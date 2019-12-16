 كلاسيكو الأرض: برشلونة وريال مدريد يتعادلان بدون أهداف | رياضة| تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية | DW | 18.12.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

رياضة

كلاسيكو الأرض: برشلونة وريال مدريد يتعادلان بدون أهداف

في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ لقاءات الفريقين، خرج ريال مدريد متعادلا مع غريمه التقليدي برشلونة في مباراة مؤجلة بالدوري الإسباني. وألغى الحكم هدفا للريال بداعي التسلل، كما سجل راموس وميسي أرقاما قياسية الليلة.

لقطة من لقاء الريال وبرشلونة في كلاسيكو الأرض

مباراة برشلونة مع ضيفه الريال كانت مؤجلة من الجولة العاشرة بسبب الاضطرابات في إقليم كتالونيا

فشل "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد في فض الاشتباك بينهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادلا بدون أهداف مساء اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2019) في المباراة المؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.

وتفوق ريال مدريد على برشلونة لفترات طويلة في المواجهة لكنه لم ينجح في استغلال هيمنته لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف ويظل الفريق الكتالوني في الصدارة بفارق الأهداف.

مختارات

في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي برشلونة. كلاسيكو الأرض يمر هذه المرة في ظروف خاصة ويتوقع أن يكون حافلا بالإثارة والتشويق. خمسة أسباب تزيد حرارة مباراة الكلاسيكو. (16.12.2019)

زاد برشلونة من محنة غريمه التقليدي ريال مدريد بعدما ألحق به هزيمة جديدة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، إثر فوزه عليه 5 / 1 في "كلاسيكو الأرض"، قمة مباريات المرحلة العاشرة للمسابقة اليوم الأحد. (28.10.2018)

هزم ريال مدريد غريمه برشلونة على أرض الأخير في لقاء الكلاسيكو بهدفين لهدف. اللقاء المثير شهد إلغاء الحكم لهدف غاريث بيل وطرد المدافع سيرخيو راموس من صفوف الريال. وهذه هي الهزيمة الأولى لبرشلونة في آخر 40 مباراة خاضها. (02.04.2016)

وأبعد الفريقان محاولات من على خط المرمى بينما نجح غاريث بيل لاعب ريال مدريد في وضع الكرة في الشباك في الشوط الثاني لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل لتنتهي هذه المواجهة بدون أهداف لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.

وكانت المباراة مؤجلة من يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت كتالونيا بعد سجن قادة تزعموا محاولة استقلال الإقليم قبل شهرين، وبدأت المواجهة وسط احتجاجات مؤيدة للاستقلال داخل الاستاد.

وجرت المباراة في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ لقاءات الفريقين، ورغم ذلك، توقفت المباراة بضع دقائق في الشوط الثاني، بعدما ألقت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب (كامب نو) بعض الكرات داخل أرض الملعب للتعبير عن مطالبها السياسية.

وبهذا التعادل بقي برشلونة في الصدارة برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بينما يملك ريال مدريد 36 نقطة أيضا ويتقدم الفريقان بخمس نقاط على أشبيلية صاحب المركز الثالث.

رقم قياسي لراموس وميسي يلاحقه

وسجل المدافع المدريدي سيرخيو راموس مشاركته رقم 43 في لقاءات الريال وبرشلونة في مختلف المسابقات، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الكلاسيكو، متفوقا على مانويل سانشيز وفرنسيسكو خينتو ثنائي الريال السابق، وتشافي هيرنانديز نجم برشلونة المعتزل برصيد 42 لقاء لكل منهم.

وفي المقابل، خاض الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لقائه رقم 42 بمباريات الكلاسيكو، بعدما انضم للتشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني في المباراة.

ص.ش/أ.ح (د ب أل، رويترز)

  • FC Barcelona vs. Real Madrid 25.10.2014

    أندية تصنع النجوم

    يتربع نادي برشلونة على عرش الأندية الصانعة للنجوم في العالم، إذ يلعب حالياً في الدوريات الأوروبية 43 لاعباً، تخرجوا من أكاديمية "لا ماسيا" التابعة للنادي، وأبرزهم البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والرسام أندريس إنييستا وتشافي هيرنانديز.

  • Fußball Manchester United Adnan Januzaj

    أندية تصنع النجوم

    أكاديمية "الشياطين الحمر" لمانشستر يونايتد حلت في المركز الثاني عالمياً ونجحت في صنع 36 نجماً، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب عدنان يانوزاي وديفيد بيكهام وبول سكولز.

  • Real Madrid / Champions League / Fußball

    أندية تصنع النجوم

    أما الفريق الملكي ريال مدريد فيعود فضل حصده للألقاب الكثيرة لأكاديميته التي هيأت 34 لاعباً يلعبون في الوقت الحاضر في الدوريات الأوروبية، أبرزهم حارس مرمى الفريق والمنتخب الاسباني إكير كاسياس وراؤول غونزاليس وخوان ماتا.

