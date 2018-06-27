"كليم"- تحالف جديد يتصدى للعداء ضد المسلمين في ألمانيا

ولد تحالف جديد في ألمانيا بهدف مناهضة التمييز ضد المسلمين في الحياة اليومية. ويضم التحالف 35 منظمة وأطلق على نفسه اسم "كليم Claim" في مسعى لتسليط الضوء على الأثر غير الإنساني لخطاب معاداة الإسلام في ألمانيا، كما أعلنت منسقة المشروع "نينا مويه" اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) في برلين.
وحذرت منسقة المشروع من أنّ "الرفض والكراهية والتحريض ضد المسلمين، تخلق مناخاً غير إنساني يهدد روح العيش المشترك والديمقراطية"، جاء ذلك في إعلانها عن تأسيس التحالف الذي يهدف التصدي للتمييز ضد المسلمين.
ويضم التحالف من بين ما يضم، منظمة رفاه العمال، والشبكة الاتحادية التركية للتصدي للتمييز في برلين – براندنبورغ. وتسعى منسق المشروع "نينا مويه" إلى توجيه الأنظار إلى المشكلة بفعاليتها يوم الأحد في عموم البلاد . وتحصل الشبكة على التمويل من البرنامج الاتحادي "لنعش الديمقراطية" الذي ترعاه وزارة شؤون الأسرة الاتحادية.
الاستياء من المسلمين بات يلقى قبولاً اجتماعيا، وهو أمر يسمم المناخ الاجتماعي، حسبما يقول توماس هيبنر مدير وحدة "الديمقراطية والتنوع" في وزارة شؤون الأسرة الاتحادية. ويرى المسؤول أنه من الضروري كشف هذه التطورات للناس، ففي العام المنصرم سجلت السلطات نحو 1100 هجومٍ ضد المسلمين.
م.م / إ.ح (ي.ب.د)
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
أنصار حركة بيغيدا (أوروبيون وطنيون ضد أسلمة أوروبا) يرفعون صورة دعائية ضد المستشارة أنغيلا ميركل وهي ترتدي الحجاب. الحركة انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر 2014، وتتهم المستشارة بأنها تتخذ سياسة متواطئة مع الإسلاميين.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
المستشارة ميركل كانت قد صرحت بأن "الإسلام جزء من ألمانيا"، وذلك في تظاهرة مشتركة مع الأحزاب السياسية وممثلي المسلمين في ألمانيا. هذه التصريحات لاقت ترحيبا من قبل كثيرين، لكنها لاقت أيضا اعتراضات من جهات أخرى.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
تطالب حركة بيغيدا بوقف أسلمة المجتمع الألماني. الغريب في الأمر أن الحركة بدأت في مدينة دريسدن، التي يصل عدد المسلمين فيها إلى أقل من 1 بالمائة من عدد السكان.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
أعلن رئيس حركة بيغيدا لوتس باخمان استقالته من جميع المراكز التي يشغلها في الحركة، على خلفية ظهور صورة له وهو يقلد هتلر، و بعد إعلان الادعاء العام في ألمانيا بدء التحقيقات ضده على خلفية اتهامه بالتحريض العنصري والإساءة للأجانب في ألمانيا.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
وفي مدينة لايبتسيغ المجاورة لدريسدن والواقعة في نفس الولاية (ساكسونيا) انطلقت الأسبوع الماضي حركة ليغيدا، وتعني: "سكان لايبزيغ ضد أسلمة الغرب"، على غرار حركة بيغيدا.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
واجه متظاهرو حركة ليغيدا تظاهرات حاشدة مضادة تجاوزت أعدادهم. ونجحت الشرطة في منع الصدامات بين المعسكرين في أغلب مناطق المدينة، رغم ذلك حدثت بعض المناوشات بين المتظاهرين في محطة قطارات لايبتسيغ.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
وصف مدير جهاز الاستخبارات المحلي في ساكسونيا منظمي مسيرة لايبزيغ بأنهم "أكثر تشددا" من منظمي تظاهرة دريسدن، لأن زعيم ليغيدا له ارتباطات بالنازيين الجدد، فيما أعلنت كاثرين أورتل من فريق التنظيم في بيغيدا أن حركة ليغيدا ليس لها علاقة بحركتها بيغيدا.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
كرد فعل خرج آلاف الألمان والأجانب للتظاهر ضد الحركتين؛ بيغيدا وليغيدا. المظاهرات المضادة خرجت في مدن ألمانية كبيرة، مثل كولونيا وبون ودوسلدورف وميونيخ وهامبورغ.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
في مدينة دريسدن، معقل بيغيدا، خرجت مظاهرات حاشدة ضد الحركة وتنديدا بمقتل اللاجئ الإريتري خالد إدريس بحري، الذي عثر عليه مضرجا بدمائه قرب مقر سكنه في بيت اللجوء بنفس المدينة.
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رفض ألماني شعبي لحركتي بيغيدا وليغيدا
لاقت حركة بيغيدا تجاوبا في دول أوروبية، وأعلنت أنها فتحت فروعا لها في الدنمارك وإسبانيا والنمسا والنرويج وسويسرا. ونظمت الحركة تظاهرة لها في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن ضد "أسلمة الغرب".
الكاتب: زمن البدري