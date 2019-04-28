كم ينفق الألمان على الآيس كريم سنوياً؟

يصف الكاتب الألماني هاينريش بُل في إحدى قصصه القصيرة ولع الألمان بالأرقام والحسابات، حتى يضطر بطل قصته لعدّ المارة على جسر من جسور المدينة. فهم يحاولون معرفة ما ينفقوه على القهوة وعلى الألعاب النارية في احتفالات رأس كل عام. ويبدو أن ولعهم بالأرقام لا يقل عن ولعهم بالآيس كريم، فرغم أنهم لا يترددون في الدفع مقابل الآيس كريم المنعش اللذيذ في أيام الصيف القائظة، إلا أن كثيرين منهم قد يفكرون ربما كم ينفق سكان ألمانيا مقابل شراء الآيس كريم، وهو ما كان موضوع دراسة أجرتها شركة أبحاث السوق نيلسن.

ويقول موقع محطة "أن تي في" الإخبارية إن الألمان أنفقوا من حزيران/ يونيو 2018 حتى أيار/ مايو 2019 قرابة 1.7 مليار يورو في متاجر المواد الغذائية مقابل الحصول على أصنافهم المفضلة من الآيس كريم من الفانيليا إلى الكراميل المملح، ما يعادل نحو 21.25 يورو لكل فرد، كما كشفت دراسة شركة نيلسن.

وفي هذا السياق يقول ساشا كوشلر، خبير الآيس كريم في شركة "نيلسن": "كان ارتفاع درجة الحرارة في الصيف الماضي سبباً في زيادة استهلاك الآيس كريم بنحو 20 مليون لتر من متاجر المواد الغذائية وغيرها من محال المرطبات". وإجمالاً وصل كمية الآيس كريم التي استهلكها الألمان خلال الأشهر الـ 12 الماضية إلى ما مجموعه 509 مليون لتر، أي بزيادة قدرها 4 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وفيما يتعلق بالأصناف المفضلة، فتقول الدراسة إن المستهلكين الألمان باتوا أكثر شغفاً في تجربة الأصناف الجديدةا. وفي هذا السياق يقول كوشلر: "في حين أن الأصناف الكلاسيكية كالفانيليا والشوكولاتة ما تزال هي المفضلة، فإن أنواعاً أخرى كالمسكربون والكراميل المملح أو الزنجبيل أو البطيخ تكتسب شعبية بين المستهلكين". وبحسب الدراسة فإن الألمان يفضلون دائماً شراء العبوات الكبيرة التي تكون عادة مناسبة من حيث السعر.

ع.غ/ ا.ف