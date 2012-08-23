كوادريغا منبر الحوار الرباعي الأسبوعي والذي يستضيف ثلاثة صحفيين أو خبراء يعالجون مع مقدم البرنامج أحد مواضيع الساعة في عالم السياسة أو الاقتصاد أو الثقافة.

تجمع كوادريغا بين صحفيين أو خبراء ألمان ونظرائهم من الأجانب، للنقاش كل يوم خميس من الأسبوع في مواضيع سياسية واقتصادية وثقافية شتى. وجاء أسم البرنامج من اسم عربة الخيول الرباعية التي تسمى كوادريغا وتتربع على بوابة براندنبورغ الشهيرة وسط العاصمة برلين.