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كوارث طبيعية

تحت مسمى الكوارث الطبيعية تندرج الظواهر الطبيعية التي تدمر مساكن الناس وحياتهم وتجعلهم بحاجة لمساعدة طارئة. ومن أقساها خلال هذه الألفية تسونامي المحيط الهندي عام 2004 الذي أودى بحياة نحو 287 ألف شخص في عدة بلدان آسيوية.

الكارثة الطبيعية حسب تعريف منظمة الأمم المتحدة هي: حالة مفجعة يتأثر من جرائها نمط الحياة اليومية فجأة ويصبح الناس نتيجتها في حاجة إلى في حماية، وملابس، وملجأ، وعناية طبية واجتماعية واحتياجات الحياة الضرورية الأخرى. وتتنوع هذه الكوارث إذ يوجد منها العواصف والفيضانات والهزات الأرضية والانفجارات البركانية.

First responders pull local residents in a boat as they perform rescues of people trapped by floodwaters after the remnants of Tropical Storm Ida brought drenching rain, flash floods and tornadoes to parts of the northeast in Mamaroneck, New York, U.S., September 2, 2021. REUTERS/Mike Segar TPX IMAGES OF THE DAY

إعصار أيدا.. مصرع 44 شخصا على الأقل وبايدن يعلن الطوارئ 03.09.2021

قال مسؤولون إن السيول أودت بحياة 44 شخصا على الأقل في أربع ولايات بشمال شرق الولايات المتحدة بعد تعرض المنطقة لأمطار غزيرة مع انحسار إعصار أيدا، والرئيس بادين يعلن حالة الطوارئ في ولايتين.
KASTAMONU, TURKEY - AUGUST 12: Rescue operations continue after heavy rains cause floods in Bozkurt district of Kastamonu, Turkey on August 12, 2021. Cihan Okur / Anadolu Agency

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في شمال تركيا 14.08.2021

قالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا (أفاد) إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت عددا من المدن على طول الساحل الشمالي للبلاد على البحر الأسود، قد ارتفعت إلى 44 قتيلاً.

This photograph provided by India's National Disaster Response Force (NDRF) shows NDRF personnel rescuing residents in Chiplun area in the western Indian state of Maharashtra, Friday, July 23, 2021. Officials say landslides and flooding triggered by heavy monsoon rain have killed more than 100 people in western India. More than 1,000 people trapped by floodwaters have been rescued.(National Disaster Response Force via AP)

حصيلة ضحايا فيضانات الهند والصين ترتفع ومخاوف من إعصار مدمر 25.07.2021

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات الهند إلى نحو 130 شخصا، بينما تجاوز الرقم في الصين الـ 60 شخصا. ويحذر الخبراء من أن التغير المناخي يهدد بوقوع كوارث طبيعية خطيرة تخلف أرقاما كبيرة من الضحايا.
Smoke envelops trees as the Sugar Fire, part of the Beckwourth Complex Fire, burns in Doyle, Calif., Friday, July 9, 2021. (AP Photo/Noah Berger)

ظروف مناخية مميتة حول العالم.. هل خرجت أزمة المناخ عن السيطرة؟ 25.07.2021

على مدار الأسابيع الماضية، انتشرت صورا تظهر حجم الدمار والخسائر البشرية والمادية جراء الطقس المدمر الذي ضرب العديد من دول العالم من ألمانيا إلى كندا ووصولا إلى الصين.. فهل خرجت "أزمة المناخ" عن السيطرة؟
Smoke envelops trees as the Sugar Fire, part of the Beckwourth Complex Fire, burns in Doyle, Calif., Friday, July 9, 2021. (AP Photo/Noah Berger)

كيف تؤثر خسارة ملايين الأشجار سنويا على مناخ الأرض؟ 22.07.2021

قد لا تثير خسارة ملايين الأشجار سنويا انتباهك من قبل. ولكن الارتفاع المستمر لدرجات الحرارة يعد سببا للاهتمام بخطورة الأمر، خاصة بعد كوارث طبيعية شهدتها وتشهدها دول عدة. فكيف يؤثر على مناخ الأرض؟
This image provided on Friday, July 16, 2021 by the Cologne district government shows the Blessem district of Erftstadt in Germany. Rescuers were rushing Friday to help people trapped in their homes in the town of Erftstadt, southwest of Cologne. Regional authorities said several people had died after their houses collapsed due to subsidence, and aerial pictures showed what appeared to be a massive sinkhole. (Rhein-Erft-Kreis via AP)

