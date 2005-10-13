يعتبر يورغن كلينسمان واحدا من أنجح لاعبي ومدربي كرة القدم الألمان. ساهم في فوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 1990 وبطولة أوروبا 1996. كما خط مسيرة مميزة كمدرب مع المنتخب الألماني ثم الأمريكي.

تفوق يورغن كلينسمان على أبناء جيله كلاعب كرة قدم ثم كمدرب. وكلينسمان الذي ولد في 30 يوليو/تموز 1964، لعب لنادي شتوتغارت الألماني وتألق كمهاجم في المنتخب الألماني الذي فاز معه ببطولات عالمية وأوروبية عديدة. عقب اعتزاله اتجه إلى عالم التدريب وأحرز مع ألمانيا المركز الثالث في كأس العالم 2006، واختير كأفضل مدرب في العالم في ذات السنة.