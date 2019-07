كم ينفق الألمان على الآيس كريم سنوياً؟

روعة الآيس كريم في الصيف.. تعرف على أشهر صناعه

أغنية الآيس كريم

(دولوميتي) هي عصير مثلج بألوان العلم الإيطالي. عندما احتفل هذا النوع من الآيس كريم بعامه الـ80 في عام 2015، قام مغني البوب الشعبي الألماني، هاينو، بطرح أغنيته (Like Ice in the Sunshine) التي ترتبط ارتباطا وثيقاً مع منتج الآيس كريم، لانغنيز. واحتفل منافس هذا المنتج الأبدي ( شولر) آيس كريم، بالذكرى السنوية له في حزيران/ يونيو 2017.