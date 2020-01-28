كلوب يدافع عن صلاح...ليس أنانياً

يبدو أن مدرب ليفربول يورغن كلوب، قد ذاق ذرعاً بسهام الانتقادات التي تنهال بين الفينة والآخرى على نجم الفريق محمد صلاح. ويتعرض الدولي المصري لانتقادات قوية، بسبب "أنانيته" أمام المرمى وعدم تمرير الكرة إلى باقي لاعبي "الريدز".

وقال يورغن كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "قبل أسبوع كان الناس يتحدثون عن محمد صلاح. لم يكن صلاح أنانيا أو أنانيا أكثر مما ينبغي". وأضاف: "شاهدنا صلاح يسجل الأهداف وسط أربعة لاعبين ويجد طريقة لوضع الكرة في الشباك".

وتابع المدرب الألماني حديثه عن هداف "الريدز" قائلاً "عندما لا تسجل الأهداف يقول الناس يجب عليك أن تمرر هنا أو هناك. لم يكن صلاح أنانيا أمام ساوثهامبتون (سجل صلاح ثنائية في هذه المباراة)".

وعاد محمد صلاح إلى هوايته المفضلة في هز الشباك (سجل 14 هدفاً حتى الآن)، فقد عانى الدولي المصري من بداية صعبة نوعاً ما، وفشل في هز شباك الفرق المنافسة في أكثر من مرة رغم أنه كان في وضعية مثالية للتسجيل من مباراة تلو الآخرى.

يشار إلى أن ليفربول، يقدم هذا الموسم مستويات توصف بـ"الخيالية"، حيث لم يتعرض "الريدز" للهزيمة في الدوري الإنجليزي، ما مكنه من تصدر "البريميرليغ" بفارق مريح عن باقي الخصوم، في ظل توقعات بأن يحسم الفريق لقب الدوري في وقت قريب للغاية.