في انتظار تقييم الخسائر.. مساعدات فورية للمتضررين في ألمانيا 18.07.2021

مساعدات فورية تعهدت بها الحكومة الألمانية لضحايا الفيضانات الهائلة التي ضربت ولا زالت تعصف بألمانيا مخلفة عشرات الضحايا والمفقودين. وميركل في زيارة تفقدية لأكثر المناطق تضررا.

Rescue team paddle along flooded cars stuck on the road following heavy rainfalls in Erftstadt, Germany, July 16, 2021. REUTERS/Thilo Schmuelgen

++ تغطية متواصلة لأخبار الفيضانات في ألمانيا وأوروبا++ 17.07.2021

تسببت الفيضانات في ألمانيا في مقتل حوالي 141 شخصا، والعدد مرشح للارتفاع مع وجود المئات في عداد المفقودين. وفيما تكافح السلطات في عمليات الإغاثة، وصف المسؤولون الوضع بأنه "مأساة". تابعوا تغطيتنا المتواصلة لأخبار الكارثة.
10.08.2020+++ Lightning strikes are seen above the skyline of Shanghai's financial district of Pudong, China August 10, 2020. REUTER/Aly Song

بينها مدينتان عربيتان.. ست مدن عالمية معرضة لمخاطر الغرق والفيضانات الدائمة 06.06.2021

قد تغمر المياه بكل قوة بعض أكبر مدن العالم الساحلية مع حلول عام 2050 نتيجة للاحتباس الحراري. وتظهر دراسات أن الفيضانات الشديدة التي كانت تحدث مرة كل قرن يمكن أن تضرب بعض المدن كل عام.
The Adripina Seda public school stands partially collapsed after an earthquake struck Guanica, Puerto Rico, Tuesday, Jan. 7, 2020. A 6.4-magnitude earthquake struck Puerto Rico before dawn on Tuesday, killing one man, injuring others and collapsing buildings in the southern part of the island. (AP Photo/Carlos Giusti)

"الساعة الصخرية" لتحسين دقة التنبؤ بالزلازل 05.10.2020

ما تزال القدرة على التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها تشغل العلماء، نظرا لأهميتها لتجنب الكوارث التي ترافق هذه القوة الطبيعية المدمرة. غير أن دراسة جديدة قد تبعث الأمل في هذا المسعى اقتربت من الهدف من خلال "الساعة الصخرية".
dpatopbilder - 09.02.2020, Großbritannien, Newhaven: Hohe Wellen schlagen am Hafen an einen Leuchtturm. In Großbritannien und Irland ist es am Wochenende zu erheblichen Verkehrsbehinderungen und Schäden durch heftigen Wind und Regen gekommen. Foto: Matt Dunham/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

هكذا تشتري اسم إعصار ما! 12.02.2020

لطالما ارتبطت الأعاصير التي تضرب مناطق متفرقة حول العالم وتلحق عدة خسائر فادحة بأسماء نسائية أو رجالية. فما السبب وراء ذلك؟ وكم يكلف إطلاق اسم معين على إعصار ما؟
06.08.2018 The Ranch Fire spots out ahead of the main fire in Spring Valley, burning two homes, Monday, Aug. 6, 2018, during the battle to stop the spread of the massive fire in California's Lake County. (Kent Porter/The Press Democrat via AP) |

