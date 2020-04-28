 ″كلب الراكون″ ـ نظرية ألمانية جديدة عن مصدر فيروس كورونا | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.04.2020

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صحة

"كلب الراكون" ـ نظرية ألمانية جديدة عن مصدر فيروس كورونا

أثار عالم الفيروسات الألماني كريستيان دروستن الجدل بعد مخالفته للرأي الشائع أن فيروس كورونا نشأ في أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في مدينة ووهان الصينية. فما هي النظرية الجديدة التي يقترحها؟

حيوان آكل النمل الحرشفي

هل تبتعد أصابع الاتهام عن حيوان آكل النمل الحرشفي في نقل فيروس كورونا إلى البشر؟

يختلف كريستيان دروستن، وهو كبير الباحثين في علم الفيروسات بمستشفى شاريتيه ببرلين، مع الإعتقاد الشائع بأن فيروس كورونا انتقل للإنسان من أحد أسواق تجارة الحيوانات البرية في ووهان الصينية، ويرى أن الأمر يحتاج لمزيد من الدراسات بحسب ما نقلت شبكة ntv التلفزيونية الألمانية.

مختارات

أصبح علماء الفيروسات الألمان في زمن كورونا، نجوما إعلاميين يؤثرون على الرأي العام وعلى القرار السياسي. ولأسابيع تتبع الألمان بشغف الجدل بشأن نتائج دراسة حول "مناعة القطيع" في هاينسبرغ أكبر بؤرة لوباء كورونا في ألمانيا. (23.04.2020)

لا تزال فرضية انتقال كورونا من كائنات كالخفافيش إلى الإنسان هي السائدة علميا. معهد "روبرت كوخ" الألماني تحدث بوضوح عن أن الثقافات الغذائية مكنت كورونا من الانتشار، وحذر الألمان من أن يعتقدوا أن السيناريو الإيطالي مستبعد. (29.03.2020)

"كلب الراكون" مشتبه به جديد

في حوار مع "غارديان" البريطانية اتفق العالم الألماني على صحة فرضية نشأة الفيروس في الصين، لكنه يرى أن الوباء بدأ في المكان الذي يتم فيه تربية الحيوان الوسيط الذي نقل المرض إلى الإنسان.

ويرى دروستن أن هناك أمر مهم تم تجاهله في التغطية الإعلامية لفيروس كورونا، ألا هو ظروف نشأة فيروس سارس بجنوب الصين في 2003. فبحسب دروستن توصلت الدراسات إلى أن فيروس سارس عُثر عليه في حيوان "كلب الراكون"، والذي يعد تجارة مربحة في الصين بسبب فروته.

ويقول دروستن بحسب ما نقلت شبكة ntv:" إذا أعطاني أحدهم بضع آلاف من الدولارات وإمكانية البحث في الصين، سأبحث في الأماكن التي يتم فيها تربية "كلاب الراكون".

ونقل موقع "فوكوس" الألماني عن دروستن تخمينه:"قد يكون بعض من ذهبوا إلى أسواق تجارة الحيوانات البرية يعملون بالأساس في أماكن تربية "كلب الراكون""، وهو ما قد يفسر انتقال الفيروس إلى سوق ووهان.

استبعاد آكل النمل الحرشفي؟

شاع الإعتقاد في الأوساط العلمية أن فيروس كورونا انتقل من الخفافيش إلى حيوانات وسيطة ومنها إلى الإنسان. ودارت مناقشات علمية حول طبيعة الحيوان الوسيط، حيث درس البعض أحتمال أن يكون الوسيط هو آكل النمل الحرشفي، والذي يعد وجبة معتبرة في الثقافة الصينية ويباع بثمن باهظ في أسواق غير شرعية لمن يعتقدون أن له خصائص علاجية.

ووقع آكل النمل الحرشفي تحت الإشتباه بعد عثور العلماء على فيروس يشبه فيروس كورونا المستجد بنسبة 90 بالمئة في عينات من دمه بحسب ما نقلت شبكة ntv.

لكن كريستيان دورستن يختلف مع هذه النتيجة، ويرى أن "كلب الراكون" هو الحيوان المسؤول عن انتقال كورونا للبشر. وأضاف دروستن في حوار مع صحيفة "زوددويتشه تزايتونغ" الألمانية: "لا أفهم سبب عدم وجود دراسات عن هذا الأمر."

وكان عالم الفيروسات الأشهر حالياً في ألمانيا، وهو أحد أهم المستشارين للمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل خلال أزمة كورونا الحالية، استبعد نظرية نشأة الفيروس في مختبرات علمية وقال أن فيروسات الكورونا الخفاشية، والتي تشبه فيروس كورونا المستجد بشكل كبير، "توجد فقط في خفاش حدوة الحصان، ولن يأخذها أحد لتعيش في مختبرات بهذه البساطة.

كما شرح أن هناك حاجز طبيعي يمنع انتقال الفيروس بشكل مباشر للإنسان، مما يجعل "من غير المنطقي" بحسب قوله أن يكون الفيروس انتقل للبشر في مختبر ما من الخفافيش بشكل مباشر عن طريق الخطأ طبقاً لntv.

نظرية مؤامرة

وكانت نظرية نشأة فيروس كورونا المستجد في مختبرات علمية ظهرت على الساحة بقوة خاصة بعد تكرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها في الأسابيع الماضية. وتستند هذه النظرية على وجود مختبرين بمدينة ووهان يتم بداخلها دراسة خفافيش حاملة لفيروسات شبيهة بفيروس سارس، وأن انتقال الفيروس للبشر حدث عن طريق الخطأ بداخلهما بحسب، لكن حتى الأن لا يوجد ما يثبت هذا الأمر.

س.ح./ع.ح./ع.ج.م

 

  • Katze Autodach Lissabon Portugal (picture-alliance/dpa/K-W. Friedrich)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل بإمكاني مداعبة القطة؟

    وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.

  • Junge graugetigerte Katze genießt Streicheleinheiten durch Menschen (picture-alliance/imageBroker)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    لا داعي للقلق!

    لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.

  • Deutschland Scottie bei Hasenhatz (DW/F. Schmidt)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    إعادة اعتبار للكلاب

    وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.

  • BdTD Italien Rom Frau mit Corona-Mundschutz führt Hausschwein Dior aus (Reuters/A. Lingria)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    من يخاف من الأخر؟

    لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.

  • Frettchen im Käfig (picture-alliance/Mary Evans Picture Library/J.-M. Labat)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    حجر صحي لابن مقرض

    يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.

  • China Wuhan City mit Marktplatz (Getty Images/China Photos)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل الدجاج خطر على الإنسان؟

    يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.

  • New York Bronx Zoo Tiger Nadia Coronavirus (Reuters/WCS)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    عندما يصبح البشر خطراً

    لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".

  • Wasserfledermaus Myotis daubentonii (picture-alliance/blickwinkel/AGAMI/T. Douma)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    هل ظلمنا الخفافيش؟

    يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟

  • Smbolfoto Gürteltier in Vietnam (Reuters/Kham)

    بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟

    المتهم الحقيقي؟

    يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.


 

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