نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

كريستيانو رونالدو

رونالدو نجم كرة القدم البرتغالي وهدّاف دوري أبطال أوروبا وأحد أشهر نجوم الكرة في العالم. لعب في نادي ريال مدريد وأصبح هدافه التاريخي قبل أن ينتقل إلى نادي يوفينتوس الإيطالي كمهاجم فيه.

كريستيانو رونالدو من موالد فبراير/ شباط 1985. فاز بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019. لفت رونالدو أنظار عالم الكرة عندما انتقل في عام 1997 إلى نادي سبورتنغ لشبونة الذي أظهر في مبارياته موهبة نادرة. في عام 2003 انتقل إلى مانشتر يونايتد الإنجليزي وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وفي عام 2004 لعب مع المنتخب البرتغالي بطولة كأس الأمم الأوروبية وساعد منتخب بلاده في الوصول إلى الدور النهائي. خلال لعبه في نادي ريال مدريد أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي.

Soccer Football - Europa League Final - Villarreal v Manchester United - Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk, Poland - May 26, 2021 Manchester United manager Ole Gunnar Solskjaer during the match Pool via REUTERS/Kacper Pempel

ستة مدربين قد يخلفون سولشاير لنفخ الروح "بالشياطين الحمر" 26.10.2021

بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها مانشستر يونايتد أمام ليفربول في عقر داره، يرى كثيرون أن أيام المدرب سولشاير معدودة مع "الشياطين الحمر". ستة أسماء مرشحة لخلافته في تدريب النادي العريق، أحدهم قد يكون "مفاجأة القرن".
Goal Cristiano Ronaldo of Manchester United during the UEFA Champions League, Group Stage, Group F football match between Young Boys Berne and Manchester United on September 14, 2021 at Stade de Suisse in Berne, Switzerland. Photo by Laurent Lairys/ABACAPRESS.COM

وراء فندق CR7 قصة عشق بين "أبو جيلالي" ومراكش! 14.10.2021

لطالما أثارت الزيارات المتكررة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمراكش المغربية فضول وسائل الإعلام العالمية. هذه المرة سيزور "الدون" المدينة الحمراء لافتتاح فندقه الفخم. فما سر عشقه لها؟
Portugal's Cristiano Ronaldo smiles during a team training session at the Ferenc Puskas stadium in Budapest, Monday, June 14, 2021 the day before the Euro 2020 soccer championship group F match between Hungary and Portugal. (AP Photo/Darko Bandic)

كريستيانو رونالدو: صنعت التاريخ هنا وأريد تكرار ذلك 30.09.2021

بهدف سجله في الدقائق الأخيرة في مرمى فياريال على ملعب أولد ترافورد، حقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نصراً مهماً لفريقه الإنجليزي مانشستر يونايتد، مجدداً بذلك رغبته في صنع التاريخ.
Soccer Football - Champions League - Group E - Bayern Munich v Dynamo Kyiv - Allianz Arena, Munich, Germany - September 29, 2021 Bayern Munich's Robert Lewandowski celebrates scoring their first goal with Leroy Sane and Thomas Muller REUTERS/Andreas Gebert

أبطال أوروبا.. بايرن يتألق ورونالدو ينقذ مانشستر 29.09.2021

تصدر بايرن ميونيخ المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا بفوز ساحق جديد، فيما تعرض برشلونة للهزيمة الثانية تواليا، وتمكن مانشستر يونايتد من تحقيق انتصار صعب بفضل نجمه رونالدو.
14.09.2021 YB's Silvan Hefti, right, and Manchester's Cristiano Ronaldo in action during the UEFA Champions League group F soccer match between BSC Young Boys and Manchester United, on Tuesday, September 14, 2021 at the Wankdorf stadium in Bern, Switzerland. (KEYSTONE/Peter Klaunzer)

دوري أبطال أوروبا.. يانغ بويز يصعق مانشستر يونايتد ورونالدو 14.09.2021

في بداية مشوار دوري أبطال أوروبا، نجح يانغ بويز السويسري في قلب الطاولة على مانشستسر يونايتد ونجمه العائد كريستيانو رونالدو في الوقت بدل الضائع، بينما خرجت مباراتا المجموعة السابعة التي تضم فولفسبورغ الألماني بالتعادل.

