كلاب تقتفي أثر حشرة صغيرة في أكبر مطارات ألمانيا

بعدما قطع آلاف من الكيلومترات، يسير فجأة المسافر في صالة الوصول بمطار فرانكفورت في طريق، وحقيبته في طريق أخر "لكن من الأفضل هكذا، بدل أن تكون لديك مشكلة في وقت لاحق بالمنزل". تقول شابة يبدو عليها التعب قليلا. "المشكلة"، التي تتواجد بداخل حقيبتها، هي عبارة عن حشرة بحجم بضعة مليمترات، بنية اللون وعلى استعداد للسفر. إنها حشرة بق الفراش، التي يصعب التخلص منها بسرعة، لاسيما ما إذا دخلت بيت ما "فإنها تتسلل إلى الخدوش الصغيرة"، يقول هاري هانسن، الذي يُضيف:"وإذا استطاعت الهرب من غرفة النوم (إلى مكان آخر في المنزل)، فإن المشكلة تُصبح أكبر، لأن حشرة بق الفراش تتبع ضحيتها".

وحتى لاتصل حشرة بق الفراش إلى منزل المسافر، كوََن هاري هانسن برفقة شخص آخر ومعهما كلبين، فريق "Bed-Bugs-Team"، الذي يضطلع بمهمة البحث عن هذه الحشرة، ويُطاردها في مطار فرانكفورت، حيث تحتم على هذا الفريق أولا إجراء فترة تدريب لعدة شهور، واجتياز امتحان من أجل السماح لهم بالبحث في أمتعة المسافرين القادمين، إلى رابع أكبر مطار في أوروبا والوحيد في العالم، الذي يُوفر هذه الخدمة للمسافرين.

كلب يستعد للبحث عن حشرة بق الفراش.

"نجاح كبير"

فريق مكون من أربعة رجال وامرأة، بالإضافة إلى كلاب مُدربة، كلهم يعملون جميعا في مطار فرانكفورت الكبير، حيث يبدأ دوامهم مع الخامسة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة العاشر ليلا. كما هذا الفريق إلى مجموعات صغيرة وتبدأ رحلة البحث عن حشرة بق الفراش في أمتعة المسافرين.

يؤكد هاري هانسن أنه لا يُجبر أي مسافر على كشف حقائبه، فـ"الأمر طواعية"، إذ يتحتم على كل شخص راغب في أن يستفيد من عملية فحص حقائبه أن يطلب ذلك عبر تسجيل نفسه مُسبقا في الإنترنيت.

وتكلف عملية فحص ثلاث قطع من الأمتعة 105 يورو، كل واحدة تقريبا 30 يورو: "لدى الكلاب معدل نجاح في الكشف عن حشرة بق الفراش يصل إلى 90 في المئة"، يقول هانز بفخر. علاوة على ذلك، يجب فتح الأمتعة. "لا ننظر إلى محتوى الأمتعة"، يقول ماثياس كيركك، الذي يشير إلى أن الكلب يدس أنفه في الملابس وحقيبة الظهر، إذ يستطيع في وقت وجيز الكشف عما إذا كانت هناك حشرات بق الفراش من عدمه.

كلب يبحث عن حشرة بق الفراش في أمتعة أحد المسافرين.

في كل مكان

بعد 20 دقيقة من البحث، يحتاج الكلب إلى فترة استراحة، حيث إن الشم بطريقة عالية التركيز رياضة ذات أداء عالي بالنسبة لهذا النوع من الحيوانات. كما أن عثور الكلب على شيء ما، يُشعر المسافر بالراحة. "على الأقل أعرف الآن" مغ إذا كانت هناك حشرة بق الفراش في حقيبتها أم لا، وتقول إنها كانت مسافرة لمدة ثلاثة أشهر تنقلت خلالها بين نيبال والهند وسريلانكا وماليزيا...، وتضيف أنها قضت الليل مع الكثير من الناس، في بيت شباب يحتوي على 16 سريرا للغرفة الواحدة، وتتابع نفس المتحدثة أنها أحست ببعض اللدغات والحكة هناك.

وفي نفس السياق، يُوضح هانسن أن العالم قرية صغيرة، حيث يمكن لكل شخص أن يجلب معه حشرة بق الفراش من مقاعد الحافلات والطائرات، دور السينما وبيوت الشباب بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة أو المتاجر. ويضيف أن هذه الحشرات تحتاج إلى الدم وتذهب حيثما يُوجد الإنسان.

وتؤكد المتحدثة باسم مطار فرانكفورت ساندي شين "لدينا أشخاص يُراقبون الحشرات هنا، ويعتنون بالأمر عند الحاجة"، فيما يُوصي هانسن الأشخاص الذين يُعثر على الحشرة في حقائبهم بتسليم أمتعتهم "لتتم معالجتها بالاعتماد على الحرارة أو باستخدام مبيدات الحشرات"، حيث تُساعد هذه الطرق على التخلص من حشرة بق الفراش. ويضيف نفس المتحدث أنه يمكن استعادة الأمتعة بعد يوم واحد أو ارسالها إلى أصحابها.

سونيا يوردانس/ ر.م