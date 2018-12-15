 كمية كبيرة من الألبان تتحول إلى جليد بأحد شوارع غربي ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 16.12.2018

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منوعات

كمية كبيرة من الألبان تتحول إلى جليد بأحد شوارع غربي ألمانيا

في حادثة غريبة تدفقت كمية كبيرة من الألبان من شاحنة وتحولت إلى جليد على الطريق بسبب شدة البرودة فما سبب هذا الحادث وكيف تصرفت قوات الإطفاء لإزالة الأضرار؟

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ما نعرفه ونلاحظه باستمرار في فصل الشتاء، وخاصة مع الانخفاض الكبير لدرجة الحرارة، هو تجمد الماء على الطرقات وتشكيله لجليد. لكن هل سمعت يوما بتجمد اللبن وتحوله إلى جليد؟ هذا ما حصل بالضبط بألمانيا، ففد أعلنت الشرطة الألمانية عن تجمد آلاف الليترات من اللبن في أحد شوارع منطقة فيستفاليا غربي البلاد.

وأوضحت الشرطة أن مجهولين فتحوا صنابير شاحنة ألبان كانت واقفة في أحد شوارع المنطقة، وكان قائد الشاحنة قد صفها في بلدة روتن لجمع المزيد من اللبن من المزارع المجاورة. وعندما عاد، كان نحو 15 ألف لتر من الألبان قد سُكِبَتْ على الطريق وتجمدت في درجات حرارة بلغت نحو أربع درجات تحت الصفر.

وذكرت قوات الإطفاء أن كمية الألبان المجمدة كوَّنت سطحا زلقا يغطي الطريق بأكمله، واستعانت القوات بــ20 فردا لتذويب اللبن المتجمد باستخدام الملح والماء. ولا تزال التحقيقات متواصلة في الحادثة.

هـ.د/ ع.ج.م (د ب أ)

  • In einem Kuhstall stehen ganz viele Kühe nebeneinander aufgereiht. (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تنافست 200 بقرة على لقب ملكة جمال أبقار ألمانيا، كان يمكن للمهتمين التعرف عليهن. البقرات اللاتي وصلن إلى النهائيات كان عليهن المرور بمراحل مختلفة، وتم اختيارهن من بين نحو مليوني بقرة في ألمانيا ولوكسمبورغ. .

  • Interessierte Landwirte stehen um eine Kuh herum und betrachten das prall gefüllte Euter. Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    معايير الجمال المطلوبة لدى الأبقار المشاركة هي: عظام قوية وسيقان متينة، والأهم من هذا وذاك أن تكون قوية البنيان. كما قامت لجنة التحكيم بتقييم ضروع البقرات المتسابقات.

  • Oldenburg Deutschlands schönste Kuh steht zur Wahl (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    قامت مصففة شعر متخصصة بإعداد المتسابقات وإظهارهن في أجمل صورة. ويتضمن عملها غسل الأبقار وتجفيف شعرها وقصه.

  • In einer großen Halle präsentieren viele Landwirte ihre schönsten Milchkühe. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    تبدأ البقرات في الاستعراض أمام لجنة التحكيم، التي تنظر أيضاً إلى مدى ثبات خطوات البقرات ونظراتها وآذانها المنتصبة.

  • Deutschland Wahl der besten Holstein-Kuh (Foto: picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    كان على البقرات المتسابقات أن يسترحن قبل الجولة النهائية، وأن يتم تقليم حوافرهن. ففترة الراحة قبل هذه المرحلة الحاسمة من المسابقة كانت من الأمور الهامة.

  • Zwei kleine Kälber liegen im Stroh. (Foto: picture-alliance/dpa/M. Hibbeler)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    على هامش المسابقة، كان بإمكان المزارعين عقد مزادات لأفضل بقرات سلالة "هولشتاين" المهجنة جينياً. هذه البقرات تعتبر من أكثر أنواع الأبقار انتشاراً بين البقرات المدرة للحليب. وللحصول على لقب ملكة جمال الأبقار، لابد وأن تكون البقرة الفائزة قد ولدت عجلين من قبل.

  • Die Siegerkuh Lady Gaga mit ihrem Landwirt und seiner Familie. (Foto: picture-alliance/dpa/F. Gentsch)

    "ليدي غاغا" .. أجمل بقرات ألمانيا

    الفائزة باللقب هذا العام هي البقرة "ليدي غاغا"، والتي تبلغ من العمر ثمانية أعوام. مالك البقرة، هنريك فيله، وعائلته يعبرون عن فخرهم بما حققته بقرتهم الحسناء.

    الكاتب: هبة الله إسماعيل


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