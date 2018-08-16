كريستيانو رونالدو ينفق 31 ألف يورو في سهرة واحدة مع صديقته!

يقضي نجم كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، عطلته برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، وابنه كريستيانو رونالدو جونيور في مدينة الضباب لندن، حيث حضر مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية، التي أقيمت في العاصمة البريطانية، لندن، إضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا.
أما الأمر الذي جعل من هذه العطلة استثنائية، هو إنفاق مبالغ هائلة. إذ أقام رونالدو البالغ من العمر (33 عاماً)، مع صديقته، وابنه في فندق "بولغاري"، الذي يقع في حي "نايسبريدج"، حيث تبلغ كلفة الليلة الواحدة حوالي 10 آلاف يورو. علاوة على ذلك، دفع رونالدو 31 ألف يورو ثمناً لزجاجتي نبيذ فقط، أثناء تناولهما لعشاء فاخر في مطعم "سكوت" الشهير، والمتخصص بالمأكولات البحرية في حي "مافير" في لندن.
إذ قام بطلب أغلى وأفخر أنواع النبيذ الأحمر في العالم. وكانت زجاجة النبيذ الأولى من "ريتشبورغ" الفرنسي، وبلغت قيمة الزجاجة 20 ألف يورو، فيما كان النوع الثاني نبيذ "بوميرول"، الذي بلغ ثمنه 10 آلاف يورو . بحسب ما نشره موقع صحيفة "ذا سن" البريطانية.
كما فاجأ رونالدو صديقته الحسناء، التي تعشق رقص الباليه، بدعوتها لحضور عرض "باليه لابايادير" في دار الأوبرا. إذ عبرت جورجينا عن فرحتها واستمتاعها بهذه المفاجأة عبر نشرها لصورتها في دار الأوبرا الشهيرة على حسابها في موقع إنستغرام، فكتبت: "لقد تحققت أحلامي! بفضل حبيبي".
ر.ض
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الكاتب: ليليان بيك/ علاء جمعة