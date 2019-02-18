 كلوب ينأى بالجانب الشخصي عن مواجهة بايرن | عالم الرياضة | DW | 19.02.2019

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عالم الرياضة

كلوب ينأى بالجانب الشخصي عن مواجهة بايرن

استبعد الألماني يورغن كلوب وجود جانب شخصي للمواجهة مع "غريمه" السابق بايرن ميونيخ في ذهاب الدور ثمن النهائي لأبطال أوروبا. ومن جهته رفض مدرب بايرن التطرق لمصيره مشدداً على أن الأمر لا يتعلق به، بل بـ "النادي والفريق".

Champions League - FC Liverpool Pressekonferenz | Jürgen Klopp, Trainer (Reuters/Action Images/C. Recine)

أكد الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنكليزي في مؤتمر صحافي عشية المباراة مع غريمه السابق بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء (19 شباط/فبراي 2019) على ملعب أنفيلد، أن اللقاء لا يحمل "أي (جانب) شخصي على الإطلاق"، مضيفاً "لم يكن هناك أي أمر سلبي تجاه بايرن، ولكن عندما كنا نلعب ضدهم أو عندما كانوا يشترون لاعبينا، كيف كان في إمكاني أن أكون سعيداً؟". وتابع "لم يكن ذلك جيداً بالنسبة لنا في دورتموند، ولكنه جزء من اللعبة. في ذلك الحين لم أكن سعيداً، لكن الأمر حصل قبل فترة طويلة".

وقال كلوب "الأمر الأفضل بين كل ما قمنا به حتى الآن، هو أننا عدنا لنكون منافسين جديين (على الألقاب). هذا بالطبع غير كاف، ولكنها خطوة كبيرة"، معتبراً أن الفريق الأحمر "لم يعد فقط طرفاً في المسابقة بل بات الناس يعتقدون أنه قادر على الفوز على بايرن. هذا أمر كبير". وتابع "القصة حتى الآن جميلة ولكنها لم تنته بعد".

وأمل كلوب في أن تمنح أجواء أنفيلد دفعا للاعبيه، قبل الانتقال إلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ لخوض مباراة الإياب في 13 آذار/مارس. وقال "في ألمانيا كثيرون يتكلمون عن الأجواء في أنفيلد (...) العاطفة برأيي هي أمر إيجابي للغاية، دعونا نُظهر ذلك غداً".

وهيمن بايرن على الدوري الألماني في المواسم الستة الأخيرة، لكنه لا يزال يسعى لاستعادة اللقب القاري الذي أحرزه للمرة الأخيرة عام 2013. وبلغ بايرن في المواسم الماضية نصف نهائي المسابقة أربع مرات.

في المقابل، تمكن كلوب الذي يتولى تدريب ليفربول منذ العام 2015، من تطوير أداء الفريق وقاده لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي قبل الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني (1-3)، وهو ينافس بشكل متقارب جداً على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم مع مانشستر سيتي.

مختارات

يعتبر يورغن كلوب من أبرز المدربين في عالم الكرة اليوم. وسر نجاحه يكمن في علاقته بلاعبيه وقدرته على إخراج أفضل ما عندهم. وحتى عندما يسقطون في أزمة كما حدث مع محمد صلاح، يعرف كيف يعيدهم إلى دروب التألق. (01.02.2019)

الجدل المثار بين لاعبي بايرن ميونيخ حول شخصية مدربهم نيكو كوفاتش، قصة لم تعد خافية. فخطة التدوير التي يعتمدها تثير غضب كبار نجوم الفريق الألماني. لكن ما هو جديد أنه بات كذلك حتى بالنسبة لزوجات اللاعبين. (09.11.2018)

وحصل ليفربول على 10 أيام للتحضير لاستضافة بايرن، نظراً لإقامة مباريات كأس إنكلترا في نهاية الأسبوع المنصرم، وهي مسابقة خرج ليفربول من منافساتها. إلا أن الفريق سيفتقد غداً مدافعه الهولندي فيرجيل فان دايك بسبب الإيقاف لتراكم الانذارات، وجو غوميز وعلى الأرجح الدولي الكرواتي ديان لوفرن بسبب الإصابة. إلى ذلك، غاب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو عن تدريب فريقه اليوم لمعاناته من فيروس، ما يجعل مشاركته في مباراة الغد موضع شك.

كوفاتش: الأمر لا يتعلق بي، بل بالفريق

من جهته، رفض مدرب بايرن الكرواتي نيكو كوفاتش التطرق إلى مصيره على رأس الإدارة الفنية للفريق الذي يقوده للموسم الأول، في حال غيابه عن ربع النهائي للمرة الأولى منذ العام 2012. وقال كوفاتش الإثنين "إذا نظرتم لما قام به ليفربول الموسم الماضي في دوري الأبطال وهذا الموسم في الدوري (الإنكليزي) الممتاز، (يتبين) أن هذه المواجهة هي الأصعب" بالنسبة إلى فريقه في قرعة ثمن النهائي. أضاف "غداً، الأمر لا يتعلق بي. الأمر يتعلق بالنادي والفريق".

