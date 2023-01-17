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كريستينه لامبريشت

شغلت كريستينه لامبريشت منصب وزيرة الدفاع الألمانية وهي وزارة صعبة لا تحظى بإقبال كبير على العمل فيها. وحاولت لامبريشت جعل الانضمام للجيش الألماني أكثر جاذبية. لكنها استقالت بعد سلسلة من الهفوات.

بعد سنوات من النشاط السياسي في ولاية هسن، انتقلت لامبريشت إلى البرلمان الألماني كعضوة فيه عام 1998. بعدها تولت مهمة المتحدثة باسم السياسية القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الألماني. وقد تولت منصب وزيرة العدل قبل انتقالها لتولي منصبها كوزيرة للدفاع في حكومة المستشار أولاف شولتس، لكنها استقالت في 16 كانون الثاني/ يناير 2023 أمام سلسلة من الهفوات التي أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.

ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع

ألمانيا ـ توقعات بتعيين وشيك لبيستوريوس كوزير للدفاع 17.01.2023

كشفت مصادر متطابقة قرب تعيين بوريس بيستوريوس وزير داخلية ولاية ساكسونيا السفلى وزيرا للدفاع خلفا للمستقيلة كريستينه لامبريشت. وسبق للمستشار أولاف شولتس أن أعلن أمس أن لديه "فكرة واضحة" عن كيفية تعيين خليفة لامبريشت.
عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود

عدد سكان الصين ينكمش للمرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود 17.01.2023

كشف مكتب الإحصاء في بكين أن عدد سكان الصين تراجع عام 2022 للمرة الأولى منذ ستة عقود. وهو تحول تاريخي من المتوقع أن يكون بداية فترة طويلة من الانخفاض في أعداد السكان، لتحل الهند مكان الصين كأكبر قوة ديموغرافية في العالم.
حرب أوكرانيا والوضع العالمي في مقدمة أعمال منتدى دافوس

حرب أوكرانيا والوضع العالمي في مقدمة أعمال منتدى دافوس 17.01.2023

من المتوقع مشاركة عدد قياسي من رؤساء الدول أو الحكومات في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بمن فيهم المستشار الألماني أولاف شولتس، حيث من المتوقع أن تطغى الحرب في أوكرانيا ووضع الاقتصاد العالمي على أشغال المنتدى.
مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع ألمانية قرب كالينينغراد

مقاتلة روسية "تعترض" طائرة استطلاع ألمانية قرب كالينينغراد 16.01.2023

منذ بدء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تصاعدت التوترات في المجال الجوي فوق بحر البلطيق بين قوات الناتو وروسيا. وفي أول حادثة من نوعها، "اعترضت" مقاتلة روسية طائرة استطلاع ألمانية بالقرب من كالينينغراد، بحسب الجيش الروسي.
استقالة لامبريشت.. المعارضة تضغط وشولتس يعد بخليفة لها قريبا جدا

استقالة لامبريشت.. المعارضة تضغط وشولتس يعد بخليفة لها "قريبا جدا" 16.01.2023

رغم أنّ استقالة وزيرة الدفاع كريستينه لامبريشت لم تكن مفاجئة، يتردد المستشار شولتس في تعيين خليفة لها. المعارضة تضغط والمستشار يقول إن لديه "فكرة واضحة" وسيصدر إعلانا بذلك "قريبا جدا". متى يكون الإعلان ومن يخلف لامبريشت؟
اليونسكو: ارتفاع كبير في عدد الصحفيين القتلى عام 2022

اليونسكو: ارتفاع كبير في عدد الصحفيين القتلى عام 2022 16.01.2023

شهد عام 2022 ارتفاعا حادا في عدد الصحفيين القتلى في أنحاء العالم، وبحسب منظمة اليونسكو فإن منطقة الكاريبي وأوكرانيا شهدتا أكبر عدد للصحفيين القتلى، كما يتعرض الصحفيون لأشكال متعدّدة من العنف، بحسب المنظمة الأممية.

بيربوك تدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بالحرب في أوكرانيا

بيربوك تدعو إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بالحرب في أوكرانيا 16.01.2023

بعد مطالبة وزير العدل الألماني بمحاسبة المسؤولين عن حرب أوكرانيا، دعت وزيرة الخارجية بيربوك لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المسؤولين الروس. الاتحاد الأوروبي أدان استهداف مبنى سكني في أوكرانيا ووصفه بـ"جريمة حرب".

