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كريستينا لامبريشت

تشغل كريستينا لامبريشت منصب وزيرة الدفاع الألمانية وهي وزارة لا تحظى بإقبال كبير على العمل فيها. وعليه فإنها تريد جعل الانضمام للجيش أكثر جاذبية. كما تريد تقييم المهمات الخارجية للقوات الألمانية بشكل مستمر في المستقبل.

بعد سنوات من النشاط السياسي في ولاية هسن، انتقلت لامبريشت إلى البرلمان الألماني كعضوة فيه عام 1998. بعدها تولت مهمة المتحدثة باسم السياسية القانونية للمجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الألماني. وقد تولت منصب وزيرة العدل قبل انتقالها لتولي منصبها كوزيرة للدفاع في حكومة المستشار أولاف شولتس.