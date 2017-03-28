 كلاب تقتفي أثر حشرة صغيرة في أكبر مطارات ألمانيا | عالم المنوعات | DW | 23.07.2018

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منوعات

كلاب تقتفي أثر حشرة صغيرة في أكبر مطارات ألمانيا

منذ مطلع عام 2018 يُقدم أكبر مطارات ألمانيا "فرانكفورت"، خدمة هي الأولى من نوعها في العالم للمسافرين. كلاب مُدربة تستعين بحاسة شمها القوية للكشف عن حشرة صغيرة على استعداد دائم لمرافقة المسافرين في رحلاتهم الطويلة!

Bettwanze (NDR)

حشرة بق الفراش، صورة من الأرشيف.

بعدما قطع آلاف من الكيلومترات، يسير فجأة المسافر في صالة الوصول بمطار فرانكفورت في طريق، وحقيبته في طريق أخر "لكن من الأفضل هكذا، بدل أن تكون لديك مشكلة في وقت لاحق بالمنزل". تقول شابة يبدو عليها التعب قليلا. "المشكلة"، التي تتواجد بداخل حقيبتها، هي عبارة عن حشرة بحجم بضعة مليمترات، بنية اللون وعلى استعداد للسفر. إنها حشرة بق الفراش، التي يصعب التخلص منها بسرعة، لاسيما ما إذا دخلت بيت ما "فإنها تتسلل إلى الخدوش الصغيرة"، يقول هاري هانسن، الذي يُضيف:"وإذا استطاعت الهرب من غرفة النوم (إلى مكان آخر في المنزل)، فإن المشكلة تُصبح أكبر، لأن حشرة بق الفراش تتبع ضحيتها".

وحتى لاتصل حشرة بق الفراش إلى منزل المسافر، كوََن هاري هانسن برفقة شخص آخر ومعهما كلبين، فريق "Bed-Bugs-Team"، الذي يضطلع بمهمة البحث عن هذه الحشرة، ويُطاردها في مطار فرانكفورت، حيث تحتم على هذا الفريق أولا إجراء فترة تدريب لعدة شهور، واجتياز امتحان من أجل السماح لهم بالبحث في أمتعة المسافرين القادمين، إلى رابع أكبر مطار في أوروبا والوحيد في العالم، الذي يُوفر هذه الخدمة للمسافرين.

Bettwanzenspürhund am Flughafen Frankfurt Bettwanzen Wiedereinstellung (DW/S. Jordans)

كلب يستعد للبحث عن حشرة بق الفراش.

"نجاح كبير"

فريق مكون من أربعة رجال وامرأة، بالإضافة إلى كلاب مُدربة، كلهم يعملون جميعا في مطار فرانكفورت الكبير، حيث يبدأ دوامهم مع الخامسة والنصف صباحا وينتهي عند الساعة العاشر ليلا. كما هذا الفريق إلى مجموعات صغيرة وتبدأ رحلة البحث عن حشرة بق الفراش في أمتعة المسافرين.

يؤكد هاري هانسن أنه لا يُجبر أي مسافر على كشف حقائبه، فـ"الأمر طواعية"، إذ يتحتم على كل شخص راغب في أن يستفيد من عملية فحص حقائبه أن يطلب ذلك عبر تسجيل نفسه مُسبقا في الإنترنيت.

وتكلف عملية فحص ثلاث قطع من الأمتعة 105 يورو، كل واحدة تقريبا 30 يورو: "لدى الكلاب معدل نجاح في الكشف عن حشرة بق الفراش يصل إلى 90 في المئة"، يقول هانز بفخر. علاوة على ذلك، يجب فتح الأمتعة. "لا ننظر إلى محتوى الأمتعة"، يقول ماثياس كيركك، الذي يشير إلى أن الكلب يدس أنفه في الملابس وحقيبة الظهر، إذ يستطيع في وقت وجيز الكشف عما إذا كانت هناك حشرات بق الفراش من عدمه.

Bettwanzenspürhund am Flughafen Frankfurt Bettwanzen Wiedereinstellung (DW/S. Jordans)

كلب يبحث عن حشرة بق الفراش في أمتعة أحد المسافرين.