Manchester United Player Mural - Old Trafford. Manchester United's Cristiano Ronaldo has been added to the player mural artwork on the outside of Old Trafford stadium, Manchester. Picture date: Thursday September 9, 2021. See PA story SOCCER Ronaldo. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire. RESTRICTIONS: Use subject to restrictions. Editorial use only, no commercial use without prior consent from rights holder. URN:62294545

ورطة في بريطانيا.. كيف ستتم مشاهدة أول مباراة لرونالدو مع مانشستر؟ 11.09.2021

في مباراة سيشارك فيها غالبا رونالدو حتى ولو كان ذلك عبر مقاعد البدلاء، لن تجد جماهير الكرة في بريطانيا، من غير الذين سيكونون داخل الملعب، بدا من الاستعانة بالراديو أو الانترنت لمتابعة مباراة مانشستر يونايد ونيوكاستل.
Portugal's Cristiano Ronaldo reacts during the World Cup 2022 group A qualifying soccer match between Portugal and the Republic of Ireland at the Algarve stadium outside Faro, Portugal, Wednesday, Sept. 1, 2021. (AP Photo/Armando Franca)

أكثر الهدّافين تسجيلا على الإطلاق..رونالدو يواصل كتابة تاريخ فريد 02.09.2021

كسر البرتغالي كريستيانو رونالدو الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف على مستوى المنتخبات محرزا الهدف 110 قبل ان يضيف هدفاً ثانيا أهدى به البرتغال فوزا مجنونا على حساب أيرلندا ضمن تصفيات كأس العالم لمونديال قطر.

Cristiano Ronaldo präsentiert seine Fitness Center-Kette CR7 Crunch Fitness. Madrid, 13.03.2017 | Verwendung weltweit

رسمياً.. "سي آر7" في قلعة "أولد ترافورد" من جديد 31.08.2021

نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يعلن رسمياً انتهاء عملية انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو من يوفنتوس الإيطالي ليعود "سي آر7" مجدداً إلى ملعب "أولد ترافورد"، في صفقة قد تصل إلى 23 مليون يورو.
Portugal's Cristiano Ronaldo smiles during a team training session at the Ferenc Puskas stadium in Budapest, Monday, June 14, 2021 the day before the Euro 2020 soccer championship group F match between Hungary and Portugal. (AP Photo/Darko Bandic)

لهذه الأسباب لم ينتقل كريستيانو رونالدو إلى مان سيتي! 30.08.2021

قبل يومين فقط من الإعلان عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مانشستر يونايتد رسميا، كان الجميع يعتقد أن نجم ريال مدريد السابق بات قاب قوسين أو أدنى من الرحيل إلى الغريم مان سيتي. فما الذي حدث؟

Juventus' Portuguese forward Cristiano Ronaldo gestures during the UEFA Champions League Group D stage football match Juventus vs Bayer Leverkusen on October 1, 2019 at the Juventus stadium in Turin. (Photo by Isabella BONOTTO / AFP) Leo Messi during the spanish football league La Liga match between FC Barcelona and Real Madrid at the Camp Nou Stadium in Barcelona, Catalonia, Spain on May 6, 2018 (Photo by Miquel Llop/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

كرة القدم.. لماذا تحرص الأندية الكبرى على ضم النجوم؟ 28.08.2021

الفوز في سوق الانتقالات لا يقل أهمية عن الفوز على أرض الملعب، خصوصاً في زمن مواقع التواصل الاجتماعي التي زادت من أهمية نجوم الكرة بالنسبة للأندية، فهي لا تتعاقد مع النجوم للفوز فحسب، بل لسبب آخر، ما هو؟

