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كريستيان ليندنر

يتولى كريستيان ليندنر منصب وزير المالية الألماني في حكومة المستشار أولاف شولتس. إضافة لذلك يقود ليندنر رئاسة الحزب الديمقراطي الليبرالي الذي يشكل أحد أطراف التحالف الحكومي الذي يضم أيضا الاشتراكيين والخضر.

دخل كريسستيان ليندنر وهو من مواليد 1979 معترك الحياة السياسية وهو في سن السادسة عشرة. وبعد ذلك بعام تولى رئاسة رابطة طلاب الحزب الليبرالي في ولاية شمال الراين- ويستفاليا الذي ينحدر منها. وإلى جانب نشاطه السياسي، تمكن ليندنر من إكمال دراسته الجامعية في العلوم السياسية. في عام 2009 أصبح الأمين العام للحزب الليبرالي، وفي سن الرابعة والثلاثين تولى زعامة الحزب.

KOMBO - Die Bildkombo zeigt die künftige Bundesregierung: obere Reihe (l-r) Annalena Baerbock, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Außenministerin, Anne Spiegel, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, Cem Özdemir, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Steffi Lemke, (Bündnis 90/Die Grünen) designierte Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, Volker Wissing, (FDP) designierter Bundesminister für Verkehr und Digitales, Marco Buschmann, (FDP) designierter Bundesminister für Justiz; Mittlere Reihe (l-r) Robert Habeck, (Bündnis 90/Die Grünen) designierter Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Karl Lauterbach (SPD), designierter Bundesminister für Gesundheit, Olaf Scholz (SPD), designierter Bundeskanzler, Bettina Stark-Watzinger, (FDP) designierte Bundesministerin für Bildung und Forschung, Christian Lindner, (FDP) designierter Bundesminister für Finanzen; Untere Reihe (l-r) Wolfgang Schmidt (SPD), designierter Chef des Bundeskanzleramtes, Nancy Faeser (SPD), designierte Bundesministerin des Innern, Christine Lambrecht (SPD), designierte Bundesministerin der Verteidigung, Klara Geywitz (SPD), designierte Bundesministerin für Bau und Wohnen, Hubertus Heil (SPD), designierter Bundesminister für Arbeit und Soziales, und Svenja Schulze (SPD), designierte Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, . +++ dpa-Bildfunk +++

جولة مصورة مع وجوه أول حكومة ألمانية بعد عهد ميركل 07.12.2021

مع الإعلان عن أسماء الوزراء في الحكومة الألمانية الجديدة، يظهر حرص "حكومة إشارة المرور" على تحقيق التوازن في توزيع الحقائب الوزارية بين الجنسين. هنا لمحة عن وجوه أول حكومة ألمانية بعد انتهاء عهد ميركل.
Christian Lindner, Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Außerordentlichen Bundesparteitag der FDP im Estrel Hotel. +++ dpa-Bildfunk +++

الحزب الليبرالي - أصغر شريك وأكبر مؤثر في الحكومة الألمانية القادمة؟ 30.11.2021

على الرغم من كونه أصغر حزب في ائتلاف "إشارة المرور" المستقبلي، يبدو أن الحزب الديمقراطي الحر "الليبرالي" قد حقق في مفاوضات تشكيل الائتلاف أكثر مما حققه الاشتراكيون الديمقراطيون وحزب الخضر. لكن هل هذا الانطباع صحيح حقا؟

Christian Lindner, Fraktionsvorsitzender und Parteivorsitzender der FDP, spricht beim Bundesparteitag der FDP. Der dreitägige Parteitag wird Coronabedingt ohne Delegierte vor Ort in digitaler Form durchgeführt.