في كل مكان

بعد 20 دقيقة من البحث، يحتاج الكلب إلى فترة استراحة، حيث إن الشم بطريقة عالية التركيز رياضة ذات أداء عالي بالنسبة لهذا النوع من الحيوانات. كما أن عثور الكلب على شيء ما، يُشعر المسافر بالراحة. "على الأقل أعرف الآن" مغ إذا كانت هناك حشرة بق الفراش في حقيبتها أم لا، وتقول إنها كانت مسافرة لمدة ثلاثة أشهر تنقلت خلالها بين نيبال والهند وسريلانكا وماليزيا...، وتضيف أنها قضت الليل مع الكثير من الناس، في بيت شباب يحتوي على 16 سريرا للغرفة الواحدة، وتتابع نفس المتحدثة أنها أحست ببعض اللدغات والحكة هناك.

مختارات

قد يكون هذا الخبر كالصاعقة على بعض الناس، إذ اكتشفت دراسة أمريكية جديدة أن هناك نحو 100 نوعا من النزلاء من الكائنات الحية والحشرات تعيش معنا في منازلنا، فما هي هذه الحشرات؟ (20.01.2016)

بق الفراش نجده في كل مكان ويدخل منازلنا وملابسنا دائما دون استئذان، ومن ثم يعشعش فيها. وتكمن مشكلته في قدرته الكبيرة على التكاثر وقابلتيه على التكيف مع مضادات الحشرات. فما هي أضراره؟ وكيف يمكن اكتشافه والتخلص منه؟ (28.03.2017)

وفي نفس السياق، يُوضح هانسن أن العالم قرية صغيرة، حيث يمكن لكل شخص أن يجلب معه حشرة بق الفراش من مقاعد الحافلات والطائرات، دور السينما وبيوت الشباب بالإضافة إلى الفنادق الفاخرة أو المتاجر. ويضيف أن هذه الحشرات تحتاج إلى الدم وتذهب حيثما يُوجد الإنسان.

وتؤكد المتحدثة باسم مطار فرانكفورت ساندي شين "لدينا أشخاص يُراقبون الحشرات هنا، ويعتنون بالأمر عند الحاجة"، فيما يُوصي هانسن الأشخاص الذين يُعثر على الحشرة في حقائبهم بتسليم أمتعتهم "لتتم معالجتها بالاعتماد على الحرارة أو باستخدام مبيدات الحشرات"، حيث تُساعد هذه الطرق على التخلص من حشرة بق الفراش. ويضيف نفس المتحدث أنه يمكن استعادة الأمتعة بعد يوم واحد أو ارسالها إلى أصحابها.

سونيا يوردانس/ ر.م

  • The amazing Picasso bug (Warren.K.Dick Photography)

    عالم الحشرات العجيب!

    خنفساء بيكاسو المذهلة

    كان للفن الإفريقي تأثير قوي على بيكاسو، لكن هل أثر بيكاسو على الحشرات الإفريقية؟ تعرف هذه الخنفساء بالدرع الملون، كما تُعرف أيضًا باسم خنفساء (زولو هود) أو خنفساء بيكاسو. وتتميز بتصميمها الهندسي الذي يساعدها على الاندماج في محيطها كما تمنحها القدرة على الاختباء من أعدائها. و يبلغ طول خنفساء بيكاسو حوالي 8 ملليمترات وتعيش في إفريقيا الاستوائية من ساحل العاج إلى إثيوبيا.

  • Termite builders in Namibia (picture-alliance/ZB/M. Tödt)

    عالم الحشرات العجيب!

    بناؤون من النمل الأبيض

    لا تشتهر العديد من الحشرات بقدراتها المعمارية، لكن هنا قام النمل الأبيض بإنجاز هذا البناء الشاهق في السافانا، في منطقة أوتجوزوندجوبا في ناميبيا. هذا النوع من النمل يعيش في جميع أنحاء إفريقيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية. يقوم البناة من النمل الأبيض ببناء تشكيلات معمارية ضخمة، فوق أنفاق تخبئ أعشاشهم المبنية تحت الأرض. تلك الأعشاش تتميز بالمتانة وتبقى حتى بعد موت بناتها من النمل الأبيض.

  • Giant Devil's Flower Mantis (Imago/Blickwinkel)

    عالم الحشرات العجيب!

    سرعوف زهرة الشيطان

    تعرف الحشرة أيضاً في العالم العربي باسم (فرس النبي). تبدو وكأنها جزء من مشروع طلبة في مدرسة للموضة. (ايدولومانتس ديبوليكا) هذا هو اسمهااللاتيني ويعني سرعوف زهرة الشيطان، وتتواجد بألوان مختلفة وتعد ىهذه الحشرة في إفريقيا من أكبر أحجام نوعها، وتعيش في العديد من دول شرق إفريقيا مثل تنزانيا. تشبه أوراق زهرة، لكنها حشرة قاتلة حيث تتغذى على غيرها من الحشرات ووجبتها المفضلة هي الحشرات.

