 كفاءات مغربية تنتظر.. طول مواعيد التأشيرة يؤجل حلم الهجرة | ثقافة ومجتمع | DW | 24.11.2019

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ثقافة ومجتمع

كفاءات مغربية تنتظر.. طول مواعيد التأشيرة يؤجل حلم الهجرة

تلهم ألمانيا الآلاف من المغاربة للهجرة إليها، لكن التحديات كثيرة، وليست اللغة الصعبة أهمها، بل الاستعداد لانتظار طويل لموعد التأشيرة. فكيف تواجه مغربية هذا التحدي؟ ولماذا تستمر السفارة في تقديم مواعد جد متأخرة؟

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البطاقة الزرقاء الخاصة بالمهاجرين من ذوي الكفاءات العالمية في ألمانيا

لا يدرك الكثير من المغاربة من أصحاب الكفاءات الراغبين في الهجرة إلى ألمانيا قصد العمل، أن أوّل عقبة تنتظرهم، هي المواعيد المطوّلة التي تصل إلى عدة أشهر، حتى يتمكنوا من وضع طلباتهم واجتياز مقابلات التأشيرة. فبعد أن يملأ المرشح للهجرة بياناته في موقع القنصلية، يكتشف أن موعد المقابلة قد حُدد بعد سبعة أشهر على الأقل، وطبعا لا يتوقف الانتظار هنا، فعليه بعد المقابلة أن ينتظر عدة أسابيع حتى يتوصل بالقرار الخاص بتأشيرته.

"من غير المعقول أن يضطر طبيب في المغرب لعدة أشهر من أجل الحصول على موعد تقديم التأشيرة، خصوصا أن ألمانيا تعاني من نقص كبير في الكوادر الطبية" يقول محمد مهداوي علوي، طبيب مغربي، (27 سنة)، لمهاجر نيوز.

ورغم أن ألمانيا أقرّت قانون هجرة جديد، يتيح للأجانب أصحاب الكفاءات، بدءاً من عام 2020، الحصول على إقامة لمدة ستة أشهر في البلاد قصد البحث عن فرصة عمل، بعدما كانوا في السابق مطالبين بإيجاد هذه الفرصة قبل تقديم طلب الهجرة، إلّا أن هذا القانون لم يؤثر كثيراً على المواعيد الطويلة في القنصليات بالنسبة للراغبين في الحصول على التأشيرة الوطنية الخاصة بالعمل.

 لا شيء سوى الانتظار!

حصل محمد على الدكتوراه في الطب عام 2017، واشتغل في وحدة طبية بمطار مغربي. قرّر في أواخر السنة السادسة في كلية الطب أن يتعلم اللغة الألمانية: "ألمانيا ليست قوة اقتصادية فقط، فهي جد متطوّرة في المجال الطبي، وتضاهي بريطانيا والولايات المتحدة. لكن التحدي الأكبر كان تعلّم لغة صعبة كما يشهد بذلك العديد من الناس".

المشكل يمسّ كذلك كفاءات أخرى خارج المجال الطبي، الحسين (28 عامًا)، حاصل على ماجستير من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير (إحدى أشهر مؤسسات التعليم العالي بالمغرب)، وعلى دبلوم في الصحافة من أكاديمية BBC، حصل على عقد للعمل مع وكالة إعلامية في برلين، ووضع طلب الحصول على موعد مقابلة التأشيرة يوم السابع من يوليو/تموز 2019، ولحد الآن لم يصل الموعد!

Elhoucine Media Producer (privat)

منذ طلبه الموعد قبل أشهر، لا يزال الحسين ينتظر

"تواصلت الوكالة مع الخارجية الألمانية، لكن حتى هذا التواصل لم ينجح في تقريب الموعد" يقول الحسين، مشيراً إلى أنه يعيش حالة ترقب كبيرة، إذ يتخوّف أن لا يكون للوكالة الإعلامية النفس الطويل لأجل انتظاره، بل إن هذا التأخير الكبير يجعل مستقبله غير واضح، فهو الآن يعمل مع شركة أخرى في المغرب، ولا يملك أدنى فكرة عما سيحدث في الأشهر القادمة.

نقل المعركة إلى الانترنت!

نشر محمد عريضة خاصة بالأطباء على موقع أفاز، موجهة إلى السفارة، وقعها إلى حد الآن 66 شخصًا،جاء فيها "نحن مجموعة من الدكاترة الأطباء وأطباء الأسنان، وضعنا أسماءنا في لائحة المواعيد الخاصة بالتأشيرة على موقع السفارة، وقد قدمنا كذلك طلباً بالترخيص للعمل في ألمانيا".

