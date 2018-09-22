 كندا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق تجاري بشأن نافتا | أخبار | DW | 01.10.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

كندا والولايات المتحدة تتوصلان إلى اتفاق تجاري بشأن نافتا

بعد مفاوضات صعبة، اتفقت الولايات المتحدة وكندا على اتفاقية تجارية جديدة مع المكسيك، من شأنها الحفاظ على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية ككتلة تجارية ثلاثية. وتم التوصل للاتفاق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد.

USA Kanada l Handelsabkommen (Reuters/R. Cook)

أعلن بيان أميركي كندي مشترك أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك توصلت أمس (الأحد 30 سبتمبر/ أيلول 2018) إلى اتفاق للتبادل الحر لأميركا الشمالية أطلق عليه اسم "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية" بدلا من اتفاقية نافتا التي وقعت في 1994.

 وقال البيان المشترك إن "الاتفاقية الاقتصادية الأميركية المكسيكية الكندية ستؤمن لعمالنا ومزارعي ومربي الماشية والشركات اتفاقا تجاريا جيدا سيسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلا وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا".

 وصدر البيان قبل تسعين دقيقة فقط من انتهاء مهلة فرضتها الولايات المتحدة للتوصل إلى ضم كندا لاتفاق كانت واشنطن توصلت إليه مع مكسيكو.

 وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض إعادة التفاوض حول "اتفاق التبادل الحر لأميركا الشمالية" (نافتا) التي طبقت بين الدول الثلاث لـ24 عاما.

 وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك بعد مفاوضات شاقة استغرقت أسابيع إلى اتفاق أعلن في نهاية آب/أغسطس، على أمل أن ينضم إليه الكنديون في وقت لاحق.

 ورحب خيسوس سيادي المستشار الاقتصادي للرئيس المنتخب اندريس مانويل لوبيز أوبرادور بالاتفاق، معتبرا أنه "يمنع التفتت التجاري للمنطقة". وقال إن "نافتا-2 سيقدم الأمن والاستقرار لتجارة المكسيك مع شريكتيها في أميركا الشمالية".

مشاهدة الفيديو 02:15
بث مباشر الآن
02:15 دقيقة

حافظ على عظمة أمريكا.. شعار صنع في الصين

 وفي الاتفاق الأميركي الكندي، ومقابل فتح سوق الألبان الكندية بشكل أكبر، وافقت واشنطن على الإبقاء على آلية التحكيم في النزاعات التي يتمسك بها الكنديون.

 وإلى جانب التعديلات المتعلقة بسوق الألبان، أكد المسؤولون الأميركيون أن النص يؤمن حماية أفضل للعمال ويتضمن قواعد بيئية صارمة ويشمل للمرة الأولى الاقتصاد الرقمي وينص على إجراءات حماية "غير مسبوقة" للملكية الفكرية.

 كما يتضمن النص بنودا لمنع "عمليات التلاعب" بالمبادلات التجارية، سواء بالعملات الأجنبية أو باستغلال دول غير موقعة لامتيازات هذا النص.

 وقال مسؤول كبير في إدارة ترامب طلب عدم الكشف عن هويته، في مؤتمر هاتفي للإعلان عن الاتفاقية الجديدة "إنه اتفاق رائع للولايات المتحدة وكندا والمكسيك". ولم ينشر نص الاتفاق بحد ذاته ليل الأحد الاثنين ولم تسرب أي تفاصيل.

 في المقابل، ستبقى الرسوم الجمركية على الفولاذ والالمنيوم الكندي، التي فرضها الرئيس ترامب الحريص على حماية صناعة الصلب الأميركية، قائمة حاليا على الرغم من غضب أوتاوا. وقال المسؤول الأميركي نفسه "إنها مسألة مختلفة تماما".

 وأرسل نص الاتفاق إلى الكونغرس الأميركي مساء الأحد فور التوصل إليه. وهذا يسمح باحترام مهلة الستين يوما التي يفرضها القانون قبل توقيع الوثيقة في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر من قبل الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو والرئيس المكسيكي المنتهية ولايته انريكي بينيا نييتو. ويتضمن النص الختامي فقرة تسمح بمراجعة الاتفاق كل ست سنوات، كما ذكر مسؤول أميركي.

ح.ز/م.س (أ.ف.ب، د.ب.أ)

  • Deutschland Zentrale des Software-Herstellers SAP in Walldorf (picture-alliance/dpa/U. Anspach)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    أرباح شركة "ساب" للبرمجيات وصلت إلى 48.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل 39 مليار يورو. هذا يعني احتلال هذه العلامة التجارية المركز الأول في ترتيب العلامات التجارية الألمانية الناجحة.

  • Deutschland Zentrale der Deutsche Telekom (picture-alliance/U. Baumgarten)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    الشركة التي تحتل المركز الثاني في ترتيب العلامات التجارية الألمانية لا تصنع السيارات، بل هي شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم". وبفضل مجموعة الخدمات التي تقدمها، حققت هذه الشركة أرباحاً تصل إلى 39.2 مليار دولار أمريكي.

