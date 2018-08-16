 كريستيانو رونالدو ينفق 31 ألف يورو في سهرة واحدة مع صديقته! | عالم المنوعات | DW | 15.11.2018

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منوعات

كريستيانو رونالدو ينفق 31 ألف يورو في سهرة واحدة مع صديقته!

أظهر كريستيانو رونالدو أنه يتمتع بثروة هائلة تمكنه من إنفاق مبالغ ضخمة دون تردد. إذ أنفق لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، حوالي 31 ألف يورو خلال 15 دقيقة فقط في مطعم فاخر في لندن، حيث يقضي عطلته بصحبة صديقته جورجينا وابنه.

Cristiano Ronaldo und Freundin Georgina Rodriguez (Imago/Ulmer)

يقضي نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عطلته برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو رونالدو جونيور في مدينة الضباب لندن، حيث حضر مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية، لندن، إضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا.

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دافعت العارضة الإيطالية رافايلا فيكو عن صديقها السابق كريستيانو رونالدو ضد الاتهام بالاغتصاب. ويخشى عدد من أكبر الشركات من عواقب تلك التهم، التي ينفيها رونالدو، والتي أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ستحقق معه بسببها. (10.10.2018)

بعد شهور قليلة من مولد طفليه التوأم إيفا وماتيو، أعلن النجم كريستيانو رونالدو مساء الأحد مولد ابنته آلانا مارتينا، في مستشفى بمدريد. وعلى عكس إخوتها الثلاثة فإن آلانا مارتينا ولدت لأم معروفة، هي جورجينا صديقة رونالدو. (12.11.2017)

أما الأمر الذي جعل من هذه العطلة استثنائية، هو إنفاق مبالغ هائلة. إذ أقام رونالدو البالغ من العمر (33 عاماً)، مع صديقته، وابنه في فندق "بولغاري"، الذي يقع في حي "نايسبريدج"، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة حوالي 10 آلاف يورو. علاوة على ذلك، دفع رونالدو 31 ألف يورو ثمناً لزجاجتي نبيذ فقط، أثناء تناولهما لعشاء فاخر في مطعم "سكوت" الشهير، والمتخصص بالمأكولات البحرية في حي "مافير" في لندن.

إذ قام بطلب أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم. وكانت زجاجة النبيذ الأولى من "ريتشبورغ" الفرنسي، وبلغت قيمة الزجاجة 20 ألف يورو، فيما كان النوع الثاني نبيذ "بوميرول"، الذي بلغ ثمنه 10 آلاف يورو . بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا سن" البريطانية.

 

كما فاجأ رونالدو صديقته الحسناء، التي تعشق رقص الباليه، بدعوتها لحضور عرض "باليه لابايادير" في دار الأوبرا. إذ عبرت جورجينا عن فرحتها واستمتاعها بهذه المفاجأة عبر نشرها لصورتها في دار الأوبرا الشهيرة على حسابها في موقع إنستغرام، فكتبت: "لقد تحققت أحلامي! بفضل حبيبي".

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    الكاتب: ليليان بيك/ علاء جمعة


 

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