ويتابع نص العريضة: "بعضنا أدى مسبقاً مبلغ الامتحان الخاص باللغة الطبية (يُجرى في ألمانيا)، وهم الآن معرّضون لخطر إضاعة مواعيد هذا الامتحان، والبعض الآخر حصل مسبقًا على عقد للعمل أو للتدريب المتخصص، لكن مع هذا التأخير، تضيع منا عدة فرص".

ويطلب هؤلاء الأطباء أن تمكنهم السفارة من لائحة خاصة بهم، ما دام عددهم قليل، بدل وضع ملفاتهم مع بقية ملفات الهجرة الوطنية (تضمّ الراغبين في قضاء أكثر من ثلاثة أشهر في ألمانيا) التي تشهد اكتظاظًا. وقد توجه خمسة منهم برسالة إلى السفير الألماني في الرباط، قصد طلب اجتماع معه للنظر في الموضوع.

صورة من مستشفى في ألمانيا

يلهم المجال الطبي الكثير من الكفاءات الطبية للعمل في ألمانيا

كما توجد مجموعات على فيسبوك تضم مختلف أصناف المرشحين للحصول على التأشيرة الوطنية، ومنها مجموعات خاصة بتأشيرة العمل، حيث يتبادل فيها المرشحون آخر أخبار المواعيد.

لا يمكننا المفاضلة بين المرشحين

"السفارة الألمانية بالرباط تواجه طلبًا كبيرًا على التأشيرات في كل الأصناف. نحن واعون بهذا وقمنا بعدة إجراءات ومن ذلك تعديلات تنظيمية لأجل تقليص وقت الانتظار مستقبلا" ترّد الخارجية الألمانية في تصريحات لمهاجر نيوز.

وتتحدث الخارجية عن أنها تفحص إمكانية تقوية مواردها البشرية في السفارة، لكن مبدئيًا "لا يمكن زيادة عدد الموظفين ولا المكاتب المتخصصة في منح التأشيرات، بوتيرة ومقدار يمكّنان من القدرة على استيعاب مثل هذه الزيادة السريعة في الطلب على التأشيرات"

وردًا على إمكانية وضع لوائح خاصة ببعض المهن بدل دمجها مع الطلبات العام للتأشيرة الوطنية، تقول الخارجية إن "المعاملة التفضيلية لبعض المجموعات في تصنيف معيّن للتأشيرات، غير ممكنة لأسباب تخصّ التعامل المتساوي".

المغاربة ليسوا في الصدارة

وفق معطيات حصل عليها "مهاجر نيوز" من الخارجية الألمانية، فإن عدد المغاربة الذين حصلوا على تأشيرة للعمل في ألمانيا عام 2018 يصل إلى 400 من أصل 3,282 تأشيرة أصدرتها السفارة للمغاربة خلال العام ذاته، بزيادة قدرها 92 تأشيرة عن عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع عدد التأشيرات في الأعوام القادمة بعد تعديلات قانون الهجرة.

وعند مقارنة المغرب ببلدان أخرى في القائمة، يظهر رقم الحاصلين على تأشيرة العمل قليلًا، إذ تتصدر دول البلقان القائمة، وأولها صربيا بـ 10,153، ثم البوسنة والهرسك بـ7,829، ومقدونيا الشمالية بـ 5,940، وكوسوفو بـ5,296، وألبانيا بـ4,991.

وحتى عند مقارنة المغرب ببلدان في شمال إفريقيا، فمصر تتصدر تأشيرات العمل بـ778، متبوعة بتونس بـ584 (علمًا أن الليبيين يقدمون طلباتهم كذلك في تونس)، ثم المغرب ثالثًا، فالجزائر رابعةً بـ213، وأخيرا موريتانيا بتأشيرتين فقط.

ويبقى أكبر صنف في التأشيرة الوطنية بالرباط هو لّم الشمل الذي بلغ 1844 بالنسبة لتجمع الزوجين أو الأطفال أو أفرادًا آخرين، متبوعًا بعدد الحاصلين على التأشيرة لأجل الدراسة أو تعلّم اللغة بـ948.

ألمانيا والحاجة إلى كوادر
يقول الطبيب محمد إن من مصلحة ألمانيا أن يتم تسريع مواعيد التأشيرات بما أن ذلك يصبّ في مصلحتها وسيتيح "ضخ كوادر طبية فيها".

Mohamed Marokko Doktor (privat)

اختار محمد ألمانيا لمسيرته المهنية في مجال الطب

حديث محمد ينطلق من حجم الخصاص في ألمانيا لأصحاب المهارات، إذ سبق لمحللين اقتصاديين ألمان أن أعربوا عن تخوفهم من نقص العمالة الماهرة في البلاد بسبب شيخوخة المجتمع الألماني، واقترحوا أن تسمح برلين بدخول 500 ألف مهاجر سنويًا. وكمثال على ذلك، فألمانيا تفتقر حالياً إلى 5 آلاف طبيب وطبيبة، حسب تقرير لموقع deutschland.

