 كريم بلعربي ينهي مسيرة 12 موسما مع باير ليفركوزن | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.05.2023

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رياضة

كريم بلعربي ينهي مسيرة 12 موسما مع باير ليفركوزن

أكد نادي باير ليفركوزن الألماني رحيل لاعبه كريم بلعربي في نهاية الموسم مع انتهاء عقده. وبالتالي يغادر بلعربي الفريق الذي تواجد معه منذ عام 2011 بعد انضمامه إليه، قادما من آينتراخت براونشفايغ.

كريم بلعربي

كريم بلعربي ينهي مسيرة 12 موسما مع باير ليفركوزن

أعلن نادي  باير ليفركوزن الألماني  لكرة القدم اليوم الثلاثاء (16 أيار/ مايو) أن لاعب المنتخب الألماني السابق كريم بلعربي بصدد الرحيل بعد 12 موسما قضاها ضمن صفوف الفريق. وتأكد بالفعل قبل أيام انتهاء موسم المهاجم بلعربي، بعد أن تعرض لتمزق عضلي في الفخذ الأيسر. ولم تتضح الصورة بعد حول ما إذا كان بلعربي، الذي يحمل الجنسيتين الألمانية والمغربية، سينضم إلى فريق آخر أم أنه سيعتزل اللعب.

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وقال فيرناندو كارو، المدير الإداري لنادي باير ليفركوزن: "برحيل بلعربي عن الفريق، سنفتقد لاعبا يستحق التقدير ويحظى بشعبية كبيرة بين جميع المعنيين بالنادي. كريم لعب دورا هائلا في الفريق". وشارك كريم بلعربي في 290 مباراة رسمية مع ليفركوزن، سجل خلالها 57 هدفا وصنع 66 هدفا. وخاض بلعربي 11 مباراة مع المنتخب الألماني بين عامي 2014 و2016.

وقال  بلعربي  الذي ينتهي عقده الحالي مع ليفركوزن في الصيف "كانت فترة مذهلة بالنسبة لي. مررت بأشياء رائعة وقدمت مباريات جيدة للغاية مع الفريق. أصبح ليفركوزن قريبا للغاية من قلبي، وهذه الخطوة (الرحيل) تعد مؤلمة للغاية بالنسبة لي، رغم أنها مدروسة جيدا". ولا يزال كريم بلعربي يتمنى تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وخسر ليفركوزن أمام روما الإيطالي 0-1 في ذهاب الدور قبل النهائي، وسيلتقي الفريقان مساء الخميس في مباراة الإياب. وقال بلعربي "ستكون هذه نهاية رائعة لمشواري مع الفريق، ستكون بمثابلة الحلم!. لا أحلم بأكثر من هذا للفريق".

بدايات بلعربي

كانت بدايات بلعربي مع كرة القدم في مدينة بريمن في حي شعبي تقطنه أغلبية مهاجرة، حيث كان يلعب مع أبناء الحي كرة القدم في ملعب صغير. وعند بلوغه سن 18 انضم كريم لفريق براونشفايغ وساهم بشكل كبير عام 2011 في صعوده للدرجة الثانية.

وقد نالت مهارات بلعربي إعجاب إدارة ليفركوزن التي ضمت كريم إلى صفوفها في موسم 2011 - 2012 في صفقة بلغت مليون يورو.غير أن بداية بلعربي مع ليفركوزن لم تكن موفقة بسبب تعرضه لإصابة في الكاحل. وحتى بعد تعافيه لم يقدم بلعربي مستوى كبيرا واكتفى بتسجيل هدف واحد في 18 مباراة. فتمت إعارته في موسم 2013ـ2014 إلى براونشفايغ، حيث لعب 26 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع خمسة. ولكن بعد انتهاء فترة الإعارة، عاد بلعربي أكثر نضجا وتجربة إلى ليفركوزن واستطاع أن يفرض نفسه كأساسي في الفريق منذ المباراة الأولى. ثم استدعي للعب ضمن صفوف المنتخب الألماني.

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    الكاتب: زمن البدري


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