  • A giant African fruit beetle (Imago/Blickwinkel)

    عالم الحشرات العجيب!

    خنفساء الفاكهة الإفريقية العملاقة

    زاحف غريب آخر يحاول الامتزاج مع بيئته المحيطة في الغابات الاستوائية الإفريقية عن طريق ألوانه . خنفساء الفاكهة الإفريقية العملاقة والتي تكون أنثاها أصغر قليلاً من الذكور ويصل طولها إلى حوالي 5 سم ولها قرون بارزة. تعيش هذه الخنافس على الفواكه وتدفقات المواد الصمغية من فتحات في الأشجار، كما تسمى خنفساء الزهور أيضاً وهي تعيش لمدة تصل إلى خمسة أشهر.

  • Butterflies and moths galore (Colourbox)

    عالم الحشرات العجيب!

    الفراشات والعث

    كان عالم الأعصاب الألماني أدالبرت سيتز أحد أكبر خبراء الفراشات في العالم. ولد في عام 1860، وقام بتحرير كتاب Macrolepidoptera العملاق المكون من 16 مجلدًا، ويحتوي على نحو 200 لوحة ملونة، و تم تخصيص أربعة مجلدات من هذا الكتاب عن العث والفراشات في إفريقيا. لكن هذا المشروع لم يكتمل حيث بدأ عام 1907، وتم إيقاف المشروع بعد وفاة سيتز.

  • A mosquito (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

    عالم الحشرات العجيب!

    البعوض القاتل

    ليست كل الحشرات مفيدة، فبعضها في غاية الخطورة . البعوض الصغير يعيش في كل القارات باستثناء القارة القطبية الجنوبية، ولكنه خطيربشكل خاص في إفريقيا حيث لا يتطلب الأمر سوى لدغة واحدة من أنواع معينة من جنس البعوض الأنوفيلي لنقل مرض الملاريا، وفي العام الماضي أصيب أكثر من 200 مليون شخص بالمرض. وفي إفريقيا، يموت طفل من الملاريا كل دقيقتين.

  • A rainbow milkweed locust (picture-alliance/Wildlife/F. Teigler)

    عالم الحشرات العجيب!

    جراد قوس قزح

    إحدى الحشرات الإفريقية التي لا تحاول الاختباء في بيئتها المحيطة وهي جراد قوس قزح. الحشرة لا تختبيء حيث لا تستطيع الحيوانات أكلها لأنها تحتوي على مواد تسبب تسمم الحيوانات. لذا فهي ليست عشاءاً مرغوباً فيه. ويمكن أن تنمو هذه الحشرة ليصل طولها إلى حوالي 10 سم.

  • The African honeybee (picture-alliance/Wildlife/M. Harvey)

    عالم الحشرات العجيب!

    نحل العسل الافريقي

    تعيش هذه الحشرات الاجتماعية في منطقة وسط وجنوب إفريقيا، وهي نوع من أنواع نحل العسل الغربي. لكنها أصغر قليلا من أقربائها الأوروبيين كما أنها تنتج عسلا أقل. لكن لا تدع جسم الحشرة الغامض يخدعك فإن لدغتها أكثر قوة من نحل العسل الغربي. وعلى الرغم من ارتباطهم بالنحل "القاتل" الذي ينتشر في جميع أنحاء العالم، يركز هؤلاء العمال على مهمة محددة وهي إنتاج العسل الشهي.


 

مختارات

عالم الحشرات العجيب!

على الرغم من صغر حجمها، إلا أن الحشرات تلعب دورًا كبيرًا في النظام البيئي الضخم والمعقد في إفريقيا. بعضها مفيد، وبعضها خطير، كما أن بعضها رائع وخلاب، وكلها تشكل جزءاً لا يتجزأ من الحياة البرية في إفريقيا. (21.06.2018)  

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بق الفراش نجده في كل مكان ويدخل منازلنا وملابسنا دائما دون استئذان، ومن ثم يعشعش فيها. وتكمن مشكلته في قدرته الكبيرة على التكاثر وقابلتيه على التكيف مع مضادات الحشرات. فما هي أضراره؟ وكيف يمكن اكتشافه والتخلص منه؟

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