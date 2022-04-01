"كلب آلي" لتعقب اللصوص وحماية آثار إيطاليا من السرقة

أدى ثوران بركان فيزوف عام 79 بعد الميلاد إلى تدمير مدينة بومبي الرومانية. لأكثر من 1500 عام، بقيت المباني تحت طبقة سميكة من الرماد وحجر الحمم البركانية، إلى أن بدأت الحفريات تدريجياً.
يتدفق الزوار من جميع أنحاء العالم إلى منطقة نابولي كل عام من أجل مشاهدة المدينة التاريخية. غير أن استثمار القليل من المال في الحفاظ على بومبي، دفع اليونسكو إلى دق ناقوس الخطر في عام 2013 والتهديد بسحب لقب التراث العالمي.
منذ ذلك الحين، يتم التركيز بشكل أكبر على الحفاظ على هيكل الموقع التاريخي. كما سيتم في المستقبل استخدام أحدث التقنيات، وهو "كلب آلي" من أجل مراقبة المنطقة الشاسعة، بحسب ما أعلن موقع منتزه بومبي الأثري.
سيتجول الكلب الآلي الذي طورته شركة "بوسطن ديناميكس" بانتظام في الموقع القديم، من أجل توفير مواد مرئية. ما يمكن من اتخاذ الإجراءات المضادة في مرحلة مبكرة. كما يمكن مراقبة نجاح التدابير الترميمية بشكل أفضل بهذه الطريقة.
مكافحة سرقة القطع الأثرية
لا تحظى بومبي بشعبية كبيرة بين السياح فحسب، بل أيضاً لدى لصوص الآثارأيضا، إذ يستمر هؤلاء في العودة إلى بومبي، حيث المدينة القديمة تغطي مساحة تزيد عن 98 هكتارا، وفق ما ذكر موقع "اتجاهات المستقبل" الإقتصادي الألماني.
ويصعب على العاملين مراقبة الموقع الأثري بانتظام، كما أن دخول الأنفاق يشكل خطورة كبيرة، وجاء في بيان صادر عن المنتزه الأثري: "الظروف الأمنية في الأنفاق التي حفرها لصوص الآثار غالباً ما تكون محفوفة بمخاطر كبيرة للغاية"، ويقول مدير المنتزه، غابرييل بريدنغ بار، إن استخدام الروبوت سيمكنهم من التقدم بشكل أسرع وأكثر أماناً. إذ يمكن أن يصل الكلب الآلي، الذي سُمي بـ "سبوت" إلى الأماكن التي يصعب على البشر الوصول إليها. وسيجمع البيانات من هناك ، والتي يمكن أن توفر معلومات حول حالة المواقع الِأثرية. على سبيل المثال، يمكنه استخدام الكاميرا لالتقاط صور للمواقع، مما قد يفيد العاملين في التحقيق والتخطيط لتدابير الصيانة الترميم.
وبالتحكم عن بعد، يتعرف "الكلب الآلي"، متوسط الحجم والذي يشبه كلب "الهسكي" البالغ، على الأنفاق غير القانونية في الوقت المناسب. كما تزيد الشرطة الإيطالية من جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم منذ عام 2012. لكن لا يزال يتم العثور على أنفاق غير قانونية في بومبي والمنطقة المحيطة بها، من أجل نقل القطع الأثرية المسروقة.
يذكر أنه تم الإستعانة بهذا "الكلب الآلي" بعد حريق كبير في مدينة إيسن الألمانية من أجل تسجيل الأضرار داخل المبنى بشكل موثوق.
إ.م/ ع.ج
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
سفينة حربية من العصر البطلمي
عثر خلال هذا العام على حطام سفينة حربية من العصر البطلمي بمدينة "هيراكليون" الغارقة بخليج أبي قير بمحافظة الإسكندرية المصرية. وتعرضت مدينة هيراكليون وتسمى أيضا ثونيس، لزلازل ولموجات من المد والجزر ولارتفاع مستوى البحر ولانهيار جزء من مساحتها في نهاية القرن الثاني قبل الميلاد. وكانت السفينة ترسو قرب معبد آمون لكنها غرقت عندما انهارت المدينة بأكملها.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
قاعة فخمة
في مطلع يوليو / تموز، عثر علماء الآثار الإسرائيليون على ما يمكن أن يكون مبنى مجلس مدينة فخم يعود تاريخه إلى قبل 2000 عام، وذلك أثناء الحفريات تحت البلدة القديمة في القدس. ويُعتقد أن هذا المكان كان بمثابة قاعة مأدبة للنخبة قرب موقع الهيكل الثاني الذي دمره الرومان أثناء حصار القدس عام 70 م.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
نقش أبجدي كنعاني
قطعة فخارية صغيرة تعود إلى ما قبل 3100 عام عثر عليها في جنوب إسرائيل، نُقش عليها اسم "يربعل " أو "جدعون" المتعلق بسفر القضاة التوراتي، بالخط الكنعاني القديم. ويقدم هذا النقش دليلا نادرا وذا قيمة بشأن تطور الأبجدية البدائية الكنعانية إلى أنظمة الكتابة المستخدمة من قبل شعوب تلك المنطقة. ومن غير المعتاد أن يعثر الباحثون على أي نصوص أو نقوش كتابية تعود إلى القرنين الثاني عشر والحادي عشر قبل الميلاد.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
الإنسان البدائي ذو الأنامل المبدعة