Manchester United v Juventus - UEFA Champions League - Group H - Old Trafford. Manchester United's Marcus Rashford (left) and Juventus' Cristiano Ronaldo during the UEFA Champions League match at Old Trafford, Manchester. Picture date: Tuesday October 23, 2018. See PA story SOCCER Man Utd. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire URN:39288403 |

رسميا.. رونالدو يعود إلى مانشستر يونايتد في صفقة مفاجئة 27.08.2021

ربطت تقارير بين انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لمانشستر سيتي، إلا أن الصفقة تعثرت في ساعاتها الأخيرة، ليظفر غريمه التاريخي، مانشستر يونايتد بلاعبه السابق الذي توج معه بعدة ألقاب.
Juventus v FC Porto - UEFA Champions League - Round of 16 - 2nd Leg - Allianz Stadium. Cristiano Ronaldo of Juventus reacts during the UEFA Champions League match at Allianz Stadium, Turin. Picture date: 9th March 2021. Picture credit should read: Jonathan Moscrop/Sportimage via PA Images URN:58522771

رونالدو يبلغ مدربه أليغري برغبته في الرحيل عن يوفينتوس 27.08.2021

لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المرجح انتقاله الى صفوف مانشستر سيتي الانكليزي، في تدريبات فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي اليوم الجمعة بحسب ما أكد مدربه أليغري الذي أخبره رونالدو برغبته في الرحيل.
MANCHESTER, ENGLAND - DECEMBER 07: Anderson of Manchester United looks on during the UEFA Champions League Group C match between Manchester United and Valencia at Old Trafford on December 7, 2010 in Manchester, England. (Photo by Clive Mason/Getty Images)

السجن عشر سنوات يتهدد نجم مانشستر يونايتد السابق 26.08.2021

ثمانية مواسم حمل فيها قميص مانشستر يونايتد ولعب إلى جانب كريستيانو رونالدو ونجوم كبار آخرين. حصد فيها مع الفريق الإنجليزي الكثير من الألقاب، لكنه اليوم متابع قضائياً وقد يسجن لعشر سنوات والتهم ثقيلة.

Netherlands' forward Memphis Depay (L) speaks with Netherlands' head coach Ronald Koeman (R) during a press conference at the Stade de France stadium in Saint-Denis, northern of Paris, on September 8, 2018 on the eve of the UEFA Nations League football match against France. (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo credit should read FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)

بعد رحيل ميسي وراموس.. هؤلاء أبرز خمس نجوم جدد في الليغا 12.08.2021

رحل ميسي وراموس وفاران من الليغا هذا العام، وقبلهم رحل رونالدو ونيمار وغاريث بيل وغيرهم. مخاوف حقيقية من اندثار النجوم من الليغا لكن هناك تعاقدات جديدة يتطلع لها عشاق الدوري الإسباني.
joie des joueurs du PSG apres le but refuse par l arbitrage video de Kylian Mbappe (PSG) FOOTBALL : Les herbiers vs PSG - Finale de la Coupe de France - St Denis - 08/05/2018 JBAutissier/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

هل يمهد انتقال ميسي إلى سان جيرمان لانتقال مبابي إلى ريال مدريد؟ 11.08.2021

فقدت "الليغا" الإسبانية المزيد من بهجتها برحيل ليونيل ميسي عن برشلونة. وبتوقيع ميسي لسان جرمان عاد الحديث مجددا عن انتقال مبابي إلى الريال. فهل الملكي قادر على هذه الصفقة وهل يسمح له ناصر الخليفي بهذه الخطوة؟
Karikatur von Vladdo - Corazón partido

طلاق بين ميسي وبرشلونة بعد قصة حب طويلة.. فما الوجهة التالية؟ 06.08.2021

إنه "ابن النادي"، لكن بعد أكثر من 20 عاما من التواجد داخل قلعة "كامب نو" حدث ما كان يبدو مستحيلا: ليونيل ميسي يرحل رسميا عن برشلونة تاركا المجال للتكهنات بشأن سبب الرحيل ووجهته المقبلة.

مزيد من المقالات