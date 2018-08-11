كلوب يستشيط غضباً بسبب اقتراح نجم مانشستر السابق

النجم السابق لمانشستر يونايتد، نيفيل، قال إنه يعتقد بقدرة فريق ليفربول على الظفر بلقب الدوري الإنكليزي، ولكن حتى يتمكن من تحقيق ذلك، يجب عليه أن يتجاهل بطولة دوري أبطال أوروبا. وبرر المحلل في قناة سكاي الرياضية نصيحته هذه، بأنه لا بد لليفربول من إراحة نجومه.

ليفربول يتربع حالياً على قمة الدوري الإنكليزي لهذا الموسم بأربع انتصارات في أربع مباريات لعبها حتى الآن، وهي أفضل انطلاقة للفريق منذ 1990.

هذا الاقتراح، وإن بدا بنية حسنة، إلا أنه لم يعجب الألماني كلوب، مدرب ليفربول، ووجه انتقادات حادة لأسطورة المانشستر يونايتد.

جواب كلوب كان في مؤتمر صحفي، بتوجيه سؤال: "كيف يمكن أن نطبق هذا الاقتراح؟ هل نتوقف عن اللعب في دوري أبطال أوروبا؟ أم ماذا؟". خاصة وأن ليفربول وصل مع كلوب إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

وأضاف كلوب: "على غاري أن يأتي إلينا ويوضح لي بدقة كيف يمكن أن نفعل ذلك. كيف يمكن أن تحضر نفسك لمباراة، إن لم تضع كل تركيزك عليها؟".

ثم وصف كلوب الأمر "بالغبي أن تجلس في مكتب وتتحدث عن كرة القدم". الأمر مختلف، برأي كلوب، عندما تمارس العمل على الأرض.

ويؤكد كلوب بأن الكثير من الجماهير يتابعون مباريات ليفربول في دوري أبطال أوروبا، و"لذلك علينا إعطاء كل ما لدينا من أجل الفوز بهذه المباريات أيضاً. لا يمكن أن نقول في ربع النهائي مثلا، بأننا سندع مانشستر سيتي يفوز".

ويبدو أنه لا يمكن أن يصبح كلوب وغاري نيفيل صديقين، على الأقل في إنكلترا. وذلك بسبب التنافس التاريخي الشرس بين مانشستر يونايتد وليفربول. ولكن السبب الأهم هو أن الرجلين غير متفقين في كثير من الأمور.

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