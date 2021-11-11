يعد كريم بنزيمة من أفضل هدافي المستديرة حاليا. سجّل مع ريال مدريد 24 هدفا في موسم 2015/ 2016 وقاده للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية. ورغم مشاكل شخصية، إلا أن اللاعب من أصل جزائري يواصل هز شباك خصومه.

كريم بنزيمة هو الهداف الأول في فريق ريال مدريد الإسباني إلى جانب كريستيانو رونالدو. بنزيمة الجزائري الأصل، سجل الموسم الماضي لريال مدريد 24 هدفا. ويسير بخطى ثابثة لتكرار ذلك هذا الموسم أيضا مع الفريق الملكي. انتقل بنزيمة في عام 2009 إلى ريال مدريد قادما إليه من ليون مقابل 35 مليون يورو. وتبلغ قيمته في سوق اللاعبين حاليا 60 مليون يورو حسب موقع ترانسفير ماركت المتخصص في بيانات اللاعبين والأندية.