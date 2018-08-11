 كلوب يستشيط غضباً بسبب اقتراح نجم مانشستر السابق | عالم الرياضة | DW | 15.09.2018

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عالم الرياضة

كلوب يستشيط غضباً بسبب اقتراح نجم مانشستر السابق

رد فعل غاضب جداً من مدرب ليفربول، يورغن كلوب. وذلك بسبب نصيحة وجهها له المحلل الرياضي غاري نيفيل، لاعب مانشستر يونايتد السابق. فماذا قال أسطورة الشياطين الحمر؟ وكيف جاء الرد من كلوب؟

Champions League Liverpool vs AS Rom Klopp (Reuters/C. Recine)

النجم السابق لمانشستر يونايتد، نيفيل، قال إنه يعتقد بقدرة فريق ليفربول على الظفر بلقب الدوري الإنكليزي، ولكن حتى يتمكن من تحقيق ذلك، يجب عليه أن يتجاهل بطولة دوري أبطال أوروبا. وبرر المحلل في قناة سكاي الرياضية نصيحته هذه، بأنه لا بد لليفربول من إراحة نجومه.

ليفربول يتربع حالياً على قمة الدوري الإنكليزي لهذا الموسم بأربع انتصارات في أربع مباريات لعبها حتى الآن، وهي أفضل انطلاقة للفريق منذ 1990.

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وضع ليفربول أخيرا حدا لمسلسل شائعات انتقال محمد صلاح إلى فريقي برشلونة أو ريال مدريد الإسباني. النادي الإنجليزي أعلن تمديد تعاقده مع الدولي المصري بعقد طويل الأمد. فما هي خلفيات هذا القرار؟ وهل هو خطوة صائبة من صلاح؟ (02.07.2018)

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هذا الاقتراح، وإن بدا بنية حسنة، إلا أنه لم يعجب الألماني كلوب، مدرب ليفربول، ووجه انتقادات حادة لأسطورة المانشستر يونايتد.

جواب كلوب كان في مؤتمر صحفي، بتوجيه سؤال: "كيف يمكن أن نطبق هذا الاقتراح؟ هل نتوقف عن اللعب في دوري أبطال أوروبا؟ أم ماذا؟". خاصة وأن ليفربول وصل مع كلوب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف كلوب: "على غاري أن يأتي إلينا ويوضح لي بدقة كيف يمكن أن نفعل ذلك. كيف يمكن أن تحضر نفسك لمباراة، إن لم تضع كل تركيزك عليها؟".

ثم وصف كلوب الأمر "بالغبي أن تجلس في مكتب وتتحدث عن كرة القدم". الأمر مختلف، برأي كلوب، عندما تمارس العمل على الأرض.

ويؤكد كلوب بأن الكثير من الجماهير يتابعون مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا، و"لذلك علينا إعطاء كل ما لدينا من أجل الفوز بهذه المباريات أيضاً. لا يمكن أن نقول في ربع النهائي مثلا، بأننا سندع مانشستر سيتي يفوز".

ويبدو أنه لا يمكن أن يصبح كلوب وغاري نيفيل صديقين، على الأقل في إنكلترا. وذلك بسبب التنافس التاريخي الشرس بين مانشستر يونايتد وليفربول. ولكن السبب الأهم هو أن الرجلين غير متفقين في كثير من الأمور.

  • Champions League Bayer 04 Leverkusen vs. Tottenham Hotspur FC (Reuters/W. Rattay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    توتنهام هوتسبر

    نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

  • Italien Juventus Turin vorzeitig italienischer Meister (Getty Images/AFP/F. Monteforte)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    يوفنتوس تورين

    نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.

  • England Fußballtrainer FC Liverpool Jürgen Klopp (picture-alliance/empics/N. French)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ليفربول

    المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.

  • Füssballer der Hull City Ryan Mason verletzt (Schädelbruch) (picture alliance/C. Wilson/Offside)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    تشيلسي

    نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.

  • Championsleague Arsenal London gegen FC Bayern München (Reuters/H. McKay)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    أرسنال

    خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.

  • Großbritannien Fußball Champions League - Manchester City vs. AS Monaco (Reuters/L. Smith)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر سيتي

    تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.

  • Bundesliga Saisonende - FC Bayern Deutscher Meister (Bongarts/Getty Images)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    بايرن ميونيخ

    الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.

  • Juventus vs. Real Madrid - UEFA Champions League Final Pokal (Reuters/C. Recine Livepic)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    ريال مدريد

    احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.

  • Champions League FC Barcelona vs Juventus (Getty Images/S. Botterill)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    برشلونة

    بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.

  • Manchester United feiret Sieg der Europa League mit Pokal (Reuters/A. Couldridge)

    لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

    مانشستر يونايتد

    حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري


ف.ي/ح.س

مختارات

لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي

هل تدر أهداف كرة القدم ذهبا على فرقها؟ ليس بالضرورة ذلك فأغلى فرق العالم لا تعد أفضلها انجازا وأكثرها تهديفا. تعرف على قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم حسب إحصائيات مجلة "فوربس". (10.06.2017)  

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