تكتيكاته محسوبة بدقة.. من هو زعيم الحزب الليبرالي الألماني؟ 31.10.2021

يسعى كريستيان ليندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) في ألمانيا إلى إعادة حزبه إلى واجهة الحكم. ويعمل ليندنر لتحقيق هذا المبتغى على تسريع وتيرة مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي دون التفريط في وضع الشروط.
Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, aufgenommen waehrend einer TV-Schalte nach der Verkuendung der Prognosen zur Bundestagswahl in Berlin, 26.09.2021. Demnach sind die SPD und die CDU nahezu gleichauf. Copyright: Florian Gaertner/photothek.de

فوز غير حاسم.. شولتس والطريق الصعب لخلافة ميركل 26.09.2021

عاد الحزب الاشتراكي إلى زمن الانتصارات بعد غياب لعب خلاله دور الشريك الثاني مع التحالف المسيحي خلال دورتين انتخابيتين. أولاف شولتس يعلن انتصاره، لكن طريقه إلى مكتب المستشارية ليس معبدا بالورود. من هم صناع الملوك؟
Top candidates for the upcoming German federal elections, (L - 4th L) Alice Weidel, parliamentary group co-leader of Germany's far right Alternative for Germany (AfD) party, leader of the German Free Democrats FDP party Christian Lindner, Bavaria's State Premier and leader of the Bavarian Christian Social Union (CSU) Markus Soeder, Christian Democratic Union (CDU) party leader Armin Laschet, (3rd R - R) co-leader of Germany's Green Party (Die Gruenen) Annalena Baerbock, German Finance Minister and Vice-Chancellor Olaf Scholz, and co-leader of Germany's left wing party Die Linke (The Left) Janine Wissler attend a final televised debate on September 23, 2021 in Berlin, days before the elections on September 26. - Public TV ARD Berlin Studio Director Tina Hassel (C L) and Theo Koll (C R) Head of ZDF Studio Berlin host the show. (Photo by Tobias SCHWARZ / POOL / AFP) (Photo by TOBIAS SCHWARZ/POOL/AFP via Getty Images)

في آخر مناظرة.. المرشحون لخلافة ميركل يؤكدون على "السيادة الأوروبية" 24.09.2021

قبل ثلاثة أيام من الانتخابات شارك المرشحون لمنصب المستشارية في ألمانيا في آخر مناظرة ركزت على الاختلافات في السياسة الخارجية والأمنية. تعزيز الاتحاد الأوروبي في مواجهة الصين وأمريكا كان الموضوع الأبرز.
Christian Lindner, Bundesvorsitzender der Freien Demokratischen Partei (FDP), äußert sich am 19.11.2017 zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen vor der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

صانع الملوك.. الحزب الليبرالي الألماني يستعد للعودة 23.09.2021

يطمح الحزب الديمقراطي الليبرالي إلى تعزيز فرصه للانضمام مجددا إلى حكومة ائتلافية ستلي الانتخابات المقبلة 2021. ويدعم الحزب تخفيض الضرائب ومنح المزيد من الحريات المدنية والحفاظ على دولة الرفاهية.
Asylbewerber befinden sich am 03.07.2014 in Nürnberg (Bayern) auf dem Gelände des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Rund 80 Asylbewerber sind am Donnerstagabend auf das Gelände des BAMF vorgedrungen. Nach einer vom Flüchtlingsrat Bayern verbreiteten Erklärung fordern sie die Anerkennung ihrer Asylanträge. Die Flüchtlinge verlangten zugleich ein Gespräch mit dem Präsidenten des Bundesamtes. Wenn sie keine Antwort bekämen, würden sie am 04.07. in der Früh in den Hungerstreik treten. Foto: Daniel Karmann/dpa |

هل تتمكن المعارضة الألمانية من تشكيل لجنة تحقيق بملف اللجوء؟ 20.05.2018

المعارضة في البرلمان الألماني غير متفقة بشأن تشكيل لجنة التحقيق التي طالب بها الحزب الليبرالي لفحص سياسة اللجوء بشكل عام. وهذا رغم أن الفضيحة في المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (بامف) قد تكون أكبر مما هو معروف.
From left, Sigmar Gabriel, Chairman of the German Social Democrats, German Chancellor Angela Merkel, Horst Seehofer, Chairman of the German Christian Social Union and German Labor Minister Andrea Nahles address the media during a press conference in Berlin, Germany, Thursday, April 14, 2016 on the results of a meeting of the heads of the German government coalition. (AP Photo/Michael Sohn) |

