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كريم بنزيمة

يعد كريم بنزيمة من أفضل هدافي المستديرة حاليا. سجّل مع ريال مدريد 24 هدفا في موسم 2015/ 2016 وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. ورغم مشاكل شخصية، إلا أن اللاعب من أصل جزائري يواصل هز شباك خصومه.

كريم بنزيمة هو الهداف الأول في فريق ريال مدريد الإسباني إلى جانب كريستيانو رونالدو. بنزيمة الجزائري الأصل، سجل الموسم الماضي لريال مدريد 24 هدفا. ويسير بخطى ثابثة لتكرار ذلك هذا الموسم أيضا مع الفريق الملكي. انتقل بنزيمة في عام 2009 إلى ريال مدريد قادما إليه من ليون مقابل 35 مليون يورو. وتبلغ قيمته في سوق اللاعبين حاليا 60 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.

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رومينيغه لمنتقدي الشراكة مع قطر: لقد حصلنا على أموال جيّدة 11.11.2021

تتكرر احتجاجات جماهير بايرن ميونيخ على أوضاع حقوق الإنسان في قطر وتوجه انتقادات لإدارة النادي بسبب علاقة الشراكة بين مؤسسات قطرية وبايرن. رئيس مجلس إدارة بايرن السابق كارل هاينز رومينيغيه يرد على المنتقدين، فماذا قال؟
5531502 14.06.2018 Spain's Dani Carvajal controls the ball during the national soccer team training session in Sochi, Russia, June 14, 2018. Vladimir Astapkovich / Sputnik Foto: Vladimir Astapkovich/Sputnik/dpa |

رغم الأزمة.. كارفاخال يؤمن بحظوظ برشلونة في التتويج بلقب الليغا 10.11.2021

رغم مرور برشلونة الإسباني بأزمة خانقة، فإن داني كارفاخال لاعب الغريم ريال مدريد لا يستبعد الفريق الكتالوني من المنافسة على لقب الدوري الإسباني. ويتوقع كارفاخال استعادة برشلونة لعافيته مع تسلم شافي للإدارة الفنية للفريق.
Fußball: Abschlusstraining Nationalmannschaft vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Nordmazedonien im Millerntor-Stadion. Serge Gnabry (l-r), Jamal Musiala, Niklas Süle und Thomas Müller auf dem Platz. +++ dpa-Bildfunk +++

بسبب كورونا ـ 5 لاعبين في المنتخب الألماني في الحجر الصحي 09.11.2021

في ذروته استعداداته للجولتين المتبقيتين من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر، خمسة لاعبين في صفوف المنتخب الألماني لكرة القدم يخضعون للحجر الصحي بسبب كورونا، والمدرب فليك يستدعي ثلاثة آخرين على الفور.

8th November 2021 Nou Camp, Barcelona, Spain: Barcelona FC introduce their new team manager Xavier Hern& xe1ndez Creus, known as Xavi Xavi Hernandez and Joan Laporta during the presentation. PUBLICATIONxNOTxINxUK ActionPlus12338500 MarcxGonzalezxAloma

بعد تقديمه للجماهير.. تشافي يعلن أولوياته في تدريب برشلونة! 08.11.2021

أمسى تشافي أول مدرّب يتمّ تقديمه في أرض ملعب "كامب نو"، وحضر نحو 10 آلاف متفرّج تقديم "ابن النادي"، الذي تنعقد عليه الآمال لإنقاذ الفريق. فماذا قال تشافي عن مقارنته بغوارديولا؟ ولمن سينحاز من اللاعبين وما هي أولوياته؟

GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT / 02.11.2021, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT , Gruppe E, UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video, im Bild Jubel nach dem Tor zum 4-1 durch Robert Lewandowski FCB 9 *** GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT 02 11 2021, Allianz Arena, Muenchen, GER, UEFA CL, FC Bayern Muenchen GER vs Benfica Lissabon PT , Group E, UEFA regulations prohibit any use of photographs as image sequences and or quasi video, pictured cheering after the 4 1 goal by Robert Lewandowski FCB 9 nordphotoxGmbHx/xStraubmeier nph00004

هل بدأ بايرن ميونيخ يستعد لرحيل ليفاندوفسكي؟ 08.11.2021

لطالما جرى الحديث عن رغبة القوة البافارية الضاربة روبرت ليفاندوفسكي في مغادرة ميونيخ. لكن الأمور تبدو هذه المرة أكثر جدية خاصة مع سعي البايرن لضمّ مهاجم من الطراز الرفيع إلى صفوفه.