غير أن هناك عقبات كبيرة أمام إنهاء هذا الخصاص، ليس طول انتظار التأشيرات سوى واحد منها، فهناك انتقادات كبيرة للبيروقراطية الألمانية، وتعقيدات القوانين الألمانية بالنسبة لوافدين لم يعتادوا على حجم مماثل للإدارات في بلدانهم.

وفي انتظار وصول موعد التأشيرة، يُدرك الطبيب محمد أن هناك عقبات أخرى تنتظره في ألمانيا إن تمكن من الهجرة إليها، أولها تعلم اللغة الطبية واجتياز امتحاناتها، وكذا امتحانات مزاولة مهنة الطب في البلاد، فضلاً عن تحديات شخصية تخصّ التأقلم مع الحياة في ألمانيا بكل اختلافاتها عن الحياة في المغرب.

إسماعيل عزام- مهاجر نيوز

  • St. Martin's parade in Germany (picture-alliance/dpa/O. Spata)

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  • Carnival celebration in Cologne (picture-alliance/dpa/H. Kaiser)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    انطلاق الكرنفال

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  • Chestnuts (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    اللعب مع الكستناء

    يجمع الأطفال الكستناء المخبأة في قشرة شائكة- غير صالحة للأكل- المتساقطة في الحدائق في فصل الخريف. إذ يمكنهم تحويلها إلى قلادات أو أشكال صغيرة عبر ربطها بأعواد تنظيف الأسنان.

  • Man collecting mushrooms in a basket in the forest (picture alliance/dpa)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    جمع الفطر

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  • Women with dog and stroller walking through leaves in the city (picture-alliance/dpa/G. Fischer)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    الاستمتاع بأوراق الأشجار

    يعد المشي في الغابة للاستمتاع بأوراق الخريف بألوانها الجميلة أحد الأنشطة المعتادة في عطلة نهاية الأسبوع. في المدينة، تتراكم الأوراق على الرصيف، في انتظار أن يتم جرفها.

  • A group of people in a spa (picture-alliance/dpa/P.Pleul)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    المنتجعات الصحية

    على الرغم من أن العديد من المجمعات الصحية مفتوحة طوال العام، غير أنها تجذب الزوار بشكل أكبر في فصلي الخريف والشتاء عندما تأخذ الحرارة بالانخفاض. وقد يفاجأ الكثير من الأجانب باكتشاف أن العري هو أحد المتطلبات في بعض مناطق المنتجع الصحي- لذا من الضروري إحضار منشفة للجلوس على مقاعد حمامات الساونا.

  • Wool socks (imago/CHROMORANGE)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    ملابس صوفية

    يفضل العديد من الآباء الألمان أن يرتدي أطفالهم الملابس المصنوعة من الصوف الطبيعي من الرأس حتى أخمص القدمين، كما أن العديد من البالغين يميلون لارتداء الجوارب الصوفية الطويلة. وتعتبر هذه الملابس باهظة الثمن، غير أنها الأمثل للحماية من برد الشتاء. كما تحتاج إلى طريقة تخزين خاصة خلال فصل الصيف.

  • Setting the temperature on a heater (imago/Waldmüller)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    عودة تشغيل التدفئة

    عندما يصبح الجو بارداً، تعود أجهزة التدفئة للعمل في البيوت الألمانية. على الرغم من أن معظم الشقق يتم تدفئتها بالغاز، غير أن بعض المنازل القديمة ما زالت تعتمد على الفحم كما في الزمن القديم.

  • House with open windows in the fall (DW/E. Grenier)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    فتح النوافذ

    التهوية..كلمة مهمة في البيوت الألمانية خلال الخريف والشتاء، من العادات الألمانية، فتح النوافذ لبضع دقائق لتهوية المنزل حتى عندما يكون الجو بارداً للغاية لمنع الرطوبة والعفن.

  • Advent calendars (Colourbox)

    أشهر 10 عادات ألمانية في الخريف والشتاء

    تقويم عيد الميلاد

    تقليد ألماني لطيف آخر وهو اقتناء تقويم عيد الميلاد والذي يستخدم لحساب آخر 24 يوماً قبل عيد الميلاد 24 كانون الأول/ ديسمبر. وتستغل المحلات التجارية الألمانية هذا التقويم لعرض منتجاتهم وبيعها عبره. أما بالنسبة لتقويم عيد الميلاد الخاص بالأطفال فهو يخبئ لهم قطعة من الحلوى كل يوم. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.


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