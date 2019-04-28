 كم ينفق الألمان على الآيس كريم سنوياً؟ | عالم المنوعات | DW | 29.07.2019

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منوعات

كم ينفق الألمان على الآيس كريم سنوياً؟

في الأيام الحارة كموجة الحرارة التي اجتاحت ألمانيا في الأسبوع الماضي، يصبح الآيس كريم رفيق الألمان في الشوارع والحدائق، لكن كم ينفق الألمان على شراء الآيس كريم في العام. دراسة جديدة تجيب عن ذلك؟

Symbolbild Glücklich essen (picture-alliance/F. May)

يصف الكاتب الألماني هاينريش بُل في إحدى قصصه القصيرة ولع الألمان بالأرقام والحسابات، حتى يضطر بطل قصته لعدّ المارة على جسر من جسور المدينة. فهم يحاولون معرفة ما ينفقوه على القهوة وعلى الألعاب النارية في احتفالات رأس كل عام. ويبدو أن ولعهم بالأرقام لا يقل عن ولعهم بالآيس كريم، فرغم أنهم لا يترددون في الدفع مقابل الآيس كريم المنعش اللذيذ في أيام الصيف القائظة، إلا أن كثيرين منهم قد يفكرون ربما كم ينفق سكان ألمانيا مقابل شراء الآيس كريم، وهو ما كان موضوع دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق نيلسن.

ويقول موقع محطة "أن تي في" الإخبارية إن الألمان أنفقوا من حزيران/ يونيو 2018 حتى أيار/ مايو 2019 قرابة 1.7 مليار يورو في متاجر المواد الغذائية مقابل الحصول على أصنافهم المفضلة من الآيس كريم من الفانيليا إلى الكراميل المملح، ما يعادل نحو 21.25 يورو لكل فرد، كما كشفت دراسة شركة نيلسن.

وفي هذا السياق يقول ساشا كوشلر، خبير الآيس كريم في شركة "نيلسن": "كان ارتفاع درجة الحرارة في الصيف الماضي سبباً في زيادة استهلاك الآيس كريم بنحو 20 مليون لتر من متاجر المواد الغذائية وغيرها من محال المرطبات". وإجمالاً وصل كمية الآيس كريم التي استهلكها الألمان خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى ما مجموعه 509 مليون لتر، أي بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفيما يتعلق بالأصناف المفضلة، فتقول الدراسة إن المستهلكين الألمان باتوا أكثر شغفاً في تجربة الأصناف الجديدةا. وفي هذا السياق يقول كوشلر: "في حين أن الأصناف الكلاسيكية كالفانيليا والشوكولاتة ما تزال هي المفضلة، فإن أنواعاً أخرى كالمسكربون والكراميل المملح أو الزنجبيل أو البطيخ تكتسب شعبية بين المستهلكين". وبحسب الدراسة فإن الألمان يفضلون دائماً شراء العبوات الكبيرة التي تكون عادة مناسبة من حيث السعر.

 

ع.غ/ ا.ف 

  • Dario Fontanella, the inventor of spaghetti ice cream, holding up a portion of spaghetti ice cream (picture-alliance /dpa/U. Anspach)

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  • Matthias Münz Der verrückte Eismacher in his parlor, flanked by two women in bikinis. (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    روعة الآيس كريم في الصيف.. تعرف على أشهر صناعه

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  • Little girl with ice cream in her face (picture-alliance/empics/I. West)

    روعة الآيس كريم في الصيف.. تعرف على أشهر صناعه

    ذوبان الآيس الكريم

    عندما يأكل الأطفال أكواز الآيس كريم، فإن وجوههم تمتلئ بها أيضاً. غير أن الآباء والأمهات غالباً ما يكونون مستعدين ومعهم المناديل لمواجهة هذه الفوضى. إذ يبدو أن الآيس كريم يذوب بسرعة أكبر في أيدي الأطفال تحديداً. تحظى أكواز الآيس كريم بشعبية كبيرة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء.

  • Heino holding a Dolomiti ice cream in his hand (picture-alliance/BREUEL-BILD)

    روعة الآيس كريم في الصيف.. تعرف على أشهر صناعه

    أغنية الآيس كريم

    (دولوميتي) هي عصير مثلج بألوان العلم الإيطالي. عندما احتفل هذا النوع من الآيس كريم بعامه الـ80 في عام 2015، قام مغني البوب الشعبي الألماني، هاينو، بطرح أغنيته (Like Ice in the Sunshine) التي ترتبط ارتباطا وثيقاً مع منتج الآيس كريم، لانغنيز. واحتفل منافس هذا المنتج الأبدي ( شولر) آيس كريم، بالذكرى السنوية له في حزيران/ يونيو 2017.

  • A girl feeds a little piggy with soft-serve ice cream (picture-alliance/empics/P. Faith)

    روعة الآيس كريم في الصيف.. تعرف على أشهر صناعه

    فوضى سماوية

    هناك سبب ما لمذاق الآيس كريم الناعم أو الطري. ظهر هذا النوع من الآيس كريم عندما تمكن صانع مثلجات أميركي من إنتاج طبقة رقيقة من الآيس كريم في اسطوانة تجميد. يقال أن جزيرة فهمارن في ألمانيا على بحر البلطيق، هي أفضل مكان ينتج الآيس كريم الناعم.

  • Polar bear Tonja swimming with an ice cream (Imago/Olaf Wagner)

    روعة الآيس كريم في الصيف.. تعرف على أشهر صناعه

    هدية مناسبة للدب القطبي

    نعم، إنه الآيس كريم! عندما تغوص تونيا الدبة القطبية في مسبحها في حديقة حيوان برلين عند ارتفاع درجات الحرارة، يقدم لها المسؤول عنها بعض الآيس كريم، قد يزن 10 كيلوغرامات!.. وما يبدو كالزبادي مع الفاكهة، من المرجح أن يحتوي على قطعة أو قطعتين من سمك الرنجة. وفي بعض حدائق الحيوانات، تُقدم المثلجات لبعض الحيوانات، لأنها تتلذذ بها كما الإنسان. زيلكه فونش/ ريم ضوا.


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