ARCHIV - 16.02.2020, Katar, Lusail: Ein Mann mit Schutzhelm und Schutzweste geht über die Baustelle des Lusail Iconic Stadiums. In 1000 Tagen beginnt die Fußball-WM in Katar. Nicht zuletzt wegen der Lage der ausländischen Arbeiter in dem Emirat am Golf ist das Turnier umstritten. (zu dpa:«Verbessert die WM 2022 die Lage ausländischer Arbeiter in Katar?» vom 25.02.2020) Foto: Nikku/XinHua/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

رايتس ووتش: يجب زيادة الضغط على قطر قبل المونديال 07.11.2021

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش الفيفا والاتحاد الألماني لكرة القدم بزيادة الضغط على قطر التي تستعد لاستضافة نهائيات كأس العالم 2022، داعية المنتخب الألماني المتأهل للمونديال إلى "إدراك الوضع بأكمله" قبل الذهاب.
Soccer Football - Bundesliga - Bayern Munich v SC Freiburg - Allianz Arena, Munich, Germany - November 6, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their second goal with Alphonso Davies and Serge Gnabry REUTERS/Lukas Barth DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO.

بوندسليغا.. بايرن يعزز صدارته ويلحق الخسارة الأولى بفرايبورغ 06.11.2021

قاد ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونيخ، فريقه لتعزيز صدارته في البوندسليغا بالفوز على فرايبورغ في المرحلة الحادية عشرة التي شهدت خسارة منافسه دورتموند أمام لايبزيغ. في المقابل واصل فولفسبورغ صحوته بتحقيق فوزه الثالث تواليا.
(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

تشافي مدرباً لبرشلونة.. خمسة أمور يجب عليه مواجهتها 06.11.2021

بعدما حُسم انتقال تشافي هرنانديس إلى نادي برشلونة مدرباً، هناك خمسة أمور عليه مواجهتها من أجل تصحيح أوضاع النادي المتعثر كروياً بعد رحيل ميسي، ومالياً بسبب أزمة ديونه الخانقة.
(200922) -- DOHA, Sept. 22, 2020 (Xinhua) -- Al Sadd SC's head coach Xavi Hernandez reacts during the AFC Asian Champions League group D football match between Al Sadd SC of Qatar and Al Nassr of Saudi Arabia in Doha, capital of Qatar, Sept. 21, 2020. (Photo by Nikku/Xinhua)

بعد تلبية شروط السد.. تشافي مدربا لبرشلونة في مهمة إنقاذ عسيرة 05.11.2021

تحقق حلم نجم برشلونة السابق تشافي في تدريب الفريق الكاتالوني. وسيعود تشافي في مهمة إنقاذ فريقه السابق الجريح الذي يرزح تحت ديون طائلة أدت الى عدم احتفاظه بنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي. فهل ينجح في ذلك؟
Mauricio Pochettino file photo. File photo dated 04-02-2018 of Mauricio Pochettino. Issue date: Saturday January 2, 2021. Paris St Germain have announced the appointment of Mauricio Pochettino as head coach on a contract until June 2022. See PA story SOCCER Paris St Germain. Photo credit should read Peter Byrne/PA Wire. URN:57358768

