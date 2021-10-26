رونالدو نجم كرة القدم البرتغالي وهدّاف دوري أبطال أوروبا وأحد أشهر نجوم الكرة في العالم. لعب في نادي ريال مدريد وأصبح هدافه التاريخي قبل أن ينتقل إلى نادي يوفينتوس الإيطالي كمهاجم فيه.

كريستيانو رونالدو من موالد فبراير/ شباط 1985. فاز بجائزة أفضل لاعب برتغالي لعام 2019. لفت رونالدو أنظار عالم الكرة عندما انتقل في عام 1997 إلى نادي سبورتنغ لشبونة الذي أظهر في مبارياته موهبة نادرة. في عام 2003 انتقل إلى مانشتر يونايتد الإنجليزي وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وفي عام 2004 لعب مع المنتخب البرتغالي بطولة كأس الأمم الأوروبية وساعد منتخب بلاده في الوصول إلى الدور النهائي. خلال لعبه في نادي ريال مدريد أصبح أفضل هداف في تاريخ النادي.