراج بين واشنطن وهافانا. وإحدى تلك اللحظات كانت زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر لكوبا في 2002. لكن محاولة تحقيق تقارب اندثرت في الرمل.

  • Hugo Chavez und Fidel Castro umarmen sich.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    فيدل وهوغو شافيز ـ 2006

    ابتداء من 1990 خسرت كوبا بريقها كمصدر إلهام للثورات. وبانهيار المعسكر الشرقي بدت الإيديولوجية الاشتراكية أيضا في أمريكا اللاتينية وكأنها وصلت إلى نهايتها. لكن بعدها جاء في فنزويلا معجب بفيدل كاسترو إلى السلطة، هوهوغو شافيز الذي روج "للثورة البوليفية" وقدم دعما اقتصاديا قيما لكوبا.

  • Fifel Castro und sein Bruder Raúl.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    عملية التسليم بين الأخوين ـ 2006

    التقدم في السن أجبر فيدل كاسترو على التخلي عن السلطة. في 2006 سلم السلطة لشقيقه راوول، وهي إشارة واضحة بأنه لن تحصل تغيرات راديكالية في كوبا. ورغم التقدم المسجل في مجالات التعليم والصحة، فإن البلاد دفعت من أجل ذلك ثمنا باهضا: بخروقات حقوق الإنسان، وغياب حرية التعبير والقمع.

  • Barack Obama und Raúl Castro

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    انفراج مؤقت ـ 2014

    راوول كاسترو وباراك أوباما يفاجئان العالم في الـسابع عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2014: فقد أعلنا في آنٍ واحد إقامة علاقات دبلوماسية بين بلديهما وتبادل الأسرى. كما أن أوباما خفف من الحصار الاقتصادي. لكن حالة الانفراج لم تدم إلا وقتا وجيزا. فبمجيئ الرئيس ترامب تدهورت العلاقات من جديد بسرعة.

  • Kubas Parteiorgan Grandma

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    وفاة فيدل كاسترو ـ 2016

    الإعلان تم عدة مرات وتم نفيه فيما بعد: الكثيرون لم يشاؤوا في البداية تصديق خبر وفاة فيدل كاسترو. لكن في الـ 25 من تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 أغلقت الحانات والمقاهي عندما انتشر الخبر في شوارع هافانا. طوال سنوات تم الإعلان في كل مرة عن وفاة كاسترو ليظهر من جديد أمام العلن، لكنه هذه المرة لم يظهر.

  • Raúl Castro und Miguel Díaz Canel im kubanischen Parlament.

    كوبا دون الأخوين كاسترو.. كيف ستبدو؟

    خليفة آل كاسترو ـ 2018

    بعد 10 سنوات ينسحب الآن راوول أيضا، الأصغر بين الأخوين كاسترو من الحكومة. والبرلمان الكوبي ينتخب في الـتاسع من نيسان/ أبريل 2018 الخلف الذي لن يحمل لأول مرة بعد 60 عاما تقريبا اسم كاسترو. والمرشح الذي له أكبر الفرص هو نائب الرئيس ميغل دياس كانيل (يمين). ولن يطرأ حسب التوقعات تغير على النهج السياسي لكوبا.