هل يتمكن بوكيتينو من استخراج الأفضل من نجوم باريس سان جرمان؟ 05.11.2021

يسير باريس سان جرمان نحو استعادة لقب الدوري الفرنسي ونحو بلوغ الأدوار الإقصائية من أبطال أوروبا، لكن مدربه ماوريسيو بوكيتينو لا يزال يبحث عن الطريقة المثلى لاستخراج الأفضل من نجومه وعلى رأسهم الثلاثي نيمار وميسي ومبابي.
Salzburg's US head coach Jesse Marsch attends a team press conference at Anfield stadium in Liverpool, north west England on October 1, 2019, on the eve of their UEFA Champions League Group E football match against Liverpool. (Photo by Lindsey Parnaby / AFP) (Photo credit should read LINDSEY PARNABY/AFP/Getty Images)

مدرب لايبزيغ ينتقد حكم مبارة سان جيرمان- "كأنه يريد توقيع نيمار" 04.11.2021

بعد التعادل ضد باريس سان جيرمان والخروج من دوري الأبطال، اتهم مدرب لايبزيغ جيسي مارش حكم المباراة بمحاباة الفرق الكبرى واللاعبين النجوم، مشيراً إلى أن صافرة الحكم كانت "لصالح نيمار ومبابي".

30.101.2021 A man takes a picture of a mural honoring the late Diego Maradona in Santa Clara del Mar, Argentina, Saturday, Oct. 30, 2021, on the birth day of the soccer legend who died on Nov. 25, 2020 at the age of 60. (AP Photo/ Vicente Robles)

منزل وسيارتان ألمانيتان ورسالة كاسترو.. إرث مارادونا يباع في مزاد 03.11.2021

بعدما احتفل عشاقه بعيد ميلاده الـ61 السبت الماضي، أصدرت محكمة أرجنتينية قرارا بعرض ممتلكات للبيع في المزاد تعود لأسطورة الكرة الراحل مارادونا من أجل سداد ديونه، ولن يوزع عائد المقتنيات على الورثة.

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ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال 02.11.2021

في مباراته رقم 100 بدوري الأبطال، قاد ليفاندوفسكي فريقه الألماني إلى ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية من خماسية الفوز على بنفيكا البرتغالي. واستغل برشلونة تعثر بنفيكا وانتزع منه المركز الثاني بفوزه الثمين على دينامو كييف.
Dortmund's Norwegian forward Erling Braut Haaland celebrates scoring his team's second goal during the German first division Bundesliga football match BVB Borussia Dortmund v Mainz 05 in Dortmund, western Germany, on October 16, 2021. - DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by Ina Fassbender / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by INA FASSBENDER/AFP via Getty Images)

خطط هالاند المستقبلية قد تسبب له المتاعب مع وكيل أعماله ووالده! 02.11.2021

يبدو أن الخطط المستقبلية لنجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند ستدخله في متاعب مع أقرب الناس إليه. هالاند يرغب في حمل قميص فريق معين بداية من الموسم المقبل، فيما لدى والده ووكيل أعماله، وجهة نظر مغايرة.
06.05.2015, Fussball Champions League 2014/2015, Halbfinale Hinspiel, FC Barcelona - FC Bayern Mvºnchen, im Stadion Camp Nou in Barcelona (Spanien). Der Championsleague-Pokal steht auf einem Podest an der Seitenlinie bereit.

دوري الأبطال ـ تأهل مبكر يراود بايرن والبارسا يلتمس العودة 01.11.2021

يراود الأمل عدة فرق لبلوغ الأدوار الإقصائية قبل الجولتين الأخيرتين من مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك من خلال مباريات الجولة الرابعة التي تقام خلال اليومين المقبلين.

15.6.2018*** Soccer Football - World Cup - Group A - Egypt vs Uruguay - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 15, 2018 Uruguay's Matias Vecino and Martin Caceres in action with Egypt's Mohamed El-Shenawy, Ahmed Hegazi and Tarek Hamed REUTERS/Damir Sagolj

مرشحان عربيان لجائزة أفضل حارس ومدرب في العالم 31.10.2021

أعلن الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم عن قائمة الترشيحات لجائزة أفضل حارس وأفضل مدرب على مستوى العالم في العام الحالي. وتضم القائمة حارس مرمى الأهلي المصري ومدرب المصري البورسعيدي.
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