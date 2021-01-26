 كمامة غريبة.. لماذا ارتداها رومينيغه في مباراة بايرن الأخيرة؟ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 26.01.2021

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رياضة

كمامة غريبة.. لماذا ارتداها رومينيغه في مباراة بايرن الأخيرة؟

شفافة وتستطيع فيها رؤية تعابير وجه رومينيغه، لكنها مع ذلك لم تحقق الغرض منها. فما هي هذه الكمامة التي أثارت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ ولماذا ارتداها الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ؟

رومينيغه يرتدى كمامة غريبة في مباراة بايرن مع شالكه

رومينيغه يرتدى كمامة غريبة في مباراة بايرن مع شالكه

أثار الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ الألماني كارل هاينز رومينيغه ، الجدل قبيل مباراة فريقه، أمس الأول الأحد، ضد شالكه في الدوري الألماني، التي انتهت بفوز البافاري 4-0.

مختارات

رغم كل القيود التي تطبقها الولايات الألمانية، ومن ذلك منع التجمعات داخل المقاهي والمطاعم وإجبارية ارتداء الكمامات، إلّا أن الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد سجلّت رقما مقلقا للغاية، في ظل طموح واسع بقرب طرح اللقاح.

سلسلة تحديات تواجهها الأمهات العاملات، لاسيما الرياضيات. حارسة مرمى المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات والأم الوحيدة في بوندسليغا حاليا تكشف لـ DW مصاعب الجمع بين الأمومة وكرة القدم بعد ثمانية أشهر من وضع طفلين توأم.

وكان رومينيغه قد ظهر مرتديا كمامة "غير تقليدية"، تشبه نظارات الغطس، خلال متابعته لمباراة فريقه ضمن منافسات الدوري الألماني (بوندسليغا).

وشرح رومينيغه أن السبب وراء اختيار هذا النوع من الكمامات، والتي أثارت جدلاً واسعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لأنها تسمح له بمشاهدة المباراة دون "تعفير نظارته" بتكاثف البخار عليها.

وقال رومينيغه  في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، نشرتها اليوم الثلاثاء (26 يناير/ كانون الثاني 2021) إنه "مثل الكثيرين يعاني من تكاثف البخار الذي يتراكم على نظارته حينما يرتدي الكمامة".

وأضاف أنه كان من المفترض ألا يعاني من هذه المشكلة عند ارتداء تلك الكمامة خلال مباراة الأحد، لكنه واجه المشكلة ذاتها، وهو ما دفعه للعودة لارتداء الكمامة التقليدية "FFP2". 

الكمامة التي ارتداها رومينيغه، مصنعة في النمسا، وتستخدم بشكل خاص لمساعدة فاقدي السمع على رؤية تعبيرات الوجه وفهم حركات المتحدث، ويشرح الرئيس التنفيذي قائلاً، إنه "لسوء الحظ، لم يجد قناعاً يلبي المتطلبات الصحية وفي نفس الوقت يلبي متطلباته".

مضيفاً أنه لهذا السبب، غالباً ما ينزلق القناع تحت أنفه من أجل الحصول على رؤية واضحة، ولذلك قرر مستقبلاً أن يستخدم "استراتيجية" جديدة، حيث يضع نظاراته فقط حينما تقترب الكرة من منطقة الجزاء.

النقاش حول أقنعة كورونا في ألمانيا ليس جديداً، وحتى في بطولة بوندسليغا، ومنذ بداية الأسبوع الجاريأصبح قناع FFP2 إلزامياً في جميع أنحاء البلاد، على الأقل عند التسوق وفي وسائل النقل العام.

م.ِش/ ص.ش (د ب أ)

  • Bildergalerie: Denkmäler mit Corona-Maske (picture-alliance/ANE)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات "غرافيتي"

    أصبحت الكمامات الطبية مصدر إلهام جديد لفناني الغرافيتي (الرسم على الجدران) حول العالم. نرى في الصورة شابا في السادسة عشرة من عمره يطلق على نفسه إسم S.F وهو يرسم وجها يرتدي كمامة على جدار فوق سطح بناية بمدينة أثينا اليونانية. انتشرت مثل هذه الرسمات في مدن أوروبية عديدة في الفترة الأخيرة، ومن المؤكد أن الفنان "بانكسي" سيقوم هو الآخر برسم الكمامة في عمل فني جديد.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    على أحدث صيحات الموضة

    دخلت الكمامة أيضاً عالم الموضة بقوة حيث عكف مصممو الأزياء على ابتكار أشكال جذابة ومتنوعة لها. لكن ليست جميع تصاميمهم ترتقي لمعايير منظمة الصحة العالمية. نرى في الصورة عارضة أزياء بأسبوع نيويورك للموضة في فبراير/شباط، أي قبل انتشار وباء كورونا بشكله الحالي في الولايات المتحدة. وبالرغم من أن الكمامة المصنوعة من قماش الأورغانزا الرقيق التي ترتديها العارضة تبدو جذابة، إلا أنها غير فعالة ضد أي عدوى.

