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كلاوديو بيزارو

لاعب كرة قدم أصله من بيرو، لعب لنادي فيردر بريمن الالماني كما لعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 1999. ولعب لمدة سنة رسميا لنادي تشيلسي الانكليزي ثم عاد بعدها ليثبت مع فيردر بريمن.

اسمه الكامل كلاوديو ميغيل بيزارو بوسيو الشهير بكلاوديو بيزارو وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب بيرو. نضج في لعبه لصالح فريدر بريمن بوضوح حيث سجل 29 هدفا على مدار موسمين ثم لعب مع بايرن ميونخ وكان سببا لفوزه المتوالي. ثم انضم رسمياً لتشيلسي الإنكليزي في 1 يوليو 2007، غير أنه عاد في عام عام 2009 إلى فريقه الأصلي فيردر بريمن ووقع معه على عقد لم يعرف أحد قيمته.

Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo gestures during the UEFA Champions League Group D stage football match Juventus vs Bayer Leverkusen on October 1, 2019 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) Leo Messi during the spanish football league La Liga match between FC Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou Stadium in Barcelona, Catalonia, Spain on May 6, 2018 (Photo by Miquel Llop/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

كرة القدم.. لماذا تحرص الأندية الكبرى على ضم النجوم؟ 28.08.2021

الفوز في سوق الانتقالات لا يقل أهمية عن الفوز على أرض الملعب، خصوصاً في زمن مواقع التواصل الاجتماعي التي زادت من أهمية نجوم الكرة بالنسبة للأندية، فهي لا تتعاقد مع النجوم للفوز فحسب، بل لسبب آخر، ما هو؟

Real Madrid's new head coach Zinedine Zidane gives instructions from the side line during a Spanish La Liga soccer match between Real Madrid and Deportivo Coruna at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Saturday, Jan. 9, 2016. (AP Photo/Francisco Seco) |

من أجل مبابي وهالاند..الريال سيتخلى عن هؤلاء! 29.03.2021

في سباق مع الزمن يطمح ريال مدريد الإسباني إلى حسم المنافسة لصالحه للظفر بخدمات أهم نجوم الكرة في السنوات المقبلة. صفقات لن تكلفه بلا شك دراهم معدودة، ولذلك يبدو من الواجب على النادي الملكي إعادة النظر في دفاتره.

PARIS, FRANCE - MARCH 28: Kylian Mbappe of France makes his way onto the pitch prior to the International Friendly match between France and Spain at the Stade de France on March 28, 2017 in Paris, France. (Photo by Dan Mullan/Getty Images)

أخيرا ..كيليان مبابي يحدد وجهته! 15.02.2021

يعد كيليان مبابي من نجوم الكرة الذين قيل وكتب الكثير حول مستقبلهم مع ناديهم. والسؤال حول ما إذا سيبقى في صفوف جيرمان، طُرح عشرات المرات في التقارير الإعلامية مؤخرا، لكن تقريرا جديدا يقدم إجابة تبدو نهائية.

Toni Kroos (Deutschland, l.) mit Timo Werner (Deutschland, r.). GES/ Fussball/ Nations League: Pressekonferenz der deutschen Nationalmannschaft in Berlin, 11.10.2018 Football / Soccer: Nations League: Press conference of the german national team in Berlin, October 11, 2018 | Verwendung weltweit

توني كروس: هؤلاء اللاعبون هم مستقبل الكرة الألمانية 29.06.2019

مؤخرا مدد الألماني توني كروس عقده مع ريال مدريد، ويقول إنه يعتبر الليغا الإسبانية الأفضل في العالم من الناحية الكروية. وفي حوار مع موقع ألماني تحدث كروس عن نجوم الكرة الألمانية مستقبلا، ووجه لهم النصيحة.
Argentina's coach Diego Maradona (R) speaks to Argentina's striker Lionel Messi prior the 2010 World Cup quarter-final match Argentina vs. Germany on July 3, 2010 at Green Point stadium in Cape Town. NO PUSH TO MOBILE / MOBILE USE SOLELY WITHIN EDITORIAL ARTICLE - AFP PHOTO / JAVIER SORIANO (Photo credit should read JAVIER SORIANO/AFP/Getty Images)

نجوم كرة لاحقتهم جرائم وبعضهم دخل السجن لسنوات 27.06.2019

سواء تهم القيادة بدون رخصة أو الغش أو تعاطي المخدرات أو التهرب الضريبي أو حتى القتل، واجه نجوم كرة عالميين عقوبات من كافة الأشكال، وصل بعضها حتى إلى المؤبد. أمثلة عن عقوبات واجهها كبار نجوم الساحرة المستديرة.

