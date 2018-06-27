"كليم"- تحالف جديد يتصدى للعداء ضد المسلمين في ألمانيا

ولد تحالف جديد في ألمانيا بهدف مناهضة التمييز ضد المسلمين في الحياة اليومية. ويضم التحالف 35 منظمة وأطلق على نفسه اسم "كليم Claim" في مسعى لتسليط الضوء على الأثر غير الإنساني لخطاب معاداة الإسلام في ألمانيا، كما أعلنت منسقة المشروع "نينا مويه" اليوم الثلاثاء (26 حزيران/ يونيو 2018) في برلين.

وحذرت منسقة المشروع من أنّ "الرفض والكراهية والتحريض ضد المسلمين، تخلق مناخاً غير إنساني يهدد روح العيش المشترك والديمقراطية"، جاء ذلك في إعلانها عن تأسيس التحالف الذي يهدف التصدي للتمييز ضد المسلمين.

ويضم التحالف من بين ما يضم، منظمة رفاه العمال، والشبكة الاتحادية التركية للتصدي للتمييز في برلين – براندنبورغ. وتسعى منسق المشروع "نينا مويه" إلى توجيه الأنظار إلى المشكلة بفعاليتها يوم الأحد في عموم البلاد . وتحصل الشبكة على التمويل من البرنامج الاتحادي "لنعش الديمقراطية" الذي ترعاه وزارة شؤون الأسرة الاتحادية.

الاستياء من المسلمين بات يلقى قبولاً اجتماعيا، وهو أمر يسمم المناخ الاجتماعي، حسبما يقول توماس هيبنر مدير وحدة "الديمقراطية والتنوع" في وزارة شؤون الأسرة الاتحادية. ويرى المسؤول أنه من الضروري كشف هذه التطورات للناس، ففي العام المنصرم سجلت السلطات نحو 1100 هجومٍ ضد المسلمين.

م.م / إ.ح (ي.ب.د)