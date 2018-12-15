كريستيانو رونالدو يعرض منزله للبيع

أفاد موقع صحيفة "ميرور" البريطانية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وضع أخيراً منزله الذي اشتراه أثناء حمله قميص فريق مانشستر يونايتد (2009-2003) للبيع، وأضاف أن رونالدو اقتنى المنزل سنة 2006 بقيمة 3.85 مليون جنيه استرليني، وعرضه للبيع الآن بمبلغ 3.25 مليون جنيه استرليني.

وتابع نفس المصدر أن المنزل، يتكون من غرفة سباحة وعدة غرف نوم وجاكوزي وصالة للألعاب الرياضية وغرفة سينما، وأردف أن منزل أحسن لاعب في العالم يقع في منطقة ممتازة وقريبة من مجموعة كبيرة من محلات التسوق والمطاعم.

وبحسب المصدر، حاول النجم البرتغالي بيع المنزل سنة 2009 وذلك عقب انتقاله إلى ريال مدريد، في صفقة قياسية آنذاك في عالم الساحرة المستديرة، بيد أنه قرر في الأخير تأجيره، وأضاف أن نجم مانشستر يونايتد لوك شاو كان من بين الأشخاص، الذين استأجروا منزل رونالدو.

في المقابل، قد يُنظر إلى عرض رونالدو منزله للبيع في مانشستر إشارة واضحة إلى إغلاق النجم البرتغالي باب العودة إلى "الشياطين الحمر" بشكل نهائي، لاسيما وأن جماهير النادي الإنجليزي العريق لازالت تُمني النفس بعودة النجم البرتغالي، الذي تألق طيلة سنوات مع مانشستر يونايتد وقاده إلى عدة ألقاب محلية وقارية أبرزها دوري أبطال أوروبا سنة 2008.

الجدير ذكره أن كريستيانو رونالدو، يتصدر مع فريقه يوفنتوس الدوري الإيطالي لكرة القدم، إذ تشير كل التوقعات أن طريق "البيانكونيري" معبدة للحفاظ على لقب "الكالتشيو"، فضلاً عن تأهل يوفنتوس إلى الدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا الغائبة عن خزائن الفريق منذ سنوات، والتي يسعى الفريق الإيطالي إلى الفوز بها في أقرب وقت ممكن.