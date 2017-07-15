 كلب ″وفي″ ينتظر لشهور عودة صاحبته الميتة | عالم المنوعات | DW | 15.11.2018

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منوعات

كلب "وفي" ينتظر لشهور عودة صاحبته الميتة

في حادثة لمست قلوب ملايين الأشخاص في الصين وخارجها، ذكرت تقارير صحفية أن كلباً وفياً ينتظر منذ ثلاثة أشهر في نفس المكان، الذي توفيت فيه مالكته إثر حادثة سير قبل مدة على أمل عودتها مجددا.

Hund leckt Gesicht (picture-alliance/dpa/H. Schmidt-Roeger)

صورة رمزية.

كثيراً ما يتم الربط بين الكلب والوفاء، إذ تكثر الأحاديث والقصص عن درجة الإخلاص الكبيرة التي يتمتع بها هذا الحيوان، والذي يُعد لدى بعض الناس ليس فقط مجرد حيوان يضطلع غالباً بمهمة حراسة البيت بل أيضاً صديقاً مُفضلاً.

وتتصدر وسائل التواصل الاجتماعي في الصين منذ أسابيع قصة كلب، أصر على الوفاء إلى صاحبته، التي فارقت الحياة في حادثة سير.

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وفي هذا الشأن، أشار موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن كلباً وفياً في شمال الصين لمس قلوب ملايين الأشخاص، لأنه ينتظر مالكته قرابة ثلاثة أشهر في المكان الذي توفيت فيه، وأضاف الموقع البريطاني أن الكلب ينتظر بصبر منذ الـ 21 من أغسطس/آب 2018 على أمل عودة مالكته الميتة.

ونقل موقع "نيوز شينا" عن سائق تاكسي قوله "إنه هنا منذ قرابة ثلاثة أشهر، إذ يأتي الكلب دائما هنا سواء كان هناك مطر أو أشعة شمس. إن الأمر مؤثر للغاية"، وأضاف أن السكان المحليين حاولوا مساعدة الكلب وتقديم الطعام له، بيد أنه يخاف من الغرباء ويفر بعيداً في كل مرة يقترب إليه شخص ما، ويعود الكلب في وقت لاحق إلى نفس المكان، واختتم سائق التاكسي حديثه قائلاً "إن الكلب كان تربطه على ما يبدو علاقة قوية بصاحبته الميتة".

وأفاد موقع صحيفة "ذي فيلت" الألمانية أن فيديو للكلب وهو ينتظر قدوم مالكته حصد ملايين المشاهدات في الصين، وأضاف أن التفاعل مع تصرف الكلب، الذي وصف بـ"الوفي" كان كبيراً للغاية. فقد كتب شخص يقول "لقد أثر فيا كثيراً. لا بد لي من البكاء"، فيما أضاف آخر "حزين حقاً.

لكن يصدق فيه قولة أن الكلب هو أفضل صديق للإنسان".

ر.م/هـ.د

  • Gemälde Wendy and Me von George Rodrigue

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    لوحة "ويندي وأنا"، التي يبدو فيها كلب يرتدي بدلة حفلات رسمية، للرسام جورج رودريك من لويزيانا الأمريكية. وسرقت هذه اللوحة مطلع هذا العام من إحدى قاعات العرض، وذلك بسبب حب الناس لها.

  • Herakles und Kerberos / Vasenmalerei Griechische Vasenmalerei

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    رغم أن علاقة الإغريق بالكلاب كانت وثيقة، إلا أنها لم تكن جيدة، إذ لم يكن كلب الجحيم سيربيروس ذو الرؤوس الثلاثة محبوباً، لذلك كان هذا الكلب مطارداً في الأسطورة من هرقل.

  • Nipper EMI Electrola

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    الكلب نيبر يمثل شعار شركة "EMI الاكترولا" للإسطوانات، فقد اشتهر في أواخر القرن التاسع عشر. وكان يحب نيبر الحاكي الغرامافون لسيده الرسام فرانسيس باراود، والذي خلد لحظة استماع كلبه نيبر للغرامافون في إحدى لوحاته.

