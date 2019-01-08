كواليس مشاورات أمنية "غير مسبوقة" بين روسيا وأمريكا وإسرائيل

يبدأ مستشارو الأمن القومي من كل من إسرائيل والولايات المتحدة وروسيا اليوم الإثنين (24 يونيو/ حزيران 2019) محادثات تستمر ليومين في القدس، والتي من المتوقع أن تركز على الشرق الأوسط وتحديدا إيران، الخصم القوي لكل من إسرائيل والولايات المتحدة.

وتأتي المشاورات في الوقت الذي تصاعد فيه النزاع بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة بعد إسقاط طهران لطائرة تجسس أمريكية بدون طيار وإعلان أمريكا في وقت لاحق أنها ستفرض عقوبات جديدة على إيران.

ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاجتماع بأنه "تاريخي وغير مسبوق" وقال إنها "قمة مهمة للغاية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط خلال أوقات الاضطرابات".

ومن المقرر أن يعقد مستشار الأمن القومي الأمريكي السفير جون بولتون ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات والأمين العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف اجتماعات ثلاثية وثنائية.

بولتون يحذر إيران

وخلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو في القدس يوم الأحد، حذر بولتون إيران من أنها يجب ألا "تخطئ تقدير الحكمة والتعقل الأمريكيين على أنهما ضعف"، وذلك بعد أن ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات ضد أهداف إيرانية يوم الجمعة الماضي. وقال بولتون: "جيشنا أعيد بناؤه، إنه جديد ومتأهب للانطلاق - إنه الأفضل في العالم بفارق كبير"

وذكرت وكالة أنباء تاس الحكومية الروسية، أن باتروشيف أكد أنه خلال الاجتماع "ستأخذ روسيا مصالح إيران في الاعتبار، وتبلغ بها الإسرائيليين والأمريكيين". وقال إن الاجتماع سيركز على الوضع في سوريا، حيث هناك وجود لإيران.

وشنت إسرائيل، خلال الحرب الأهلية السورية، غارات جوية متكررة ضد أهداف إيرانية في سوريا. وتمكنت روسيا من الحفاظ على علاقات وثيقة مع كل من إيران وإسرائيل.

ص.ش/ح.ز (د ب أ)