عثر على هذه العظام التي يبلغ عمرها 51 ألف عام يٌعتقد انها زينت من قبل إنسان نياندرتال، بجبال هارتس في ألمانيا داخل كهف يونيكورن. وتبدو هذه العظام التي تعود لغزال وقد تم نحتها عن قصد وربما تحمل معنا رمزيا في الفترة ما قبل التاريخ. وقد أثار هذا الكشف اندهاش علماء الأثار إذ أن هذه القطعة الأثرية تدل على أن البشر خلال العصر الحجري كانوا قادرين على التعبير الفني إلى حد ما.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
بيضة عمرها 1000عام
خلال حفريات في مدينة يافني الإسرائيلية في يونيو/ حزيران، عثر العلماء على بيضة دجاج سليمة في حالتها الكاملة يبلغ عمرها 1000 عام. وبعد مقارنتها مع العمر الافتراضي للبيض في وقتنا هذا، قال العلماء: "من الواضح أن البيضة تم الحفاظ عليها بطريقة فريدة ويرجع ذلك إلى الظروف التي بقيت فيها لقرون إذ وضعت في حفرة امتصاصية تحتوي على فضلات بشرية ما أدى إلى بقائها سليمة"، لكنها تعرضت للتشقق فيما بعد في المخبر.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
نوع جديد من أسلاف البشر
عثر باحثون في يونيو / حزيران الماضي على بقايا نوع جديد من أسلاف البشر أُطلق عليه اسم "نيشر رملة هومو ". يرجع الاسم بشكل كبير إلى المنطقة التي عثر فيها على البقايا، وهي مدينة رملة الإسرائيلية. وعاشت مجموعات الهومو جنباً إلى جنب مع جنسنا لأكثر من 100 ألف عام. وتشمل البقايا المكتشفة على هذا الفك الذي يعود لشخص عاش في الفترة من 120 ألف إلى 140 ألف سنة مضت.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر
أعلن علماء المصريات اكتشاف "المدينة الذهبية المفقودة" التي يبلغ عمرها 3 آلاف عام قرب مدينة الأقصر في أبريل/ نيسان الماضي. وصف العلماء هذا الاكتشاف بأنه أحد أهم الاكتشافات بعد اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون. ويعود تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث أحد أشهر وأقوى الفراعنة والذي حكم مصر لنحو أربعة عقود من 1391 إلى 1353 قبل الميلاد. ويعتقد أن الملك أمنحتب الثالث هو جد الفرعون توت عنخ آمون.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
خريطة ثلاثية الأبعاد؟
قال علماء آثار فرنسيون في أبريل/ نيسان الماضي إنهم يعتقدون أن اللوح الصخري المسمى باسم "سان-بيليك" والذي يعود إلى العصر البرونزي، يعد أقدم خريطة ثلاثية الأبعاد في أوروبا. وتم اكتشاف هذا اللوح عام 1900 في غربي فرنسا ويبلغ عمره 4 آلاف عام. ويبلغ حجم اللوح الصخري "2,2x1,5 متر" ويبدو أنه يشير إلى تضاريس لتلال ولشبكة أنهار يعتقد العلماء أنها لمنطقة في غرب بريتاني بفرنسا.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
القناع الذهبي الصيني
عثر على هذا القناع الذهبي في مارس/ آذار في سانشينغدوي بمقاطعة سيشوان جنوب غرب الصين. وحاز هذا القناع على شهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي منذ اكتشافه، إذ ألهم مستخدمي مواقع التواصل على وضع الكثير من الميمات مستخدمين هذا القناع. ويبلغ عمر هذا القناع 3 آلاف عام وعثر عليه ضمن 500 قطعة أثرية من العصر البرونزي قد توفر رؤية جديدة عن دولة "شو" القديمة التي حكمت المنطقة قبل 316 قبل الميلاد.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
أقدم سلة منسوجة في العالم
عثر علماء آثار إسرائيليون في مارس/ أزار الماضي على سلة سعتها 100 لتر محفوظة جيدا تعود إلى فترة ما قبل العصر الحجري الحديث. ويبلغ عمرها أكثر من 10 آلاف و500 عُثر عليها في أحد كهوف صحراء يهودا في البحر الميت. وقد تم دفنها داخل كهف تحت الأرض بثلاثة أقدام فيما تم الحفاظ عليها بشكل جيد بسبب درجات الحرارة المرتفعة والجفاف الشديد.
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مدينة فرعونية مفقودة وأسلاف البشر.. أبرز اكتشافات عام 2021
أقدم رسم كهوف في العالم
عثر علماء أثار من أستراليا وإندونيسيا على لوحة في كهف بجزيرة سولاوسي الاندونيسية العام الجاري، تصور خنزيرا يعود لعصور ما قبل التاريخ، رُسم باستخدام أكسيد الرصاص، وهو معدن لم يتمكن العلماء من تحديد عمره. لذا استعاضوا بالبحث عن عمر الصواعد والنوازل من كربونات الكالسيوم المتراكمة على أرضية الكهف، والمحيطة باللوحة لتحديد عمرها والذي تبين أنه 45 ألف و500 عام على الأقل. إعداد: بريندا هاس/ م ع