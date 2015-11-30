اختار كريم بلعربي أن يلعب للمنتخب الألماني لكرة القدم، رغم تلقيه دعوة من منتخب المغرب، بلد والده. يقدم بلعربي أداء طيبا مع ناديه باير ليفركوزن الذي يلعب في صفوفه لفترة منذ عام 2011.

كريم بلعربي من مواليد 1990 لأم ألمانية وأب مغربي. بدأ مسيرته كلاعب محترف لكرة القدم في عام 2008 مع نادي براونشفايغ. في عام 2011 انتقل إلى باير ليفركوزن، قبل أن يعود إلى براونشفايغ لموسم واحد، ثم عاد إلى ليفركوزن مجددا في صيف 2014 وما يزال من أبرز لاعبيه. واسم بلعربي مدون في سجل الأرقام القياسية للدوري الألماني، كونه صاحب أسرع هدف في تاريخ مسابقاته.