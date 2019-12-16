كلاسيكو الأرض: برشلونة وريال مدريد يتعادلان بدون أهداف

فشل "كلاسيكو الأرض" بين الغريمين اللدودين برشلونة وريال مدريد في فض الاشتباك بينهما على قمة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما تعادلا بدون أهداف مساء اليوم الأربعاء (18 كانون الأول/ ديسمبر 2019) في المباراة المؤجلة من المرحلة العاشرة للمسابقة.

وتفوق ريال مدريد على برشلونة لفترات طويلة في المواجهة لكنه لم ينجح في استغلال هيمنته لتنتهي المباراة بالتعادل بدون أهداف ويظل الفريق الكتالوني في الصدارة بفارق الأهداف.

وأبعد الفريقان محاولات من على خط المرمى بينما نجح غاريث بيل لاعب ريال مدريد في وضع الكرة في الشباك في الشوط الثاني لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل لتنتهي هذه المواجهة بدون أهداف لأول مرة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2002.

وكانت المباراة مؤجلة من يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول بسبب الاضطرابات السياسية التي اجتاحت كتالونيا بعد سجن قادة تزعموا محاولة استقلال الإقليم قبل شهرين، وبدأت المواجهة وسط احتجاجات مؤيدة للاستقلال داخل الاستاد.

وجرت المباراة في ظل إجراءات أمنية غير مسبوقة في تاريخ لقاءات الفريقين، ورغم ذلك، توقفت المباراة بضع دقائق في الشوط الثاني، بعدما ألقت الجماهير التي ملأت مدرجات ملعب (كامب نو) بعض الكرات داخل أرض الملعب للتعبير عن مطالبها السياسية.

وبهذا التعادل بقي برشلونة في الصدارة برصيد 36 نقطة من 17 مباراة بينما يملك ريال مدريد 36 نقطة أيضا ويتقدم الفريقان بخمس نقاط على أشبيلية صاحب المركز الثالث.

رقم قياسي لراموس وميسي يلاحقه

وسجل المدافع المدريدي سيرخيو راموس مشاركته رقم 43 في لقاءات الريال وبرشلونة في مختلف المسابقات، لينفرد بالرقم القياسي كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الكلاسيكو، متفوقا على مانويل سانشيز وفرنسيسكو خينتو ثنائي الريال السابق، وتشافي هيرنانديز نجم برشلونة المعتزل برصيد 42 لقاء لكل منهم.

وفي المقابل، خاض الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لقائه رقم 42 بمباريات الكلاسيكو، بعدما انضم للتشكيلة الأساسية للفريق الكتالوني في المباراة.

ص.ش/أ.ح (د ب أل، رويترز)