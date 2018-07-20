"كن رجلاً" – حملة في المغرب تحرض الرجال ضد النساء

"كن رجلا"، ويُضاف لها في بعض الأحيان "... ولا تترك نساءك يخرجن بلباس فاضح"، بهذا الوسم شن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتناعي حملة ضد ملابس النساء "الفاضحة". الحملة عرفت انتشارا واسعا في المغرب وما يزال التفاعل بخصوصها مستمرا لحدود الساعة. وبين مناصر للحملة ورافض لها، تدخل الحملة أسبوعها الثالث.
النقاش الحاد بين الطرف المؤيد والمعارض للحملة، بدأ فور دعوة القائمين على صفحة "الحملة الوطنية للمطالبة بالبنك الإسلامي الحقيقي في المغرب"، إلى منع النساء من الخروج إلى الأماكن العامة (البحر، الشارع...) بلباس "فاضح". ومنذ بداية الشهر الجاري ورواد الشبكات الإجتماعية لا يكفون عن الدلو بآرائهم تجاه الحملة، سواء بشكل موضوعي أو ساخر.
ويُشار إلى أن الجزائر قد شهدت حملة مماثلة عام 2015، حين اتجه البعض إلى "فيسبوك" أيضا، لدعوة النساء إلى "الاحتشام" وتجنب "اللباس الفاضح".
لماذا هذه الحملة؟
محاربة "التبرج" و"العري الشديدين والميوعة المتزايدة"، هذه بعض الأسباب التي دفعت القائمين على حملة "كن رجلا" لتبنيها. المناصرون للفكرة يرونها ضرورية في فصل الصيف، إذ ترتدي النساء "البيكيني" في البحر، وهو ما يرونه "غير مقبول" كونهم ينتمون إلى دولة إسلامية.
في السياق ذاته، يعتبر البعض المشاركة في الحملة نهيا عن "المنكر"، ويقولون بإنهم ملزمون دينيا بـ"الأمر بالمعروف". فضلا عن هذا، يعتبر المؤيدون للحملة "العري سلوكا دخيلا" على مجتمعهم المغربي، وأنهم الأقرب لـ"نصح" بناتهم وزوجاتهم وأخواتهم بارتداء لباس "محتشم".
الحملة المضادة!
على الجانب الآخر قوبلت الحملة بحملة مضادة وفي نفس السياق أستغل البعض هذا الجدل لتسليط الضوء على بعض "السلوكيات المرفوضة" التي يقوم بها الرجل المغربي أيضا. وأنشأ مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وسما مضادا# كوني_امرأة_حرة، يدعون من خلاله المرأة إلى العيش بكل حرية وعدم الاكتراث لهذا النوع من "الأفكار الرجعية".
الرافضون للحملة، قالوا إنها تختصر المرأة في "الجسد واللباس"، كما اعتبروها امتدادا "لوصاية الذكور على الإناث"، حسب تدويناتهم. علاوة على ذلك، ندد رواد آخرون بهذه الحملة لما فيها من "عنصرية" كبيرة ضد المرأة، ودعوا إلى احترام خصوصية المرأة والرجل على حد سواء.
وكانت حركة "مالي" المغربية، المعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية من بين المنخرطين في الحملة المضادة، وكتبت في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "المرأة حرة في ارتداء البيكيني أو المايوه، وحرة في الذهاب إلى البحر أو لا، كما أنها حرة في قراراتها واختياراتها"، داعية إلى "محاربة السلطة الأبوية والظلامية".
مريم مرغيش
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"حب مغلف"
هذا الفيلم يحكي قصة بتول الطبيبة البالغة من العمر 28 عاما المنحدرة من عائلة مسلمة محافظة. عندما التقت حمزة اصطدمت بقيمها التقليدية التي تمنع عليها الالتقاء برجل قبل عرس الزواج. هذا الفيلم لم يعجب المحافظين. وقال المخرج عزيز سلمي لدى العرض الأول للفيلم في 2008 :"أريد أن أثير جدلا".