ووجد كوفاتش نفسه تحت ضغط كبير في مطلع الموسم بعد سلسلة من النتائج المتواضعة والتراجع في ترتيب البوندسليغا، قبل أن يتحسن الأداء تدريجياً ويعود إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن دورتموند.

وقد يفتقد بايرن أيضاً لعدد من مفاتيح اللعب في صفوفه، إذ لم ينضم إليه في ليفربول بعد المدافع جيروم بواتنغ الذي يعاني من التهاب معوي وقد يلتحق بزملائه في حال تعافيه. في المقابل، يتوقع أن يلتحق بالفريق جناحه الفرنسي المخضرم فرانك ريبيري بعد ولادة طفلته. وكتب الفرنسي عبر حسابه على "تويتر"، "انضم فرد جديد إلى عائلة ريبيري. زوجتي ومولودتي في صحة جيدة، والآن حال الوقت للانضمام الى الزملاء في ليفربول".

وجدير بالذكر أن الذكريات المؤلمة ما زالت تطارد كلوب خلال حقبة عرف خلالها النجاحات والخيبات مع بوروسيا دورتموند الذي أشرف على تدريبه بين عامي 2008 و2015، وقاده للقب البوندسليغا عامي 2011 و2012، وخسر أمام العملاق البافاري في نهائي دوري الأبطال 2013.

خ.س/ح.ز (أ ف ب)

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    تحدث البعض عن أن يورغن كلوب وبوروسيا دورتموند ارتبطا إلى الأبد ولن يفرقهما إلا الاعتزال، لكن كلوب "فك الارتباط" وقرر مواجهة إخفاقات الفريق هذا الموسم وترك دفة القيادة لغيره.

  • Dortmund BVB Fans Jubel Flash-Galerie

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    بدأ يروغن كلوب بتدريب دورتموند في موسم 2008/ 2009 وبعد أن كان الفريق قد احتل المركز الثالث عشر في تصنيف الدوري في الموسم الذي سبقه وكان على وشك الهبوط إلى الدرجة الثانية.

  • Bildergalerie Bundesligasaison 2008/2009

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وقرر كلوب بناء الفريق من جديد والاعتماد على اللاعبين الشباب. وحل الفريق في المركز السادس في أول موسم له مع كلوب وعاد من جديد للمنافسة مع الكبار في الدوري.

  • Jürgen Klopp Meisterfeier 2011

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    ومن ثم بدأ يورغن بقطف ثمار نجاحه في دورتموند في موسم 2010/2011 بعد أن خطف لقب الدوري "بوندسليغا".

  • Bildergalerie Ilkay Gündogan

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وكان موسم 2011/2012 الأفضل على الإطلاق ليورغن كلوب كمدرب ولبوروسيا دورتموند كفريق، وفيه فاز فريق أسود ويستفاليا بلقبي الدوري والكأس.

  • FC Malaga - Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    في موسم 2012/ 2013 أضحت نجاحات كلوب تتعدى ألمانيا، وخاصة بعد أن أقصى فرق أوروبية كبيرة ووصل بفريقه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال ليخسر أمام غريمه بايرن ميونيخ.

  • Fussball Bundesliga Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    لكن سلسلة نجاحات كلوب الكبيرة تراجعت بعض الشيء، واكتفى فريق أسود ويستفاليا بمركز الوصيف في موسمي 2012 و2013، بعد الفريق البافاري.

  • Fußball Bundesliga 27. Spieltag Borussia Dortmund - FSV Mainz 05 im Signal-Iduna-Park in Dortmund

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    وفي الموسم الحالي تدهور مستوى الفريق بصورة كبيرة، وخاصة بعد أن قرر الفريق بيع بعض اللاعبين المهمين لفرق أخرى. ويورغن كلوب والمعروف بمشاعره الجياشة بدا عليه الغضب أكثر من مرة هذا الموسم.

  • Deutschland Jürgen Klopp BVB PK Abschied

    كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

    واستطاع يورغن إنقاذ الفريق من شبح الهبوط هذا الموسم، لكنه على ما يبدو قرر الابتعاد عن حبه الكبير والانفصال عن دورتموند، فلمن سيخفق قلب يورغن في الموسم القادم؟

    الكاتب: زمن البدري


مختارات

كلوب يغادر عرين أسود ويستفاليا

طلب مدرب فريق بوروسيا دورتموند يورغن كلوب إنهاء عقده مع الفريق مع نهاية الموسم الحالي لينهي مسيرة سبع سنوات حافلة مع النادي تخللها الكثير من النجاحات والإخفاقات. (15.04.2015)  

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