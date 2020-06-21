"كسوف حلقي" يلقي بظلاله على نصف الكرة الأرضية

تأمل سكان نصف الكرة الأرضية الشمالي أمس الخميس (11.06.2021) كسوفا جزئيا للشمس على شريط يقترب طوله من 500 كيلومتر من كندا إلى سيبيريا مرورا بأوروبا.

وفي ذروة هذا "الكسوف الحلقي"، أصبح من الممكن رؤية القمر يمر ببطء أمام الشمس ليحولها خلال فترة وجيزة إلى حلقة مضيئة رقيقة مثل "حزام النار" في المساء.

وأتيحت مشاهدة هذا الحدث لعدد قليل من سكان أعلى خطوط العرض في منطقة توازي حوالى 2 في المائة من مساحة الأرض؛ شمال غرب كندا وأقصى شمال روسيا وشمال غرب غرينلاند. وفي القطب الشمالي، كانت نسبة الاحتجاب تناهز 88 في المائة.

آخر كسوف جزئي للشمس في ألمانيا منذ ست سنوات

كانت الظاهرة مرئية؛ لكن جزئية فوق أميركا الشمالية وجزء كبير من أوروبا بما فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إضافة إلى جزء من شمال آسيا. واستمرت حوالى ساعتين بين 11 صباحا والواحدة بعد الظهر في فرنسا، وبلغت ذروتها بين الساعة 11,55 صباحا و12,20 ظهرا.

وقالت ماريانا فاغنر المتحدثة باسم القبة السماوية في هامبورغ "بما إن ألمانيا تقع جنوب الخط المركزي، أي المنطقة على الأرض التي بها أكبر سواد ممكن خلال كسوف الشمس، يبدو لنا كما لو أن الشمس تقتطع من أعلى يمين القمر".

مراقبو الشمس المتحمسون في بوينس آيرس في عام 2020

وتعين على محبي متابعة الظاهرة استخدام نظارات خاصة، إذ شدد خبراء على ضرورة عدم مشاهدة الحدث مباشرة حتى مع نظارات شمسية لأن ذلك قد يسبب حروقا في شبكة العين قد تكون غير قابلة للعلاج.

وهذا أول كسوف حلقي للعام 2021 والسادس عشر في القرن الحادي والعشرين. وتحدث هذه الظاهرة الفلكية عندما يصبح كلا من الأرض والقمر والشمس على خط متوازٍ.

كسوف الشمس الحلقي هو شكل خاص من الكسوف الكلي للشمس. خلال الكسوف الشمسي الكامل، يدفع القمر نفسه على مداره حول الأرض ليصبح بين الأرض والشمس، ويحجب الأخيرة من وجهة نظر المراقبين على الأرض، ثم يغرق جزء من الأرض في ظلام دامس.

شوهد هذا الكسوف الكلي للشمس في الأرجنتين في ديسمبر 2020.

ويحصل الكسوف الكلي عندما يصبح قطر القمر موازيا تماما لقطر الشمس لدى رؤيته من الأرض، ما يغرق جزءا من الأرض في الظلمة لفترة وجيزة. وهذه الظاهرة أندر وسيشهدها العالم في الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل لكن لن تكون رؤيتها ممكنة سوى من القارة القطبية الجنوبية، والكسوف الكلي القادم للشمس في ألمانيا لن يأتي حتى عام 2081.

م.ش/م.س (وكالات)