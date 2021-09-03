كوارث طبيعية

تحت مسمى الكوارث الطبيعية تندرج الظواهر الطبيعية التي تدمر مساكن الناس وحياتهم وتجعلهم بحاجة لمساعدة طارئة. ومن أقساها خلال هذه الألفية تسونامي المحيط الهندي عام 2004 الذي أودى بحياة نحو 287 ألف شخص في عدة بلدان آسيوية.

الكارثة الطبيعية حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة هي: حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة ويصبح الناس نتيجتها في حاجة إلى في حماية، وملابس، وملجأ، وعناية طبية واجتماعية واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى. وتتنوع هذه الكوارث إذ يوجد منها العواصف والفيضانات والهزات الأرضية والانفجارات البركانية.