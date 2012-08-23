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كوادريغا

كوادريغا منبر الحوار الرباعي الأسبوعي والذي يستضيف ثلاثة صحفيين أو خبراء يعالجون مع مقدم البرنامج أحد مواضيع الساعة في عالم السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة.

تجمع كوادريغا بين صحفيين أو خبراء ألمان ونظرائهم من الأجانب، للنقاش كل يوم خميس من الأسبوع في مواضيع سياسية واقتصادية وثقافية شتى. وجاء أسم البرنامج من اسم عربة الخيول الرباعية التي تسمى كوادريغا وتتربع على بوابة براندنبورغ الشهيرة وسط العاصمة برلين.

كوادريغا 23.08.2012

تناقش حلقة هذا الأسبوع من برنامج كوادريغا الحكم بالسجن على مغنيات فرقة البانك الروسية بوسي ريوت، وما أثاره من انتقادات واسعة من جانب المعارضة الروسية بل وأيضاً في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

كوادريغا 19.07.2012

تبنت المعارضة المسلحة الهجوم الذي استهدف الأربعاء مبنى الأمن القومي في سوريا وأسفر عن مقتل عدد من كبار القادة الأمنيين بينهم وزير الدفاع داود راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الرئيس الأسد. فهل دخلت سوريا مرحلة حاسمة؟ هذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج كوادريغا.

كوادريغا 28.06.2012

دخلت الحملة الانتخابية المكسيكية مرحلتها النهائية فهل يفوز المرشح الأوفر حظا إنريكي بينا نييتو من الحزب الثوري المؤسسي المعارض، الذي وعد بمكافحة العنف الناجم عن حرب المخدرات، سيما وأن لحزبه سجلا سابقا في الفساد عندما كان يحكم البلاد؟ وماذا عن المرشحين الرئيسيين الآخرين؟ هذا ما ناقشه برنامج كوادريغا في حلقة الليلة.
Thema: „Ägypten: Was wollen die Muslimbrüder von Tahrir Platz? demonstration in Tahrir square photo place: Cairo, Egypt photo date: 21 june 2012 copyright: Nael Eltoukht, DW

هل تسود الثورة المضادة بمصر أم تتحد القوى الثورية لمواجهتها؟ 22.06.2012

تسود مصر حالة من الاضطراب بسبب تأجيل إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية وبسبب الإعلان الدستوري المكمل وحل البرلمان المنتخب. فهل تلعب الثورة المضادة الدور الأكبر الآن في مصر؟ هذا ما ناقشه برنامج كوادريغا.
A protester shouts anti-Assad slogans as he holds a banner that reads ''Stop killing children now, he killed 50+ children in one day'', during an anti-Syria regime protest held by Bahrainis at United Nation Headquarters in Manama, May 27, 2012. Hundreds of angry protesters shouted anti-Assad slogans and condemned the recent killing of children by the regime's military. REUTERS/Hamad I Mohammed (BAHRAIN - Tags: CIVIL UNREST POLITICS)

بعد مجزرة الحولة – إلى متى بإمكان الأسد البقاء في السلطة؟ 02.06.2012

أثارت مجزرة الحولة موجة غضب واسعة داخل سوريا وخارجها، وأدت إلى طرد الدبلوماسيين السوريين من عدد من الدول الغربية. برنامج كوادريغا ناقش انعكاسات هذا التصعيد وآفاق الحلول السياسية الممكنة.
A picture dated 22 September 2009 shows journalist covering information of disturbances after the Coup in Tegucigalpa, Honduras. Latin America celebrates World Press Freedom's day with difficulties. May 1, 2010. LEONEL ESTRADA/ dpa

حرية الصحافة بعد ثورات الربيع العربي: هل من تحسن؟ 05.05.2012

تعتبر حرية الإعلام من أهم مؤشرات الديمقراطية في أي دولة، وانتهاك حرية الإعلام والاعتداء على الصحافيين يُنظر له كدليل على وجود نظام استبدادي. فهل تبدلت أحوال الصحافة في الدول العربية إلى الأفضل بعد الثورات التي اجتاحتها؟
Baden- Wuerttemberg/ Eine 1 Euro Muenze liegt am Dienstag (03.01.12) in Goeppingen fuer eine Illustration auf einem griechischen 100 Drachmen Geldschein. Trotz Sparplaenen in den Krisenlaendern glauben viele Wirtschaftsexperten nicht an ein schnelles Ende der Euro-Krise. Foto: Daniel Maurer/dapd

بعد كل محاولات الإنقاذ ـ هل تعود اليونان إلى الدراخما؟ 14.01.2012

يكاد الخبراء أن يجزموا بعدم قدرة اليونان على مواجهة أزمة الديون التي تعصف بالبلاد، وسط تحذيرات أوروبية من أن تجرّ أثينا بقية العواصم الأوروبية إلى الهاوية. فهل من الأفضل أن تهجر اليونان منطقة اليورو وتعود لعملة الدراخما؟
2012- عام الانتخابات والتحولات في أربع دول عظمى

2012- عام الانتخابات والتحولات في أربع دول عظمى 01.01.2012

يشهد عام 2012 انتخابات رئاسية في أربع دول عظمى هي الولايات المتحدة وروسيا والصين بالإضافة إلى الانتخابات الفرنسية. برنامج كوادريغا ناقش السيناريوهات والتغيرات السياسية المحتملة في ظل هذه الاستحقاقات.
ARCHIV - Polizisten führen die 36-jährige Beate Z. am Mittwoch (09.11.2011) aus einem Gebäude der Staatsanwaltschaft Zwickau, wo sie auch dem Haftrichter vorgeführt wurde. Für die Morde an einer Polizistin in Heilbronn sowie an acht Türken und einem Griechen ist nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft eine Gruppe Rechtsextremer verantwortlich zu der Beate Z. gehört haben soll. Beate Z. will nach einem Bericht der «Bild am Sonntag» (Ausgabe vom 13.11.2011) nur aussagen, wenn ihr als Kronzeugin Strafmilderung zugesichert wird. Das Blatt beruft sich auf Ermittlerkreise. Die 36 Jahre alte Frau sitzt in Untersuchungshaft. Foto: Jan Woitas dpa/lsn +++(c) dpa - Bildfunk+++

مشكلة اليمين المتطرف في أعين مفكرين عرب في ألمانيا 21.11.2011

أثار اكتشاف خلية يمينية إرهابية اقترفت عدة جرائم قتل جدلاً واسعاً في ألمانيا. برنامج كوادريغا على قناة دويتشه فيله ناقش أسباب تزايد هذا التيار اليميني وتداعيات هذه القضية على المجتمع الألماني وأبنائه ذوي الأصول المهاجرة.
03.2009 DW-TV Quadriga Spezial arab

برنامج كوادريغا 30.07.2011
02.2008 DW-TV Quadriga Sendungslogo

برنامج كوادريغا الحواري 26.02.2011
02.2008 DW-TV Quadriga Sendungslogo

برنامج كوادريغا الحواري 27.11.2010
02.2008 DW-TV Quadriga Sendungslogo

كوادريغا 20.11.2010
02.2008 DW-TV Cuadriga Sendungslogo

برنامج كوادريغا الحواري 30.10.2010
10.2007 DW-TV Quadriga Sendungslogo arab

برنامج كوادريغا الحواري 28.08.2010
10.2007 DW-TV Quadriga Sendungslogo arab

برنامج كوادريغا 07.08.2010
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