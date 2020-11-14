كلوب وفليك..ماذا عن تولي أحدهما إدارة المنتخب الألماني؟

صرح الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بأن بإمكانه تصور أن يصبح المدير الفني لمنتخب بلاده يوما ما، لكن ليس في المستقبل القريب. وفي رده على سؤال عن هذا الموضوع، قال كلوب قبل لقاء فريقه مع ليسترسيتي اليوم الأحد (22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) "ربما في المستقبل، أما الآن؟ فلا، ليس لدي وقت، ولدي عمل، وهو بالمناسبة عمل مكثف للغاية".

تجدر الإشارة إلى أن يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني، يتعرض في الوقت الراهن لانتقادات بعد الهزيمة التاريخية للمنتخب الألمانيبستة أهداف نظيفة أمام نظيره الإسباني في دوري الأمم الأوروبية يوم الثلاثاء الماضي. وتناولت النقاشات التي دارت في الفترة الأخيرة إمكانية أن يكون كلوب من بين المرشحين لخلافة لوف.

وأضاف كلوب، المرتبط مع ليفربول بعقد حتى 2024 والذي يشعر بارتياح كبير هناك "لست متأكدا إذا كان قد سألني أحد، لكن في حال كانوا لا يعرفون، فأنا لدي عمل في ليفربول" وطمأن جماهير ليفربول قائلا "وحتى إذا أصبح الطقس سيئا مرة أخرى، فالأمر يروق لي، وأنا هنا مسؤول عن الكثير من الأشياء، وبالتالي فلن أرحل ببساطة لأقبل بتحد جديد".

هانزي فليلك مدرب بايرن ميونيخ برفض خلافة لوف في تدريب المنتخب الألماني

ومن جانبه صرح هانزي فليك، المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ، بأنه "لا يهدر أفكارا" بشأن شغل وظيفة المدير الفني للمنتخب الألماني. وفي مقابلة مع صحيفة "فيلت آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد، قال فليك (55 عاما)" أنا مرتبط هنا بعقد، ولدي فريق رائع وأعمل لصالح ناد رائع، وهناك الكثير من الأمور الملائمة في الوقت الراهن".

يشار إلى أن اسم فليك طُرِح مرارا ليخلف يواخيم لوف في قيادة المنتخب الألماني، لا سيما وأن فليك كان مساعدا للوف في مونديال 2014 الذي فازت به ألمانيا. وفي إشارة إلى الهزيمة التي مني بها المنتخب يوم الثلاثاء الماضي أمام إسبانيا، قال فليك إن لوف "قدم للمنتخب عملا ممتازا ودائما ما كان يراعي احتياجات الأندية، ومن المنطقي أن يتم توجيه النقد بعد النتيجة، لكنه لا يغير شيئا في تقديري في أن المنتخب سيلعب دورا جيدا في بطولة أوروبا العام المقبل إذا أخذ الاستعداد المناسب، والسؤال عني (كخليفة للوف) ليس مطروحا بالنسبة لي".

وكانت نتائج استطلاع أجراه معهد (فورزا) لقياس الرأي لصالح محطة (آر تي إل) ومحطة (إن تي في) الألمانيتين، يوم الأربعاء الماضي أظهرت أن 66 بالمائة من محبي كرة القدم في ألمانيا يؤيدون استقالة لوف،فيما وصلت هذه النسبة إلى قرابة 50 بالمائة بين المواطنين الألمان. وأعرب 62 بالمائة من مؤيدي الاستقالة، عن رغبتهم في تولي كلوب منصب المدير الفني لمنتخب بلاده خلفا للوف، فيما أعرب 19 بالمائة عن رغبتهم في تولي هانزي فليك، أو توماس توخيل المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تدريب المانشافت.

ع.ج/ م. س (د ب أ)