  • Deutschland BMW Hauptquartier in München (picture-alliance/AP Photo/M. Schrader)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    لا عجب أن تكون علامات تجارية لسيارات ضمن قائمة العلامات التجارية الأنجح في ألمانيا. ثلاث شركات لصناعة السيارات توجد في هذه القائمة، أكثرها نجاحاً "بي إم دبليو"، التي حققت أرباحاً وصلت إلى 23.5 مليار دولار، وبذلك احتلت المركز الثالث في الترتيب. بينما احتلت مرسيدس بنز المركز الرابع وأودي المركز العاشر. غير أن بورش وفولكس فاجن احتلتا المركزين 15 و17.

  • Deutsche Post Emblem Logo Post Tower Bonn Deutschland (Getty Images/S.Gallup)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    وإلى جانب شركة الاتصالات "دويتشه تيليكوم"، تحتل شركة خدمات أخرى مراتب متقدمة بين العلامات التجارية الناجحة في ألمانيا، إذ تحتل شركة البريد السريع "دي إتش إل" DHL، وهي من فروع شركة البريد الألماني، المرتبة الخامسة بأرباح بلغت 18.6 مليار دولار.

  • Deutschland Siemens Firmensitz in München (picture alliance/dpa/P. Kneffel)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    شركة سيمنز العريقة والشهيرة للتقنية وصلت أرباحها هذا العام إلى 15.2 مليار دولار، لتحتل بذلك المركز السادس بين أنجح العلامات التجارية الألمانية.

  • Aldi Süd - Plastikfiguren mit Einkaufswagen (picture-alliance/dpa/S. Hoppe)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    سلسلة محلات السوبرماركت الألمانية "ألدي"، المملوكة للأخوين ثيو وكارل ألبريشت، تعتبر أضخم سلسلة متاجر في العالم، وتحتل أيضاً المركز السابع ضمن أنجح العلامات التجارية الألمانية، بأرباح سنوية وصلت إلى 12.8 مليار دولار.

  • Modemesse Bread & Butter by Zalando - Adidas (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

    للعلامات التجارية الألمانية سمعة دولية جيدة وتحظى بثقة الزبائن. لكن هناك نقصاً في قوة الابتكار، باستثناء شركة أديداس للمنتجات الرياضية والتي تعد - حسب دراسة - الماركة الألمانية الأكثر ابتكاراً. وصلت أرباح هذه الشركة العالمية إلى 11.8 مليار يورو، لتحتل بذلك المرتبة الثامنة.


مختارات

ترامب يتراجع عن "الفصل العائلي" ويتوعد بالضغط عبر اتفاقية نافتا

رضخ ترامب إلى الضغوط الداخلية والخارجية ووقع أمرا تنفيذيا جديدا بشأن لمّ شمل العائلات المكسيكية، معتبرا أنه نفسه لا يستطيع تحمل صور للعائلات المقسمة. لكن القانون الجديد من شأنه أن يزيد من معاناة العائلات المهاجرة. (21.06.2018)  

ترامب من سنغافورة: التجارة العادلة تسمى الآن التجارة الحمقاء

تفاقمت الأزمة بين الولايات المتحدة من جهة وكندا والقوى الأوروبية من جهة أخرى بعد سلسلة من التغريدات الجديدة للرئيس دونالد ترامب حمل فيه مسؤولية العجز التجاري الأمريكي لشركاء بلاده وعدم "نزاهة" نظام التبادل الحالي. (11.06.2018)  

كندا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي في رفع دعوى ضد التعريفات الأمريكية

قدمت كندا دعوى تجارية في منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الأمريكية على الصلب والألومنيوم، وأعلنت أنها ستعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي الذي بدأ قضيته الخاصة ضد قرار الرئيس ترامب. (02.06.2018)  

أنجح 10 ماركات ألمانية في العالم

أظهرت دراسة عن قيمة العلامات التجارية الألمانية ونجاحها أن ألمانيا هي الأولى على المستوى الاقتصادي في أوروبا. وعلى عكس التوقعات، فإن أغلب هذه العلامات التجارية ليست علامات تجارية لشركات مصنعة للسيارات. (26.01.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

حافظ على عظمة أمريكا.. شعار صنع في الصين  

مواضيع ذات صلة

Bildergalerie Trump besichtigt Mauer-Prototypen

ترامب ينفذ وعده ... الشروع ببناء الجدار مع المكسيك 22.09.2018

وعد ظن كثيرون أنه لن يتمكن من تنفيذه لصعوبته وتكلفته المرتفعة للغاية، ولكن تم الشروع ببناء جزء من الجدار الذي قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيبنيه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية.

China Container-Hafen

تصعيد الحرب التجارية بين واشنطن وبكين 24.09.2018

فرضت كل من الولايات المتحدة والصين تعريفات جمركية جديدة على سلع للدولة الأخرى اليوم الاثنين في الوقت الذي لم يبد فيه أكبر اقتصادين في العالم ما يشير إلى تراجعهما عن نزاع تجاري مرير متصاعد أدى إلى توتر الأسواق المالية.

Großbritannien: Scotland Yard veröffentlicht Fotos der Hauptverdächtigen im Fall Skripal

ألمانيا وفرنسا وأمريكا وكندا تؤيد لندن في استنتاجات قضية سكريبال 06.09.2018

وجهت بريطانيا الخميس أصابع الاتهام للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الهجوم بغاز الأعصاب على العميل السابق سكريبال وابنته، في حين رفضت موسكو ذلك واعتبرته "غير مقبول" غير أن كبار الدول الغربية أصدرت بيانا تؤيد فيه بريطانيا.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  