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"بغازوس"
هذا الفيلم الحائز على جائزة من عام 2010 للمخرج محمد مفتقر يجمع بين امرأتين: زينب طبيبة نفسية ومريضتها ريحانة الشابة الحامل التي يجب عليها معالجة صدمة. ريحانة يصعب فهمها في البداية، لكن عندما استرجعت الكلام أثارت مجددا ذكريات مؤلمة لدى الطبيبة المتعبة عاطفيا.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"الوتر الخامس"
سيدتان قامتا بإخراج هذا الفيلم في عام 2010: المخرجة سلمة برغاش والمخرجة رشيدة سعدي. الفيلم يدور في 1999 بالدارالبيضاء ويحكي قصة مالك عازف عود شاب يعلمه عمه أسرار "الوتر الخامس" للعود، وهي تقنية عزف للموسيقار البارع زرياب من القرن السابع.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"أيادي خشنة"
هذه الرواية الهزلية من عام 2011 من إخراج محمد عسلي تكشف عن أفراد الطبقة العاملة بالدارالبيضاء الذين يحاولون بطرق ملتوية تحسين ظروف عيشهم. فزكية، بطلة القصة تتظاهر بيديها الخشنتين للإيحاء بأنها عاملة موسمية كي تصل إلى هدفها الرامي إلى الحصول على تأشيرة سفر إلى إسبانيا حيث يعيش خطيبها.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"نساء سائبات"
فيلم محمد العبودي من عام 2012 يظهر المصير المثير للبنت هند التي تتعرض في سن الرابعة عشرة للاغتصاب وتحمل بطفل. عائلة هند التي شعرت بتلويث شرفها عاقبتها بسحب بطاقة هويتها الشخصية. ومنذ ذلك الحين وهند تكافح على هامش الشرعية من أجل البقاء، وتعمل أحيانا كبائعة هوى.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"تاونزة"
قبل أن تنتج مليكة المنغوار فيلمها الأول في 2013 كانت قد حصلت على جوائز كصحفية. في فيلم "تاونزة" يتعرف مهندس اتصالات يعيش في فرنسا على امرأة من المغرب عبر الانترنيت. ويقرر الاثنان الزواج، لكنهما يكتشفان أن علاقة قرابة تربطهما. وفي رحلة البحث عن آثار ماضيهما يعودان إلى القرية المحافظة لأبويهما
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"عايدة"
عندما تعرف الأطباء على ورم خبيث لديها، قررت عايدة كوهن أستاذة يهودية مغربية في باريس العودة إلى مدينتها الأصلية الصويرة. هناك بدأت تبحث عن جذورها لتجد قوة حياة جديدة في الموسيقى. فيلم إدريس المرنيسي شارك في المسابقة من أجل الأوسكار كأحسن فيلم بلغة أجنبية في 2016.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"الشعيبية"
فيلم يوسف بريطل يحكي القصة الحقيقية للشعيبية طلال المولودة كبنت عائلة من الرحل في 1929. وبدون تكوين مدرسي كانت تأمل في أن يصبح ابنها فنانا، لكن في يوم من الأيام أخذت بنفسها ريشة الرسم. أعضاء من الحركة الطليعية في باريس اكتشفوا أسلوب فنها البريء، وجعلوا منها رسامة شهيرة للقرن العشرين.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"وداعا كارمين"
هذا الفيلم الحائز على جائزة من إخراج محمد أمين بنعمراوي من عام 2013 كان أول فيلم يتم إخراجه باللغة البربرية. وتدور أحداث الفيلم في منطقة الريف بشمال المغرب ويحكي عن علاقة عمار اليتيم البالغ من العمر عشر سنوات مع الإسبانية كارمين التي فرت من نظام فرانكو وتعمل في سينما القرية. وتكشف كارمين للطفل أسرار عالم الفيلم.
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نساء في السينما المغربية.. تعبير عن التنوع
"رجاء.. بنت الملاح"
فيلم عبد الإله الجوهري (2015) يظهر الشابة المغربية نجاة بنسالم الماضية في طريق النجومية بعدما تمت تجربتها لخوض غمار فيلم من المخرج الفرنسي جاك دوايون. وتُوجت في مهرجاني فيلم البندقية ومراكش كأحسن ممثلة، لكن ذلك لم ينفعها في سلمها المهني: بنسالم كانت مضطرة من جديد لبيع السجائر بالتقسيط.