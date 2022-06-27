 كشف صحة جسمك وسلامته عبر لون أظافرك؟ | صحة | معلومات لا بد منها لصحة أفضل | DW | 28.06.2022

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صحة

كشف صحة جسمك وسلامته عبر لون أظافرك؟

ماذا يعني تلون الأظافر بلون أبيض شاحب أو بلون أزرق؟ وماذا يعني جفاف الأظافر؟ هناك أعراض كثيرة إذا ظهرت على الأظافر، فهذا يعني أن الشخص يعاني من مرض معين، قد يكون خطيرا في بعض الأحيان.

العناية بالأظافر

يُنصح بدهن الأظافر بزيوت غنية بالبروتين.

تؤثر الهرمونات وكذلك الإجهاد ونمط الحياة على صحة الأظافر. فالأظافر السليمة يبلغ سمكها نصف ميليمتر تقريبا وتكون خفيفة ومقوسة وسطحها أملس. موقع "هافينغتون بوست" الإلكتروني ذكر سبعة تغييرات تطرأ على أظافرك تساعدك في التعرف على المرض الذي تعاني منه:

مختارات

طقطقة الأصابع ونتف الشعر وعض الشفتين عادات يمارسها الكثيرون دون أن يدركوا أنها تتسبب في عدد من الأضرار الصحية. العلماء كشفوا عن الأسباب وراء تلك العادات التي ربما تتحول إلى سلوك دائم ومزعج للآخرين.

الأظافر الجميلة أو الملونة تعد جاذبة للنظر. لكن الأشعة فوق البنفسجية للمصابيح التي يتم استعمالها لتجفيف الأظافر وتلميعها، قد تزيد من احتمال الإصابة بسرطان الجلد. فما رأي الخبراء والباحثين بهذا الخصوص؟

1- تلون الأظافر

تلون الأظافر بلون أبيض شاحب دليل على فقر الدم الناتج عن مرض السكري على سبيل المثال. وتلونها بالأزرق دليل في كثير من الأحيان على الإصابة بمرض القلب أو أمراض الرئة.

2- تكسر الأظافر

سبب هشاشة أو تكسر الأظافر هو الإصابة بقصور الدرقية. وهي حالة مرضية تنجم عن نقص إنتاج الهرمونات في الغدة الدرقية. كما أن هناك إشارات أخرى على الإصابة بقصور الدرقية وهي نمو الأظافر ببطء شديد.

3- جفاف الأظافر

عند التأكد من جفاف الأظافر يجب شرب كميات كافية من الماء. كما يُنصح دهن الأظافر بزيوت غنية بالبروتين.

4- تواجد بقع بنية وسوداء تحت الأظافر

إذا لم تكن هذه البقع نتيجة لإصابة بضربة مطرقة مثلا أو تجمعا للدم تحت الظفر، فيجب استشارة الطبيب. فظهور بقع بنية أو سوداء تحت الظفر ودوام ظهورها لعدة أسابيع يمكن أن يكون دليلا على سرطان جلدي.

5- أخاديد جانبية في الأظافر

ظهور أخاديد جانبية على الأظافر تشير إلى أن الشخص تعرض للحمى (ارتفاع درجة الحرارة) أو نوبة قلبية. ولكن هذه الأخاديد لا تظهر مباشرة وإنما بتأخير مدته من ثمانية إلى اثني عشر أسبوعا.

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عالم الجمال ليس له حدود: طلاء أظافر حلال منفذ للماء والهواء!

6- تقشر الأظافر

تقشر الأظافر بصفة متكررة يعني أن جسمك لديه مشاكل في امتصاص الأملاح المعدنية. في هذه الحالة يجب مضع الطعام بشكل جيد لتسهيل عمل المعدة التي لا تُنتج ما يكفيها من العصارات الضرورية لهضم الطعام.

7- بقع بيضاء في الأظافر

لا يدل ظهور بقع بيضاء على الأظافر بالضرورة على نقص في الكالسيوم والبروتين أو الحديد. الطبيب إرفين شولتس، رئيس قسم الأمراض الجلدية في مستشفى نونبيرغ بألمانيا، أكد أن البقع البيضاء هي نتيجة لآفات صغيرة ناتجة عن إصابات. لكن إذا لاحظت أي تغيرات غير عادية واستمرار ظهور هذه البقع البيضاء فيجب عليك استشارة الطبيب.

ع.اع./ ع.أ.ج

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