Manchester City manager Pep Guardiola reacts during a press conference prior the Champions League round of 16, first leg, soccer match between FC Schalke 04 and Manchester City in Essen, Germany, Tuesday, Feb. 19, 2019. (AP Photo/Martin Meissner) |

شائعات قوية حول غوارديولا تحبس أنفاس مشجعي مانشستر سيتي 11.03.2019

مثل غيره من كبار نجوم الكرة والمدربين، كثيرا ما تدور الشائعات عن بيب غوارديولا ومستقبله الكروي وعقده مع ناديه مانشستر سيتي. وانتشرت مؤخرا شائعات قوية عن انتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي. ما حقيقة ذلك وما هو رد غوارديولا؟
Ivorian skipper Yaya Toure speaks after receiving the CAF African Footballer of the Year Award in Lagos on January 8, 2015. Manchester City midfield star Yaya Toure won a fourth straight CAF African Footballer of the Year Award for 2014 here on Thursday night. He thus equals the record of Cameroon's Samuel Eto'o Fils, who has also scooped this award four times. The Ivorian skipper, 31, beat off the challenge of Gabon and Borussia Dortmund star Piette-Emerick Aubameyang and Nigeria goalkeeper Vincent Enyeama, who features for top French Club Lille. AFP PHOTO/PIUS UTOMI EKPEI (Photo credit should read PIUS UTOMI EKPEI/AFP/Getty Images)

نجوم كبار في عالم كرة القدم يبحثون عن فرصة عمل 14.01.2019

بعد انتهاء عقودهم يبحث عدد من نجوم الكرة العالميين الآن عن أندية تتعاقد معهم بدون دفع شروط جزائية. إنهم نجوم تألقوا في أكبر الدوريات الأوروبية وحصلوا على أرفع البطولات والجوائز الشخصية ورغم ذلك "عاطلون عن العمل".

Julian Brandt (Bayer 04 Leverkusen) DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video. GER, Fussball, 1. Bundesliga, SC Freiburg - Bayer 04 Leverkusen, 07.10.2018 Freiburg *** Julian Brandt Bayer 04 Leverkusen DFL regulations prohibit any use of images as image sequences or quasi video GER Soccer 1 Bundesliga SC Freiburg Bayer 04 Leverkusen 07 10 2018 Freiburg Copyright: xLaegler/xEibner-Pressefotox EP_slr

براندت: أكره فيسبوك وتويتر أكثر من أي شيء آخر 07.11.2018

رغم أن المنافسة بين نجوم الكرة باتت حتى في مواقع التواصل الاجتماعي من حيث عدد المتابعين، إلا أن النجم الألماني الشاب يوليان براندت كشف أنه يكره منصات التواصل الاجتماعي أكثر من أي شيء آخر لكنه مجبر على استخدامها.
Soccer Football - FC Barcelona vs Juventus - Camp Nou, Barcelona, Spain - September 12, 2017 Barcelona’s Gerard Pique shoots at goal as Juventus’ Gianluigi Buffon looks on REUTERS/Susana Vera

أساطين اعتزلوا اللعب الدولي فمن يخلفهم في منتخبات بلادهم؟ 08.09.2018

هذا الصيف اعتزل عدد من نجوم الكرة العالمية اللعب مع منتخبات بلادهم سواء بحكم تقدم السن مثل بوفون وأنيستا وسنايدر أو نتيجة لمشاكل مثلما وقع لمسعود أوزيل. والسؤال المطروح الآن هو من سيسد الثغرات التي تركها هؤلاء النجوم؟
HANDOUT - 06.08.2018, Portugal, Funchal: Ein Bild von Cristiano Ronaldo, Fußballspieler aus Portugal, hängt über einem Waschbecken in einer öffentlichen Toilette im Hotel Pestana CR7 Funchal. (zu dpa «Duschen bei Ronaldo - Warum immer mehr Stars zu Hoteliers werden» vom 16.08.2018) Foto: Tiago Sousa/Pestana Hotel Group/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

الاستحمام عند رونالدو.. لماذا يفضل نجوم الكرة الاستثمار في الفنادق؟ 16.08.2018

نجوم كثر في عالم الساحرة المستديرة أصبحت لديهم سلسلة فنادق تحمل أسمائهم، على غرار كريستيانو رونالدو وأندريس إنييستا. الاستثمار في هذا المجال لا تقتصر أهدافه على الجانب المادي فحسب، بل ينطوي على أهداف أخرى، فماهي إذن؟

