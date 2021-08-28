كلاوديو بيزارو

لاعب كرة قدم أصله من بيرو، لعب لنادي فيردر بريمن الالماني كما لعب مع منتخب بيرو لكرة القدم منذ عام 1999. ولعب لمدة سنة رسميا لنادي تشيلسي الانكليزي ثم عاد بعدها ليثبت مع فيردر بريمن.

اسمه الكامل كلاوديو ميغيل بيزارو بوسيو الشهير بكلاوديو بيزارو وهو واحد من أفضل اللاعبين في تاريخ منتخب بيرو. نضج في لعبه لصالح فريدر بريمن بوضوح حيث سجل 29 هدفا على مدار موسمين ثم لعب مع بايرن ميونخ وكان سببا لفوزه المتوالي. ثم انضم رسمياً لتشيلسي الإنكليزي في 1 يوليو 2007، غير أنه عاد في عام عام 2009 إلى فريقه الأصلي فيردر بريمن ووقع معه على عقد لم يعرف أحد قيمته.