  • Liegender Hund im Schnee von Franz Marc

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    كان الرسام فرانس مارك يحب كلب الرعي السيبيري خاصته كثيراً، لذلك رسمه عام 1911 في لوحة تظهرانسجامه مع الطبيعة التي غطاها الجليد. وكانت هذه واحدة من أشهر أعماله، وتعرض اليوم في متحف "شتادل" في فرانكفورت.

  • Japan Hachiko Hund

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    كان يعيش هذا الكلب الوفي في عشرينات القرن الماضي وكان ينتظر سيده من محطة القطار كل يوم في الموعد نفسه. وبعد موت سيده كان يأتي لمدة عشرة أعوام يومياً إلى محطة القطار في التوقيت ذاته. لذلك بات يمثل "هاشيكو" رمزاً للإخلاص، وأُقيم له 1934 نصب تذكاري، وصورت قصته فيلماً عام 2003، قام ببطولته ريتشارد غير.

  • 1943 - Lassie Come Home Film

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    ظهرت شخصية الكلبة لاسي لأول مرة في قصة قصيرة عام 1938، وبعد خمسة أعوام حولت القصة إلى فيلم "عودي يا لاسي". وهذه كانت البداية لشهرة الكلبة كولي، التي حصلت على نجمة في ممشى مشاهير هوليود. هذا إلى جانب فليمها "قلب الراعي القوي"، والكرتون "رانتان بلان".

  • Susi und Strolch

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    في مشهد رومانسي بمرافقة الكمان والمعكرونة، ظهر "سوسي وسترولش" كأشهر زوجين من الكلاب في تاريخ السينما العالمية.

  • Idefix

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    رافق "إيدافيكس" سيده "أوبليكس" بطل كوميديا الكرتون الفرنسية "مغامرات الأستريكس" في كل مأزق واجهه. وكان الكلب لا يحتاج إلي سحر القوى الخارقة لأن غريزته كانت تنقذ سيده محارب الغال من أصعب المواقف. وهذه كانت الفكرة من وراء عظام الكلاب التي أنقذوها من غرفة فرعونية خطيرة.

  • Tim und sein Hund Struppi

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    أغلب شخصيات الكلاب الذكية في أفلام الكرتون تكون بيضاء، مثل ترير الثعالب "شتروبي" المرافق لسيده الصحافي "تيم" في كل جولاته. وكان "سنوبي" في كاريكاتير الفول السوداني أيضاً أبيض اللون، وحتى حينما يتهدم بيته على رأسه كان يغرق في تأملاته.

  • Thierry Poncelet Une famille Huppée
    المزيد

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    الشخصيات، التي رسمها الفنان الفرنسي تيري بونسليه في القرن التاسع عشر، هم في الحقيقة البشر، لكنه كان يضع لهم رؤوس كلاب. واتته فكرة ذلك حينما كان يرسم ذات يوم سيدة ثرية وكان وجهها قبيحاً لدرجة أنه رغب في رسم وجه كلبه.

  • Der Hund von Baskerville / Hound of the Baskervilles Filmplakat

    علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

    كلب غامض يقتل أفراد أسرة باسكرفيل. هل هذه لعنة؟ اكتشف شرلوك هولمز وزميله دكتور واطسون المؤامرة. فقد كان أحد الجيران الذي تبين أنه أحد أقربائهم أراد القضاء على جميع أفراد العائلة من أجل الميراث. واستغل الكلب عن طريق تجويعه وإعطائه الفسفور في القضاء عليهم.

    الكاتب: سارا فونش/ مي قمرة


مختارات

علاقة الإنسان بالكلب في أعمال فنية

يعد الكلب أفضل صديق للإنسان، إذ أصبح يعيش في داخل منازل البشر منذ نحو سبعة ملايين سنة، هذه العلاقة كانت موضوعاً للكثير من الأعمال الفنية منذ قرون. (09.06.2015)  

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