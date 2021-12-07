يتولى كريستيان ليندنر منصب وزير المالية الألماني في حكومة المستشار أولاف شولتس. إضافة لذلك يقود ليندنر رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يشكل أحد أطراف التحالف الحكومي الذي يضم أيضا الاشتراكيين والخضر.

دخل كريسستيان ليندنر وهو من مواليد 1979 معترك الحياة السياسية وهو في سن السادسة عشرة. وبعد ذلك بعام تولى رئاسة رابطة طلاب الحزب الليبرالي في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الذي ينحدر منها. وإلى جانب نشاطه السياسي، تمكن ليندنر من إكمال دراسته الجامعية في العلوم السياسية. في عام 2009 أصبح الأمين العام للحزب الليبرالي، وفي سن الرابعة والثلاثين تولى زعامة الحزب.