ميركل تعرب عن سعادتها بمواصلة التحالف مع الاشتراكيين 04.03.2018

بعد تصويت ثلتي أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي لصالح الدخول في ائتلاف حكومي مع التحالف المسيحي بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل، تباينت ردود فعل الأطراف الرئيسية في الحياة السياسية إزاءها. أهمها نرصدها لكم هنا!
Die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin, Angela Merkel, und der CSU-Vorsitzende und Ministerpräsident von Bayern, Horst Seehofer, äußern sich am 20.11.2017 zum Scheitern der Jamaika-Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa | Verwendung weltweit

ألمانيا أمام خيارات معقدة - ملفات خلافية تُفشل جهود تشكيل الحكومة 20.11.2017

على مدار أربعة أسابيع تشاورت أربعة أحزاب ألمانية حول تشكيل حكومة جديدة. وكان معروفا من البداية أن التفاوض سيكون شاقاً فالخلافات واضحة تماما لكنها كانت تصب كلها في لم الشمل. وبعد الفشل الآن أصبحت الخيارات شديدة التعقيد.
Ines Pohl und Jaafar Abdul-Karim interviewen Christian Lindner für die Deutsche Welle

ألمانيا تختار - لقاء خاص مع زعيم الحزب الليبرالي الألماني ليندنر 25.08.2017

في هذه الحلقة يجيب زعيم الحزب الليبرالي الألماني ومرشحه الأساسي في الانتخابات كريستيان ليندنر على أسئلة رئيسة تحرير DW ومقدم برنامج شباب توك جعفر عبدالكريم.

مرشح الديمقراطي الحر: ميركل لم تطالب بإغلاق الطريق أمام اللاجئين 24.08.2017

في لقاء خاص مع DW أشار كريستيان ليندنر، مرشح الحزب الديمقراطي الحر الألماني، إلى أن المستشارة ميركل لم تذكر كلمة إغلاق طريق البحر المتوسط أمام اللاجئين ولو حتى مرة واحدة، وهذا ما كانت قد تجنبته أيضا فيما يتعلق بطريق البلقان، مؤكدا أن هذا الوضع يجب أن يتغير.
Ines Pohl und Jaafar Abdul-Karim interviewen Christian Lindner für die Deutsche Welle

مرشح "الليبرالي" لـ DW: يجب وقف التعاون الاقتصادي مع تركيا 23.08.2017

في سلسلة المقابلات، التي تجريها DW مع كبار مرشحي الأحزاب الألمانية، انتقد مرشح الحزب الديموقراطي الحر كريستيان ليندنر سياسة ميركل في ملف اللجوء، كما دعا إلى وقف التعاون الاقتصادي مع تركيا في ظل التوتر بين برلين وأنقرة.

مرشح الديمقراطي الحر: مهمة الجيش الألماني في أفغانستان غير مجدية 23.08.2017

في لقاء خاص مع DW قال كريستيان ليندنر، مرشح الحزب الديمقراطي الحر الألماني، إن "مسعى تحويل أفغانستان إلى بلد يعتمد المعايير الغربية ربما كان أمرا صعب التحقيق ثقافيا وحضاريا"، موضحا أن "مهمة الجيش الألماني فيه غير مجدية".

مرشح الديمقراطي الحر: يجب وقف كل أشكال التعاون الاقتصادي مع تركيا 23.08.2017

في لقاء خاص مع DW طالب كريستيان ليندنر، مرشح الحزب الديمقراطي الحر الألماني، بإيقاف كل أشكال التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وتركيا، وهو ما يتضمن "إيقاف ضمانات التصدير وإيقاف المحادثات حول التسهيلات الجمركية وغيرها".