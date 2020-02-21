كلوب: هذه شروطي للتعاقد مع لاعبين جدد!

حدد مدرب ليفربول يورغن كلوب الشروط، التي يعتمد عليها من أجل إبرام صفقات كروية في سوق الانتقالات القادمة. وقال المدرب الألماني، في تصريحات نقلتها مجلة "شبورت بيلد" الألمانية "نحتاج إلى لاعبين يريدون القتال بهدف الحصول على مكانة لهم في تشكيلة الفريق". وأضاف: "نريد لاعبين يريدون القيام بالخطوة التالية معنا، والذين يرغبون في التطور التحسن".

وتابع المدرب الألماني "من يريد القدوم إلينا يجب عليه أن يتلاءم بالضبط مع هذه (المعايير)". وأضاف أنه يأخذ عدة جوانب بعين الاعتبار في فترة الانتقالات "نحن لسنا مجانين، إذ نريد التعاقد مع اللاعب المناسب ولن نتعاقد مع أي لاعب كان".

من جهة أخرى، يواصل ليفربول مسيرته الرائعة هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، حيث نجح "الريدز" أمس الاثنين (24 فبراير/شباط 2020) في الفوز على ويست هام 3-2 في مباراة كانت صعبة للغاية.

ويُعد ليفربول الفريق الوحيد في "البريميرليغ"، الذي لم يتجرع بعد طعم الهزيمة. ويحلق "الريدز" وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 79 نقطة. ويتوقع أن يحسم الفريق لقب الدوري في الجولات القليلة القادمة.

وتأمل جماهير ليفربول أن يحافظ فريقها على لقب دوري أبطال أوروبا، إذ يُواجه الفريق شبح الخروج من المسابقة في وقت مبكر للغاية، وذلك بعدما انهزم بهدف دون رد أمام أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور الثاني، من مسابقة الكأس "ذات الأذنين".