من هو أفضل لاعب في مونديال روسيا لحد الآن؟ 26.06.2018

برز الكثير من نجوم الكرة في بطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في روسيا. فمن هو اللاعب الذي قدم أفضل أداء حتى الآن؟
Tausende Zuschauer verfolgen Deutschlands größte Silvesterparty am Brandenburger Tor am 31.12.2017 in Berlin. Auf Monitoren wird das Jahr 2018 Willkommen geheißen. Foto: Ralf Hirschberger/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

هكذا احتفل نجوم البوندسليغا بليلة رأس السنة! 02.01.2018

استقبل نجوم الدوري الألماني لكرة القدم، السنة الجديدة بتمنيات عديدة وآمال عريضة في أن تكون السنة أفضل من سابقتها، وتحمل معها السعادة والسلام والحب للكل. نجوم الكرة تقاسموا لحظات الاحتفالات مع معجبيهم على موقع تويتر.
Ivory Coast's defender Emmanuel Eboue vies with Togo's forward Serge Gakpe during the 2013 African Cup of Nation in Rustenburg on January 22, 2013 at Royal Bafokeng Stadium in a Group D match. AFP PHOTO / ALEXANDER JOE (Photo credit should read ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)

نجم البرمييرليغ السابق الذي فكر في الانتحار ينصح النجوم الأفارقة 25.12.2017

بعد أن كان أحد نجوم الكرة الأوروبية والإفريقية يمتلك الملايين وقعت للإيفواري إيمانويل إيبوي مشاكل متتالية فأوقف عن اللعب العام الماضي وفقد الملايين ويحكي الآن عن رعبه من الشرطة الإنجليزية وينصح الشباب.

epa04619436 Zlatan Ibrahimovic of Paris Saint Germain celebrates after scoring the 1-0 lead during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and SM Caen at the Parc des Princes stadium in Paris, France, 14 February 2015. EPA/YOAN VALAT

الوشم: موضة تجمع بين نجوم كرة القدم 19.12.2017

هناك شيء ما لا يمكن لنجوم كرة القدم الاستغناء عنه في هذه الأيام: "الوشم". المثير للانتباه أن الإقبال على زيادة عدد هذه الوشوم وزيادة حجمها مرغوب جداً، حتى وإن لم يكن منظرها جميلاً بالنسبة للناظر
Fußball: Freundschaftsspiel Regionalliga Südwest, TSV Schott Mainz - U20 China am 18.11.2017 auf der Bezirkssportanlage in Mainz-Mombach (Rheinland-Pfalz). Spieler der chinesischen U-20-Nationalmannschaft kommen zum Aufwärmen auf die Bezirkssportanlage Mainz-Mombach. Nachdem einige Zuschauer aus Protest gegen die chinesische Tibet-Politik Fahnen des Nachbarlands von China auf der Tribüne hochhielten, verließen die chinesischen Spieler aus Protest den Platz. Foto: Hasan Bratic/dpa | Verwendung weltweit

خيبة أمل مزدوجة للصينين في ظهورهم الأول بدوري جنوب غرب ألمانيا 21.11.2017

في إطار خطتهم الطموحة للتحول إلى قوة كروية عالمية تسعى الصين للاستفادة من أشهر نجوم الكرة وتجارب الأمم الكروية وأرسلت منتخبها للناشئين لخوض 16 مباراة في ألمانيا. وفي أول مباراة تعرض الصينيون لخيبة أمل مزدوجة!
01.10.2017 +++ FREIBURG IM BREISGAU, GERMANY - OCTOBER 01: Julian Nagelsmann head coach of 1899 Hoffenheim in action during the Bundesliga match between Sport-Club Freiburg and TSG 1899 Hoffenheim at Schwarzwald-Stadion on October 1, 2017 in Freiburg im Breisgau, Germany. (Photo by Matthias Hangst/Bongarts/Getty Images)

أول مدرب ألماني يتبرع بجزء من راتبه للعمل الخيري 14.10.2017

انضم المدرب الألماني يوليان ناغلسمان إلى نجوم الكرة، الذين يتبرعون بنسبة من رواتبهم لأجل العمل الخيري، ضمن مبادرة "هدف مشترك". ورغم أنه أصغر مدرب في البوندسليغا إلا أن ناغلسمان أصبح أول مدرب ينضم لتلك المبادرة.
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