بعد إعدام أكبري.. استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا

بعد إعدام أكبري.. استدعاء السفير الإيراني في برلين مجددا 16.01.2023

قبل أسبوع استدعت الخارجية الألمانية السفير الإيراني في برلين للاحتجاج على إعدام متظاهرين على علاقة بالاحتجاجات الحالية في إيران. وبعد إعلان طهران السبت إعدام علي رضا أكبري، استدعت برلين مجددا السفير الإيراني لديها.

البابا يندد باستغلال إفريقيا قبل زيارة للكونغو وجنوب السودان

البابا يندد باستغلال إفريقيا قبل زيارة للكونغو وجنوب السودان 16.01.2023

قبل وصوله إلى الكونغو الديمقراطية ندد بابا الفاتيكان بما أسماه "استغلال أفريقيا وشعوبها" دون الاكتراث إلى "ذكاء الشعب وعظمته وفنه". تأتي تصريحات الحبر الأعظم قبل أسابيع قليلة من بدء زيارته إلى القارة السمراء.

قلق غربي وأوكراني بشأن المناورات العسكرية بين موسكو ومينسك

قلق غربي وأوكراني بشأن المناورات العسكرية بين موسكو ومينسك 16.01.2023

بدأت روسيا وبيلاروسيا تدريبات عسكرية مشتركة الاثنين، من شأنها تعزيز مخاوف كييف والغرب من استخدام موسكو لحليفتها جبهة لشنّ هجوم بري على أوكرانيا.
الجنائية الدولية ـ بيربوك تبحث في لاهاي سبل ملاحقة بوتين

الجنائية الدولية ـ بيربوك تبحث في لاهاي سبل ملاحقة بوتين 16.01.2023

وزيرة الخارجية الألمانية تزور لاهاي وتحديدا مقر المحكمة الجنائية والدولية، من أجل التباحث مع مسؤوليها حول سبل ملاحقة المسؤولين على الغزو الروسي لأوكرانيا، مجددة اتهامها للرئيس الروسي بوتين بأنه "مجرم حرب".

خلافات وهفوات تدفع وزيرة الدفاع الألمانية للاستقالة

خلافات وهفوات تدفع وزيرة الدفاع الألمانية للاستقالة 16.01.2023

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبريشت تقديم استقالتها، بعد سلسلة خلافات وهفوات أضعفت موقعها في وزارة رئيسية طالبت الطبقة السياسية بإعطائها زخما جديدا، أمام تحديات الحرب الأوكرانية وإعادة بناء الجيش الألماني.

لمحاربة الفقر أوكسفام تدعو لفرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم

لمحاربة الفقر أوكسفام تدعو لفرض ضريبة على أغنى أغنياء العالم 16.01.2023

اعتبرت منظمة أوكسفام غير الحكومية في تقرير نُشر تزامنا مع افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي أن كل ملياردير يمثل فشلا للسياسات العامة. داعية إلى خفض عددهم إلى النصف بحلول عام 2030 بفضل فرض الضرائب كسبيل لمحاربة الفقر.
ألمانيا تدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن حرب أوكرانيا

ألمانيا تدعو لتشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن حرب أوكرانيا 15.01.2023

قال وزير العدل الألماني ماركو بوشمان إن من الممكن التفكير في تشكيل محكمة خاصة لملاحقة المسؤولين عن الحرب على أوكرانيا. وفيما شدد الوزير على ضرورة "محاسبة من بدأ هذه الحرب"، إلا أنه أقر بصعوبة ذلك على المدى القصير.
نائبان أوروبيان يقرّان بالقيام بزيارتين غير معلنتين لقطر

نائبان أوروبيان يقرّان بالقيام بزيارتين غير معلنتين لقطر 15.01.2023

طلبت السلطات البلجيكية رفع الحصانة عن مارك تارابيلا عضو البرلمان الأوروبي الذي أقر بقيامه بزيارة غير معلنة لقطر. وكانت النائبة في البرلمان الأوروبي ماري أرينا قد أقرّت قبل أيام أيضا بأنها لم تعلن عن زيارة مماثلة للدوحة.
ستولتنبرغ: أوكرانيا ستتسلم المزيد من الأسلحة الثقيلة قريبا

ستولتنبرغ: أوكرانيا ستتسلم المزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا" 15.01.2023

كشف أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أنّ دولا غربية ستزود أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة الثقيلة "قريبا". وفيما تزداد الضغوط على ألمانيا بشأن تسليم أوكرانيا دبابات ليوبارد 2، قالت الشركة المصنعة إن الأمر قد يستغرق عاما.

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