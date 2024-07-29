"كما في فيلم رعب" طعن طفلين في إنجلترا حتى الموت وجرح آخرين

"الأطفال كانوا يحضرون نشاطا حول (المغنية الأمريكية) تايلور سويفت في مدرسة للرقص حين دخل المهاجم حاملا سكينا وراح يهاجم الأطفال". تقول الشرطة إن الدافع وراء الحادث غير واضح لكنها لا تتعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب.

قُتِل طفلان وأصيب 11 شخصا بينهم ستة أطفال بجروح في هجوم بسكين في ساوثبورت في شمال إنجلترا (إنكلترا) وصف وكأنه "فيلم رعب" الاثنين (29 يوليو/ تموز 2024) وفق الشرطة.

وقالت الشرطة للصحافيين إنها أوقفت شابا يبلغ 17 عاما للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل ومحاولة قتل في هجوم في ساوثبورت قرب ليفربول في شمال غرب إنجلترا، مشيرة إلى أن الدوافع لم تتضح بعد.

وقالت سيرينا كينيدي مسؤولة الشرطة في مرسيسايد إنه لا يجري التعامل في الوقت الحالي مع الهجوم على أنه "إرهابي". وأضافت الشرطة ولا تبحث عن أي شخص آخر فيما يتعلق بالطعن.

وأوضحت أن "الأطفال كانوا يحضرون نشاطا حول (المغنية الأمريكية) تايلور سويفت في مدرسة للرقص حين دخل المهاجم حاملا سكينا وراح يهاجم الأطفال".

وإذ وصفت الواقعة بأنها "هجوم شرس" أعلنت مقتل طفلين وجرح تسعة بينهم ستة بحال حرجة. وأشارت أيضا إلى إصابة بالغَين حالتهما حرجة، مرجحةً أنهما أصيبا لدى محاولتها "حماية" الأطفال.

وأضافت أن "جميع المصابين تعرضوا للطعن".

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وقال رئيس الوزراء كير ستارمر "أعلم أن البلاد بأسرها تحت تأثير الصدمة". وأضاف في رسالة وجهها بالفيديو "قلوبنا مع الضحايا والعائلات. من المستحيل تصور حزنهم".

وبعيد الهجوم ألقت الشرطة القبض على رجل، وقالت إنها ضبطت سكينا. ولاحقا قالت إن المشتبه به "يبلغ من العمر 17 عاما" وهو موقوف حاليا.

وقالت خدمات الطوارئ إنها عالجت ونقلت العديد من المصابين إلى المستشفيات، بما في ذلك مستشفى للأطفال.

وانتشرت على الفور قوة كبيرة من الشرطة، وفق ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

ع.م / أ.ح (أ ف ب ، رويترز)