كشف متورط بمعاداة السامية في مباراة برلين وماكابي حيفا

أعلن نادي يونيون برلين الألماني لكرة القدم اليوم الأربعاء (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2021) الكشف عن هوية شخص واحد من المتورطين في السلوك المعادي للسامية تجاه مشجعي مكابي حيفا الإسرائيلي خلال مباراة الفريقين التي أقيمت يوم الخميس الماضي ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وذكر يونيون برلين أنه بدأ إجراءات لإبعاد الشخص عن النادي وحرمانه من دخول الملعب، وأشار في بيان إلى أنه يطالب أيضا بحرمانه من دخول الملاعب على مستوى ألمانيا.

وقال ديرك زينغلر رئيس النادي في بيان: "هو أمر جيد أننا تمكنا بالفعل من تحديد هوية الجاني. لا تسامح على الإطلاق إزاء التمييز في يونيون برلين." وأضاف: "اتخذنا كل الإجراءات الممكنة لدينا من أجل إقصاء هذا الشخص من صفوفنا. ومررنا أيضا كل المعلومات المتاحة إلى مكتب الشرطة الذي يتولى التحقيق."

من جانبه، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مساء أمس الثلاثاء أنه بدأ تحقيقات انضباطية، وأوضح في بيان أنه عين "مفتشا للقيم والانضباط" للتحقيق بشأن "أحداث تمييزية محتملة" تردد أنها وقعت خلال مباراة الفريقين.

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وتجرى تحقيقات من جانب سلطات الولاية ونادي يونيون برلين، بعد أن اتهم منتدى الشباب في الجمعية الألمانية-الإسرائيلية، مجموعة من مشجعي يونيون برلين بمعاداة السامية خلال المباراة، حيث ذكر عبر موقع "تويتر" عقب المباراة التي انتهت بفوز يونيون برلين 3 / صفر :"في المدرج المختلط (بالاستاد)، تلقينا تهديدات من مشجعي يونيون وجرى رشقنا بعبوات الجعة وتلقينا إهانات (مسيئة)". كذلك ذكرت مجموعة منتدى الشباب أن مشجعا ليونيون برلين حاول إشعال النار في علم إسرائيلي كانت تحمله مشجعة، وأضافت أن مشجعين آخرين ليونيون برلين انتقدوا السلوك المعادي للسامية.

وذكرت شرطة برلين أن التحقيقات جارية في ثلاث وقائع. واستطاع الرجل الذي حاول إشعال النار في العلم، أن يفلت من الاعتقال رغم مراقبته من جانب ضابط شرطة كان يرتدي زيا مدنيا. وألقي القبض على رجل آخر بسبب التلويح بالتحية النازية عدة مرات، وستوجه له الاتهامات.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة كانت الأولى لفريق إسرائيلي في الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، والذي شيد خلال حكم النظام النازي. وأقيمت المباراة في الاستاد الأولمبي نظرا لأنه لا يمكن ليونيون برلين خوض مباراة أوروبية في ملعبه، نظرا للقواعد المفروضة من جانب الاتحاد الأوروبي (يويفا) فيما يتعلق بسعة المدرجات وعدد المشجعين.

خ.س/ع.ش (د ب أ)