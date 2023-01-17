شغلت كريستينه لامبريشت منصب وزيرة الدفاع الألمانية وهي وزارة صعبة لا تحظى بإقبال كبير على العمل فيها. وحاولت لامبريشت جعل الانضمام للجيش الألماني أكثر جاذبية. لكنها استقالت بعد سلسلة من الهفوات.

بعد سنوات من النشاط السياسي في ولاية هسن، انتقلت لامبريشت إلى البرلمان الألماني كعضوة فيه عام 1998. بعدها تولت مهمة المتحدثة باسم السياسية القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الألماني. وقد تولت منصب وزيرة العدل قبل انتقالها لتولي منصبها كوزيرة للدفاع في حكومة المستشار أولاف شولتس، لكنها استقالت في 16 كانون الثاني/ يناير 2023 أمام سلسلة من الهفوات التي أرخت بظلال الشك على قدرتها في أداء مهامها المتمثلة بتعزيز القوات المسلحة على وقع الحرب في أوكرانيا.