كلاسيكو ..فرصة "الحسم" للريال و"الأخيرة" لبرشلونة

مباراة كلاسيكو التي يتواجه فيها مساء الأحد ريال مدريد وبرشلونة يمثل اختبارا صعبا خصوصا لبرشلونة بينما يرى فيه الريال فرصة لحسم سباق البطولة. الريال المنتشي بالتأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا يواجه برشلونة الجريح أوروبيا.

مبارة كلاسيكو التي يحتضنها ملعب سنتياغو برنابيو في مدريد مساء اليوم الأحد ( 21 أبريل نيسان 2024)، تعتبر فرصة ثمينة للغريمين ريال مدريد المتوهج أوروبيا وبرشلونة الجريح بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا بهزيمة قاسية أمام باريس سان جيرمان.

بالنسبة لكارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد رأى أن فريقه سيقترب من التتويج بلقب الدوري الإسباني لكرة القدم حال الفوز على برشلونة، في مباراة الكلاسيكو. وأشار أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء الذي عقد السبت "الفوز سيقربنا أكثر للفوز بلقب الدوري، ولكننا سنواجه فريقا قويا ويؤدي بشكل مميز في الفترة الأخيرة".

وأضاف المدرب الإيطالي "مباراة الكلاسيكو ستبقى دائما تنافسية ومتكافئة، وأكرر إنها فرصة كبيرة للاقتراب من لقب الدوري، وندرك أيضا الصعوبات التي تنتظرنا لأن برشلونة يريد اللقب أيضا".

وأكد المدير الفني لفريق ريال مدريد أن جميع لاعبيه جاهزون لخوض مواجهة برشلونة قائلا "لا أواجه أي مشكلة وسنعتمد على أفضل تشكيل ممكن في مباراة الغد".

كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد صورة من: Adam Davy/PA Wire/dpa/picture alliance

ويعتلي ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة متفوقا بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة 32 من المسابقة.

حسابات برشلونة

في المقابل، سيدخل برشلونة اللقاء بحثا عن مصالحة جماهيره بعدما ودع البطولة الأوروبية من دور الثمانية، عقب خسارته أمام باريس سان جيرمان 6 / 4 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويسعى تشافي هرنانديز، مدرب برشلونة، لتحقيق الفوز خاصة وأنه يعلم أن الفوز سيجعل برشلونة يقلص الفارق إلى خمس نقاط وسيجعل المباريات المتبقية في هذا الموسم في قمة الإثارة.

ويرغب تشافي في الفوز بهذه المباراة لتعويض خيبة الامل الكبيرة بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا، خاصة وأنه يريد أن يترك شيئا للجماهير تحتفل به بعد رحيله عن تدريب الفريق بنهاية الموسم وفقا لما أعلن في السابق. ويعاني النادي في هذا الموسم مشاكل دفاعية.

أرشيف: مدرب برشلونةتشابي هيرنانديز في محادثة مع نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي صورة من: David Ramos/Getty Images

بينما يدخل الريال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد تأهله للدور قبل النهائي ببطولة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه على مانشستر سيتي الإنجليزي 4 / 3 بركلات الترجيح بعدما تعادلا في مجموع مباراتي الذهاب والإياب .4/4

ويملك الريال أفضلية تاريخية حيث التقى الفريقان في 187 مباراة بالدوري، حيث حقق الريال الفوز في 78 مباراة، فيما حقق برشلونة الفوز في 74 مباراة وتعادلا في 35 ، وسجل الريال 301 هدفا مقابل 299 لبرشلونة.

والتقى الفريقان في 256 مباراة بكافة البطولات حيث حقق الريال الفوز في 104 مباراة وفاز برشلونة في 100 وتعادلا في 52 مباراة. كما حقق الريال 5 انتصارات في آخر سبع مباريات بالدوري، وفاز برشلونة في مباراتين فقط.

هذه الأرقام ستضفي المزيد من التشويق على كلاسيكو الأحد في مدريد!

م.س/أ.ع.ج ( د ب أ، أ ف ب)