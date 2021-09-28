 كلاب رياضية موهوبة تركب الأمواج وتحصل على جوائز | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 29.09.2021

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منوعات

كلاب رياضية موهوبة تركب الأمواج وتحصل على جوائز

تشتهر الولايات المتحدة بمسابقاتها المجنونة، و مما لا شك فيه أن حدث "مسابقة ركوب الأمواج للكلاب" السنوي في هنتنغتون بيتش، كاليفورنيا، هو بالتأكيد أحد هذه المسابقات الغريبة والطريفة.

مسابقة ركوب الأمواج للكلاب

مسابقة ركوب الأمواج للكلاب

منافسة ركوب الأمواج كما لم تشاهدها من قبل، إذ أن المتسابقين في هذا الحدث السنوي الخاص، هم حيوانات أليفة مدربة جيداً على ركوب الأمواج، في حين يشجع أصحابهم مهاراتهم في تحدي الأمواج والثبات في مواجهتها.

لدى كل من المشاركين الظرفاء اثنتي عشرة دقيقة لإظهار مهاراتهم في ركوب الأمواج. خلال هذا الوقت، يُسمح لهم بركوب خمس موجات ويخضعون للمراقبة الصارمة من قبل الحكام. كما هو الحال في أي منافسة أخرى، كما أن الكلاب يحصلون على نقاط للأناقة.

يجب أن تثير كلاب الأمواج إعجاب الحكام في فئات مختلفة. ويتم تقييم المهارة بناءً على الوقت الذي يقضونه على لوح التزلج وأيضاًعلى مدى صعوبة الموجة. وعلى الرغم أن قوة الموجة قد تغلبت على هذا المتسابق اللطيف، غير أنه لا يزال قادراً على الخروج بأناقة.

USA Huntington Beach | Surf City Surf Dog Event | Surfende Hunde

لا يزال قادراً على الخروج بأناقة

تشارك كلاب مختلفة الأنواع في المنافسة. من (Pugs) إلى (Labradors) و (Bulldogs)، وأحجام مختلفة من كبير إلى صغير، حيث يمكنهم جميعاً المشاركة طالما لديهم الموهبة والاستمتاع باللعبة.

USA Huntington Beach | Surf City Surf Dog Event | Surfende Hunde

كلاب مختلفة الأنواع

تجذب المنافسة في كاليفورنيا عدداً كبيراً من المتفرجين، بما في ذلك العديد من الأصدقاء ذوي الأربعة أقدام الذين يشاهدون ويدعمون أصدقائهم الرياضيين من الشاطئ.

USA Huntington Beach | Surf City Surf Dog Event | Surfende Hunde

جمهور حماسي

يشير اتساع الساحل الغربي إلى حجم الموجات الهائلة التي يمكن أن تضربه. غير أن هذا الساحل وأمواجه الكبيرة لا يخيف المتسابقين، الذين يبدون في حالة استرخاء في انتظار الموجة المثالية.

USA Huntington Beach | Surf City Surf Dog Event | Surfende Hunde

ساحل كاليفورنيا

يستقبل مالك هذا المشارك بحماس صديقه الرياضي ذو الأربع أرجل. ويأمل المتسابقون بعد المنافسة الناجحة، أن يكون هناك الكثير من المكافآت والحلوى في انتظار المشاركين اللطفاء.

ر.ض

USA Huntington Beach | Surf City Surf Dog Event | Surfende Hunde

نهاية رائعة

 