  • New York Fashion Week 2020 | Model mit Mundschutz | Maske (Getty Images/NYFW - The Shows)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    أشكال جديدة للكمامة

    ينطبق الأمر أيضاً على هذه الكمامة التي ترتديها عارضة أزياء أخرى بأسبوع الموضة في نيويورك. فالكمامة تبدو هنا كقطعة من "الأكسسوارات" وليست ككمامة طبية. إلا أن ارتداء أي كمامة حتى وإن كانت من القماش أفضل من عدم ارتداء كمامة على الإطلاق، وقد تشجع هذه الأشكال المبتكرة البعض ممن يملون من شكل الكمامة التقليدي الممل.

  • Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/S. Gallup)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    ماركات عالمية

    تتنافس الماركات العالمية على تصميم الكمامات المبتكرة كطريقة لإنقاذ مبيعاتها التي تراجعت بسبب أزمة كورونا. ولا يقتصر الأمر على الماركات الشهيرة فحسب، بل يحاول المصممون الشباب غير المعروفين وأصحاب الشركات الناشئة دخول المنافسة أيضاً لتحقيق الشهرة، وهو الأمر الذي يحدث حالياً في مدن ألمانية مثل برلين وكولونيا وميونيخ. بالتأكيد سنرى هذه الكمامات بالمتاحف في المستقبل كرمز على "زمن كورونا في 2020".

  • Deutschland Berlin Coronavirus - Krawattenmanufaktur Auerbach (picture-alliance/dpa/C. Koall)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    للرجال فقط

    الرجال أيضاً يحبون التأنق من وقت لآخر، ويمكنهم ذلك حتى في زمن كورونا. فقد قام مصنع لإنتاج ربطات العنق في برلين بعرض مجموعة حصرية من الكمامات الحريرية التي تتسق ألوانها مع ربطة عنق الرجل العصري مثلما تظهر في الصورة.

  • Deutschland Coronavirus - Trachtenmasken (picture-alliance/dpa/F. Hörhager)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات بنكهة تقليدية

    قامت كل ولاية ألمانية بتطبيق قواعد ارتداء الكمامة بشكل مختلف في البداية، ومنذ 27 أبريل/نيسان تم توحيد هذه القواعد في كل الولايات. استغلت بعض اتحادات الأزياء التقليدية في الولايات الفرصة لصنع كمامات تحمل شعارها أو تستوحي ألوانها. في بافاريا تتميز الكمامة باللونين الأبيض والأزرق، وهما لونا علم الولاية اللذان يرمزان لعائلة "فيتلزباخ" التي ينحدر منها الملك "لودفيغ" والإمبراطورة "إليزابيث".

  • BdT - Coronavirus - Bayern (picture-alliance/dpa/P. Kneffel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    تصاميم متنوعة

    لا توجد حدود للإبداع فيما يتعلق بتصاميم الكمامات، ما يهم في الأمر هو قابلية الأقمشة المستخدمة للغسل. بالنسبة للتصاميم التي قد لا تكون مناسبة للغسل المستمر، من الممكن سكب الماء المغلي عليها وتركها لتبرد ثم لفها في منشفة وتصفيتها من الماء.

  • BdTD Behelfsmasken Coronavirus Deutschland (picture-alliance/dpa/F. Kästle)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامة لكل مناسبة

    يستطيع من يحبون التغيير ارتداء كمامة لكل مناسبة وترتيبها في جدول لأيام الأسبوع كما هو مبين في الصورة. فأيام السبت قد تكون أيام ممارسة رياضة كرة القدم للبعض، وهنا من الممكن ارتداء كمامة مزينة بأشكال كرات أو بألوان نادي الكرة المفضل.

  • Mädchen mit Blatt vorm Mund: Coronavirus Mundschutz selbst gemacht (Getty Images/AFP/M. Abed)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    كمامات صديقة للبيئة

    من يرى أن هذه التصاميم تشجع على ثقافة الاستهلاك المضرة للبيئة، يستطيع البحث عن كمامات طبيعية. فقط يجب مراعاة أن تغطي الكمامة الأنف والفم: فمن الممكن استخدام خيط أو شريط مطاطي خفيف لربط ورقة نبات حول الوجه مثلما فعلت هذه الطفلة الفلسطينية في قطاع غزة.

  • Deutschland BdT Bremer Stadtmusikanten (picture-alliance/dpa/S. Schuldt)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الكمامة للجميع

    في جميع المدن الأوروبية تظهر أعمال فنية أو إشارات ضد كورونا، مثل الدعوة للالتزام بالمنزل وتطبيق قواعد التباعد الاجتماعي. ولا يختلف الأمر في مدينة بريمن بألمانيا، حيث نرى في الصورة كمامة على التمثال الأشهر بالمدينة والمسمى بـ"موسيقيو بريمن"، وهم كلب وديك وقط وحمار من أحد قصص الأخوين غريم الشهيرة.

  • Corona Schutzmasken Statuen, Krakau (picture-alliance/NurPhoto/B. Zawrzel)

    في صور: كورونا تجعل من الكمامة مصدراً للإبداع

    الفن في زمن الكورونا

    حتى في مجال الفنون أصبحت الكمامة تظهر بشكل كبير. فنجدها على لوحات فنية وملصقات إعلانية، كما تظهر على وجوه شهيرة مثل وجه الموناليزا في رسوم كاريكاتير ساخرة. ونرى في الصورة تمثالا بمدينة كراكاو في بولندا للنحات إيغور ميتوراج، الذي قرر أن يحمي تمثاله من خطر فيروس كورونا بهذه الكمامة العملاقة.


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