كلوب نادم.. بعد فوز ليفربول!

هدفان دون رد كانت غنيمة أمس الثلاثاء (11 ديسمبر/ كانون الأول 2019)، أمام نادي ريد بول سالسبورغ العنيد، ضمنت عبرها كتيبة المدرب يورغن كلوب بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر في مسابقة الأبطال.

وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، وقبيل توجيه المديح للاعبيه، كما يفعل المدرب الألماني عادة، اختار الأخير تقديم اعتذاره للمترجم أولا وهو الذي هاجمه أول أمس الاثنين، في موضوع شغل الصحافة المختصة خاصة الإنجليزية والألمانية.

وكان كلوب قد هاجم في المؤتمر الصحفي الذي عقد عشية مباراة الثلاثاء المترجم الذي قام بترجمة فورية لتصريحات قائد "الريدز" جوردن هيندرسون. وذلك من اللغة الإنجليزية إلى الألمانية. ولم ترق كلوب الترجمة فتدخل بشكل منفعل وبعصبية شديدة، الأمر الذي جعله يشعر بالذنب فيما بعد.

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وكان كلوب على وعي تماما بأن تصرفا كهذا غير لائق، لكونه حصل علنا. كان هراء (مني). لم أكن متفقا مع الترجمة، ولكن كان من الواجب اتخاذ طريقة وأسلوب أفضل من ذلك"، يتحدث كلوب معاتبا نفسه. بعد ذلك قام كلوب وصافح المترجم الذي شكره بدوره على "خطوته الرائعة". ولأن هذا الحديث دار باللغة الألمانية، توجه كلوب إلى باقي الصحفيين الحاضرين ممن لا يتكلمون الألمانية قائلا:

„Sorry, I was an idiot!" (آسف لقد كنت غبيا)

لتهتز حينها القاعة بضحكات الحاضرين.

ورأى الكثيرون في "انفجار" كلوب في واقعة الترجمة هذه، دليلا على شدة الضغوط الملقاة على مدرب ولاعبي الفريق المدافع عن لقب دوري الأبطال. فالخروج من الدور الأول، كان سيكون كارثيا لـ"ريدز". ولم يقصى المدافع عن اللقب من هذا الدور آخر مرة، إلا في موسم 2012 وكان الضحية تشيلسي الإنجليزي.

و.ب / ح.ز