كلاب رياضية موهوبة تركب الأمواج وتحصل على جوائز

منافسة ركوب الأمواج كما لم تشاهدها من قبل، إذ أن المتسابقين في هذا الحدث السنوي الخاص، هم حيوانات أليفة مدربة جيداً على ركوب الأمواج، في حين يشجع أصحابهم مهاراتهم في تحدي الأمواج والثبات في مواجهتها.

لدى كل من المشاركين الظرفاء اثنتي عشرة دقيقة لإظهار مهاراتهم في ركوب الأمواج. خلال هذا الوقت، يُسمح لهم بركوب خمس موجات ويخضعون للمراقبة الصارمة من قبل الحكام. كما هو الحال في أي منافسة أخرى، كما أن الكلاب يحصلون على نقاط للأناقة.

يجب أن تثير كلاب الأمواج إعجاب الحكام في فئات مختلفة. ويتم تقييم المهارة بناءً على الوقت الذي يقضونه على لوح التزلج وأيضاًعلى مدى صعوبة الموجة. وعلى الرغم أن قوة الموجة قد تغلبت على هذا المتسابق اللطيف، غير أنه لا يزال قادراً على الخروج بأناقة.

لا يزال قادراً على الخروج بأناقة

تشارك كلاب مختلفة الأنواع في المنافسة. من (Pugs) إلى (Labradors) و (Bulldogs)، وأحجام مختلفة من كبير إلى صغير، حيث يمكنهم جميعاً المشاركة طالما لديهم الموهبة والاستمتاع باللعبة.

كلاب مختلفة الأنواع

تجذب المنافسة في كاليفورنيا عدداً كبيراً من المتفرجين، بما في ذلك العديد من الأصدقاء ذوي الأربعة أقدام الذين يشاهدون ويدعمون أصدقائهم الرياضيين من الشاطئ.

جمهور حماسي

يشير اتساع الساحل الغربي إلى حجم الموجات الهائلة التي يمكن أن تضربه. غير أن هذا الساحل وأمواجه الكبيرة لا يخيف المتسابقين، الذين يبدون في حالة استرخاء في انتظار الموجة المثالية.

ساحل كاليفورنيا

يستقبل مالك هذا المشارك بحماس صديقه الرياضي ذو الأربع أرجل. ويأمل المتسابقون بعد المنافسة الناجحة، أن يكون هناك الكثير من المكافآت والحلوى في انتظار المشاركين اللطفاء.

ر.ض