كشف عن مفاجأة.. نجم تشيلسي هافيرتز أراد أن يصبح مصفف شعر!

قبل أيام فقط خطف كاي هافيرتز نجم فرريق تشيلسي الإنجليزي الأنظار من الجميع، فقد تمكن صاحب القدم اليسرى الساحرة من تسجيل هدف الفوز في مرمى فريق مانشستر سيتي، برسم نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويتميز هافيرتز بموهبة كبيرة فوق المستطيل الأخضر، تمكنه من خلق الفارق وترجيح كفة فريقه في الفوز بالمباريات، واعتلاء منصات التتويج المحلية والأوروبية. إلا أن موهبة هذا النجم الألماني الشاب كان يمكن ألا ترى النور في عالم كرة القدم.

أما عن سبب ذلك، فهي رغبة هافيرتز في الاشتغال في مجال يعشقه كثيراً، ففي تصريحات نقلها موقع "شبورت" الألماني قال كاي هافيرتز (21 عاماً) إنه لم يكن يرغب في أن يكون لاعبا لكرة القدم "لأنه أراد دائما أن يكون مصفف شعر".

وأضاف كاي هافيرتز خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع الجمهور على الحساب الرسمي للمنتخب الألماني في تطبيق "إنستغرام" إنه حقق حلم شبابه بعدما سمح له شقيقه بقص شعره منذ حوالي أسبوعين.

وفي أجواء من المرح، واصل هافيرتز كشف المزيد من المعلومات غير المعروفة للجمهور عن حياته الخاصة، حيث اعترف بأنه افقتد كثيراً حميره ماكس، توني، هوب وجاكي، مضيفاً:"أتطلع لرؤيتهم مرة أخرى قريباً".

يشار إلى أن كاي هافيرتز، انتقل الموسم الماضي من فريق بايرن ليفركوزن الألماني إلى تشيلسي الإنجليزي في صفقة تجاوزت قيمتها 80 مليون يورو. ونجح هافيرتز في موسمه الأول مع "البلوز" في الفوز بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ر.م/ع.ج.م