  • Bildergalerie Berühmte Männer in Europa mit arabischem Hintergrund

    أندية تصنع النجوم

    أوليمبك ليون الفرنسي له مدرسة عريقة لكرة القدم واستطاعت تقديم 33 لاعباً للدوريات الأوروبية، قد يكون أشهرهم كريم بنزيما.

  • Frankreich Fußballspieler Streik

    أندية تصنع النجوم

    أما فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فقد نجح هو الأخر في صنع 27 نجماً كروياً يلعبون في الدوريات الأوروبية بدرجاتها الخمس، كاللاعب أدريان رابيو.

  • UEFA Champions League Real Madrid - FC Schalke 04

    أندية تصنع النجوم

    ريال سوسيداد الإسباني احتل المركز السادس ضمن قائمة الفرق الصانعة للنجوم، واستطاع تخريج 24 لاعباً مرموقاً يلعبون في الدوريات الأوروبية، كاللاعب آسير إيارامندي (يسار الصورة) الذي انتقل إلى ريال مدريد.

  • Fußball Europa League Manchester United - Athletic Bilbao

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السادس أيضاً حل أتلتيك بيلباو العريق الذي لم يهبط بتاتاً إلى مصاف الدرجة الثانية في الدوري الإسباني وخرج 24 لاعباً. اللاعب إكير مونيان (يسار الصورة) هو أحدهم.

  • Fußball Stade Rennais FC vs. Olympic Marseille OM

    أندية تصنع النجوم

    أكاديمية نادي رين الفرنسي احتلت أيضاً المركز السادس بـ24 نجماً كروياً، كاللاعب رومين دانزي.

  • Fußball Lens vs. Panathinaõkos

    أندية تصنع النجوم

    نادي لينس الفرنسي ورغم نتائجه المتواضعة نسبياً إلى أنه أحد أبرز الفرق الصانعة للنجوم في العالم، وتخرج من أكاديميته 22 لاعباً يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية.

  • Fußball Olympique Lyonnais vs. Real Sociedad,

    أندية تصنع النجوم

    وفي المركز السابع أيضاً حلت مدرسة نادي بوردو الفرنسي، التي استطاعت إنتاج 22 نجماً أيضاً، منهم يوان غوركوف (يمين الصورة).

  • Fußball Bologna FC vs. Atalanta BC

    أندية تصنع النجوم

    الفريق الإيطالي أتالانتا بيرغامو نجح هو الأخر في إرسال 22 لاعباً للدوريات الأوروبية، من أبرزهم دانيل باسيلي.

  • Fußball WM 2014 England Costa Rica

    أندية تصنع النجوم

    أما آرسنال الانكليزي فقد نجح كذلك في صنع 22 لاعباً في عالم كرة القدم، يلعبون حالياً في الدوريات الأوروبية، كاللاعب جاك ويلشير (يمين الصورة). الكاتب: زمن البدري.


مختارات

أندية تصنع النجوم

في كرة القدم، هناك أندية تشتري النجوم، وهناك أخرى تصنعهم في مدارسها الرياضية وتخرجهم ليلعبوا في الدوريات العالمية. قائمة الأندية الأولى في أوروبا التي تصنع النجوم لم يتخللها أي من الأندية الألمانية. (17.02.2015)  

مواضيع ذات صلة

Copa del Rey - Real Madrid v FC Barcelona

خمسة أسباب تشعل كلاسيكو الأرض 16.12.2019

في قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على غريمه التقليدي برشلونة. كلاسيكو الأرض يمر هذه المرة في ظروف خاصة ويتوقع أن يكون حافلا بالإثارة والتشويق. خمسة أسباب تزيد حرارة مباراة الكلاسيكو.

Spanien Fußball La Liga | Real Madrid vs. Real Sociedad

"منبوذ زيدان": برشلونة حاول التعاقد معي 14.12.2019

كشف مارتن أوديغارد، لاعب ريال مدريد المعار إلى ريال سوسييداد، أن برشلونة حاول الحصول على توقيعه قبل سنوات. النجم النرويجي يتألق حاليا برفقة فريقه الباسكي، في ظل توقعات بعودته إلى ريال مدريد قريبا.

Spanien Fußball Copa del Rey Madrid vs Barcelona Modric Messi

كيف أصبحت كرة مودريتش الذهبية وبالاً على ريال مدريد؟ 01.05.2019

هيمن لاعبو نادي ريال مدريد على قائمة المرشحين لنيل لقب "أفضل لاعب في العالم" بعد نهاية الموسم الماضي. لكن هذا الموسم جاء وبالاً على النادي الملكي. كيف انتهى المطاف بالمرشحين الثمانية هذا الموسم؟

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

كلاسيكو الأرض: برشلونة وريال مدريد يتعادلان بدون أهداف

بايرن ميونيخ يجبر تشيلسي على فتح خزائنه!

وسط أجواء سياسية مشحونة ـ إجراءات أمنية مشددة في برشلونة قبيل الكلاسيكو

ساني يحسم موقفه ويرمي بالكرة في ملعب البافاري

لايبزيغ يفرض التعادل على دورتموند ويحتفظ بالصدارة

نيدفيد يزف بشرى سارة بشأن رونالدو