كل ما يجب معرفته عن الألعاب الأولمبية في باريس 2024!

كم عدد الرياضيين المشاركين؟

حوالي 10500 رياضية ورياضي من 206 دولة يشاركون في الألعاب الأولمبية في باريس، على مدى 19 يومًا، من 26 تموز/ يوليو إلى 11 آب / أغسطس المقبل، يتنافسون في 32 رياضة للحصول على مكان على منصة التتويج. في المجموع، هناك 329 ميدالية ذهبية للفوز بها. من بين النجوم البارزين في هذه الألعاب، نجد لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز، الفائزة بأربع ميداليات ذهبية أولمبية، والتي واجهت مشاكل نفسية في الألعاب التي أقيمت قبل ثلاث سنوات في طوكيو. في ألعاب القوى، يسعى نجم الماراثون الكيني إليود كيبشوجي ليصبح أول عداء في التاريخ يفوز بالميدالية الذهبية في ثلاث دورات أولمبية متتالية.

ستتوجه أنظار عالم الرياضة أيضًا إلى فريق كرة السلة الأمريكي. مع ليبرون جيمس، ستيفن كاري وكيفن دورانت، ستسافر نخبة كرة السلة العالمية إلى باريس. من ناحية أخرى، لن يكون لاعب كرة القدم كيليان مبابي حاضرًا. النجم الفرنسي لم يحصل على إذن من ناديه الجديد ريال مدريد.

يُسمح للرياضيين الفرديين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في المنافسات فقط تحت علم محايد. لن تُعزف أناشيدهم الوطنية، ولا يُسمح لهم بإظهار أي رموز وطنية، وتم استبعاد الفرق من كلا الدولتين بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط على المشاركين ألا يكون لديهم أي صلة بالجيش الروسي أو أجهزة الأمن. السبب في ذلك هو الحرب الروسية على أوكرانيا.

الافتتاح سيكون على نهر السين صورة من: YONHAPNEWS AGENCY/picture alliance

كم عدد المشاهدين المتوقع حضورهم؟

هل لا تزال هناك التذاكر متاحة؟ يتوقع المنظمون حضور 15 مليون زائر. ومع ذلك، لا تزال هناك تذاكر متاحة لبعض الفعاليات من خلال السوق الرسمية للتذاكر. تبدأ أسعار تذاكر مباريات كرة القدم من 15 يورو، وهي الأرخص. أما تذاكر كرة الماء أو التجديف بالتعرج، فهي متوفرة بسعر 24 يورو.

بالنسبة لمن يرغب في مشاهدة الفعاليات الشهيرة مثل السباحة أو الجمباز، فعليه دفع أكثر من 100 يورو، حيث تتوفر التذاكر فقط في الفئات السعرية العليا. الأغلى هي تذاكر حفل الافتتاح، حيث يبلغ سعر أرخص تذكرة حاليًا (اعتبارًا من 16 يوليو، تموز) 500 يورو.

أين ستقام المسابقات؟

يوجد 35 موقعاً لاستضافة الفعاليات. ليست جميعها في باريس. فعلى سبيل المثال، ستُقام مسابقات الخماسي الحديث ورياضة الفروسية أمام قصر فرساي. كما ستُقام مباريات كرة القدم في ملاعب منتشرة في جميع أنحاء البلاد، ومباريات كرة اليد في مدينة ليل. حتى أن راكبي الأمواج سيتنافسون خارج حدود فرنسا، في تاهيتي، أكبر جزيرة في بولينيزيا الفرنسية.

لكن الغالبية العظمى من الفعاليات ستقام في قلب العاصمة الفرنسية. سيكون لاعبو كرة الطائرة الشاطئية محظوظين بشكل خاص، حيث سيلعبون وهم يطلون على برج إيفل.

حفل الافتتاح لن يكون كالمعتاد في ملعب، بل سيقام على 160 قارباً، حيث ستنقل الرياضيين عبر نهر السين في باريس. لا يزال هناك بعض الشك حول إمكانية إقامة مسابقات المياه المفتوحة والسباحة في الترايثلون في نهر السين كما هو مخطط. السبب هو أن مياه النهر كانت ملوثة لفترة طويلة بالجراثيم. قبل أسبوعين من بدء الألعاب، خففت مدينة باريس من تحذيرها. وفقًا لمتحدث باسم المدينة، كان النهر نظيفًا بما يكفي لإقامة مسابقات السباحة فيه في "أحد عشر أو عشرة" من الأيام الاثني عشر الماضية.

ما هي الرياضات الجديدة المشاركة؟

تُضاف رياضات جديدة إلى الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات. في الألعاب الأولمبية الصيفية الأخيرة في طوكيو، تم إدخال التزلج على اللوح، وتسلق الجبال، وكرة السلة ثلاثة ضد ثلاثة. في باريس، سيتم إدخال "البريك"، المعروف أيضاً باسم بريك دانس، للمرة الأولى. في هذه الرياضة، يتنافس الرياضيون في معارك رقص فردية حيث يقومون بارتجال حركات على إيقاع غير معروف مسبقًا، وتحدد لجنة التحكيم الفائز.

هناك تغييرات طفيفة في العديد من الرياضات. على سبيل المثال، هناك مسابقة جديدة في سباق التعرج بالكاياك. ومع ذلك، سيشعر عشاق البيسبول، والسوفتبول، والكاراتيه بخيبة أمل، حيث تم استبعاد هذه الرياضات. كذلك، تم إلغاء سباق المشي لمسافة 50 كيلومتراً.

ما مدى أمن الألعاب؟

يعمل عشرات الآلاف من أفراد الشرطة والجيش يومياً لضمان الأمن، بالإضافة إلى قوات أمن خاصة. لتوفير عدد كافٍ من الموظفين، قامت الحكومة بتقليص فترة التدريب إلى ثلاثة أسابيع، وقدمت مكافآت، ودربت موظفين من قطاعات أخرى.

يحتاج الزوار والمقيمون إلى رموز QR للمرور عبر الحواجز الأمنية. سيتم تقييد حركة المرور، وإغلاق بعض محطات المترو بالكامل. سيتم أيضًا استخدام أنظمة الكاميرات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف الحركات غير المعتادة للجماهير والأسلحة. لا يُسمح باستخدام البرنامج للتعرف على الوجوه.

الأمن هاجس المنظمين في كل فعاليات رياصية في أوروبا صورة من: Robert Michael/dpa/picture alliance

تعد الفعاليات الكبرى مثل الألعاب الأولمبية هدفًا محتملاً للهجمات الإرهابية . وقد كانت فرنسا هدفًا للعديد من الهجمات الإرهابية سابقًا، مثل الهجوم على صحيفة شارلي إبدو وهجمات باتاكلان.

لتأمين حفل الافتتاح الذي يُعد أكثر عرضة للخطر، قامت الحكومة بتقليص عدد الحضور. لفترة طويلة، تم النظر في نقل الحفل إلى موقع آخر، ولكن يبدو حاليًا أنه سيُقام على نهر السين كما هو مخطط.

كم عدد الواقيات الذكرية المتوفرة للرياضيين؟

بعد الحظر الذي فرض بسبب جائحة كوفيد-19 في طوكيو، يُسمح للرياضيين في باريس بممارسة الجنس مرة أخرى. سيتم توفير 300000 واقٍ ذكري في القرية الأولمبية التي تعد مقر إقامة لـ 9000 رياضي. ومع ذلك، لن يُسمح بوجود المشروبات الكحولية. ولكن ربما يمكن أن يعوضهم عن ذلك بوفيه الطعام الذي يبلغ طوله 350 مترًا.

أعده للعربية: ع.خ