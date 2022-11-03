 كم كيلوغراما من الحلويات يستهلكها الفرد سنويا في ألمانيا؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 11.04.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

كم كيلوغراما من الحلويات يستهلكها الفرد سنويا في ألمانيا؟

رافقت جائحة كورونا، عمليات إغلاق وشكلت ضغطا بالنسبة لكثير من المواطنين الألمان، وقد أثر ذلك على استهلاكهم للحلويات بحسب استطلاع للرأي. لكن ما هي أكثر الحلويات التي كانوا يتناولونها قبل الجائحة؟

صورة رمزية

تظهر الإحصائيات أن الألمان يحبون الحلويات، وبحسب موقع "راديو ريغن بوغن"، فإن كل ألماني يستهلك سنويا في المتوسط حوالي 31 كيلوغراما من الحلويات، وهو ما يعادل 14 مليار يورو سنويا.

منذ أزمة جائحة كورونا، قلل نحو ربع الألمان البالغين استهلاكهم من الحلويات، بحسب ما كشف استطلاع حديث للرأي. وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوغوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 26% ممن تزيد أعمارهم عن 18 عاما ذكروا ذلك، حتى أن 9% منهم قالوا إنهم يستهلكون الحلويات "أقل بكثير" عن ذي قبل.

مختارات

للمحافظة على صحة الأسنان لا بد من زيارة الطبيب المختص بانتظام وتنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط بشكل مستمر وخصوصا بعد تناول بعض الأنواع من الأطعمة والمشروبات التي تضر بصحة الأسنان مباشرة. إليك قائمة بأسوأ الأطعمة للأسنان:

ليس صحيًا ولكنه لذيذ: الشوكولاتة، الرقائق البطاطس وحلوى الدببة الصمغية. ستتعلم في هذا الدرس الأسماء الألمانية للحلويات والوجبات الخفيفة.

يستهلك معظمنا الكثير من السكر على شكل حلويات، مشروبات غازية وغيرها من الأغذية. غيرأن للسكر تأثير سلبي على صحة عظامنا. فهو يضعفها ويجعلها هشة، لأنه يعيق امتصاص الكالسيوم. هنا لمحة عن" لصوص" الكالسيوم الآخرين.

وفي المقابل، وصف 47% من الألمان استهلاكهم للحلويات بأنه ظل كما هو، بينما ذكر 18% آخرون أنهم يأكلون حاليا "حلويات أكثر من ذي قبل".

وذكرت النسبة المتبقية أنها إما لا تأكل حلويات على الإطلاق أو لم تدل ببيانات.

وقد أثرت سنوات الجائحة، التي رافقتها عمليات إغلاق وشكلت ضغطا بالنسبة لكثير من المواطنين، على وزن العديد من الألمان، حيث اكتسب الكثير منهم وزنا، بينما فقد آخرون الرغبة في تناول الطعام، وكان لدى آخرين المزيد من الوقت أكثر من أي وقت مضى للاعتناء بوزنهم وصحتهم.

شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 7 حتى 9 شباط/ فبراير الماضي، 2023 ألمانيا.

أهم خمسة أنواع من الحلوى يعشقها الألمان

وتظهر الإحصائيات أن الألمان يحبون الحلويات، وبحسب موقع "راديو ريغن بوغن"، فإن كل ألماني يستهلك سنويا في المتوسط حوالي 31 كيلوغراما من الحلويات، أي أن قيمة ما يستلهكه الألمان تبلغ 14 مليار يورو سنويا.

الشوكولاتة هي على رأس قائمة الحلويات المفضلة  للألمان، ويستهلك الألماني في المتوسط 9.5 كيلوغراما من الشوكولاتة سنويا. ويحب خصوصا شوكولاتة الحليب تليها الشوكولاتة بالبندق.

وتأتي المخبوزات الحلوة من بسكويت وكعك وما شابه في المركز الثاني للحلويات المفضلة للألمان. ويستهلك الألماني في المتوسط 7.5 كيلوغرام من المخبوزات الحلوة سنويا، بحسب ما نقل موقع "رايدو ريغن بوغن" عن الرابطة الاتحادية لصناعة الحلويات في ألمانيا.

وفي المرتبة الثالثة يأتي "حلوى الجيلي المطاطية" (بالألمانية Fruchtgummi). ويتناول الألماني سنويا 5.9 كيلوغرام.

ثم تأتيالمقرمشات مثل "شيبسي" البطاطا الحلو في المرتبة الرابعة، التي تضم أيضا أعواد المخبوزات المملحة ويستهلك الألماني منها في المتوسط أربعة كيلو سنويا.

أما المركز الخامس فيحتله الآيس كريم، حيث يتناول الألماني منه في المتوسط سنويا 3.5 كيلوغرام، بحسب ما نقل موقع "راديو ريغن بوغن".

صلاح شرارة

تقليد عيد الميلاد: كعك الزنجبيل من نورمبرغ

مواضيع ذات صلة

Brain, A.I. 3D rendering concept. A futuristic technology and science composition template, with a human brain network lines and overlay graphics symbols.

مناطق غامضة في عمل الذكاء الاصطناعي عجز العلماء عن تفسيرها 03.11.2022

يوماً بعد يوم يزداد اعتماد البشر على الذكاء الاصطناعي. ومع هذا الاعتماد المتزايد يستمر تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي بسرعة حتى أن العلماء أصبحوا غير قادرين على تفسير أو شرح الطريقة التي يعمل بها.