حرائق ضخمة في كاليفورنيا تدفع الآلاف لإخلاء منازلهم 26.10.2019

حرائق ضخمة تندلع في كاليفورنيا بالولايات المتحدة وتهدد سلامة آلاف المساكن. حوالي خمسين ألف شخص على الأقل أخلوا منازلهم تجنباً لحدوث الأسوأ. فما هو السبب وراء اندلاع هذه الحرائق التي قد تكون الأسوأ في كاليفورنيا؟
ARCHIV - Nach heftigen Monsun-Regenfällen bahnen sich am 29.08.2008 in der Nähe von Madhurganj in Indien Einwohner ihren Weg durch überflutete Straßen. Der fortschreitende Klimawandel bedroht direkt das Leben vieler Millionen Menschen auf dem Planeten. Die Berichte von Wissenschaftlern über die Auswirkungen wie Stürme, Dürren oder Überschwemmungen sind alarmierend und haben eine weitere Dimension: Klimaflüchtlinge. Bis zum Jahr 2050 könnten rund 200 Millionen Menschen wegen des Klimawandels ihre Existenzgrundlagen verlieren. Das berichteten UN- Organisationen und internationale Hilfsorganisationen am Mittwoch (10.06.2009) auf der UN-Klimakonferenz in Bonn. EPA/STR dpa (zu dpa-Korr: Studie: Rund 200 Millionen Klima-Flüchtlinge vom 10.06.2009) +++(c) dpa - Bildfunk+++

اللجوء بسبب التغيرات المناخية.. هل يتحقق على أرض الواقع؟ 27.07.2019

يتسبب التغير المناخي في كوارث طبيعية مختلفة في عدد من المناطق حول العالم. الأشخاص الفارين إلى بلدان أخرى بسبب هذه الكوارث، بحاجة إلى حماية أفضل من خلال اللجوء المناخي، الذي تطالب به منظمة "خبز للعالم" الألمانية.
News Bilder des Tages October 29, 2018 - Venice, Italy - Weather emergency In Venice, italy, on 29 October 2018 due to the High water: almost all the city have been underwater with a maximum level reached of 160cm on the sea level. Venice Italy PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20181029_zaa_n230_229 Copyright: xGiacomoxCosuax

إيطالياـ قتلى بسبب أمطار وفيضانات غير مسبوقة منذ 50 عاما 30.10.2018

لقي عدد من الأشخاص حتفهم في إيطاليا بسبب رياح عاتية أسقطت الأشجار على الطرق وأمطار غزيرة رفعت منسوب المياه في الأنهار إلى مستويات خطيرة، لم تحدث منذ أكثر من 50 عاما. وانقطعت الكهرباء والطرق وأغلقت مدارس في بعض المناطق.

13.09.2018 ATLANTIC BEACH, NC - SEPTEMBER 13: Waves crash underneath the Oceana Pier as the outer bands of Hurricane Florence being to affect the coast September 13, 2018 in Atlantic Beach, United States. Coastal cities in North Carolina, South Carolina and Virginia are under evacuation orders as the Category 2 hurricane approaches the United States. (Photo by Chip Somodevilla/Getty Images)

إعصار "فلورنس" يجتاح سواحل الولايات المتحدة 14.09.2018

ضربت رياح قوية مصاحبة للإعصار" فلورنس" سواحل ولاية نورث كارولينا الأمريكية في وقت استعدت فيه الولاية الواقعة في جنوب شرقي البلاد لإعصار "تاريخي" يضرب المنطقة.

المصائب لا تأتي فُرادى.. بعد العاصفة زلزال يضرب اليابان 06.09.2018

تقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادئ حيث يُسجل العدد الأكبر من الزلازل والانفجارات البركانية في العالم. وتضرب اليابان سنويا أكثر من 20% من أقوى الزلازل في العالم. فلا تكاد اليابان تخرج من كارثة العاصفة "جيبي" ، حتى يضربها زلزال قوي ويترك آثاره المدمرة على أحد الجزر اليابانية ..

09.08.2018, Thüringen, Mühlhausen: Dunkle Wolken und starker Wind ziehen über ein Feld bei Mühlhausen. Nach langer Trockenheit hatten sich am Abend Hitzegewitter in der Region entladen. Foto: Frank May/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

بعد موجة الحر.. "نادين" تشل الحياة لساعات في بعض مناطق ألمانيا 10.08.2018

عاصفة جوية شديدة مصحوبة بأمطار كبيرة ضربت شمال ألمانيا، بعد أيام من موجة الحر الاستثنائية التي شهدتها البلاد، الأمر الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص نتيجة سقوط الأشجار، كما شُلت حركة قطارات في بعض الولايات.
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